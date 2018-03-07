"Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже изменят в честь Международного женского дня"

Уже этим вечером там появится световая надпись в поддержку движения по защите женских прав. Также с речами выступят министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго. Кроме того, власти Франции представили программу, которая должна добиться равных выплат для мужчин и женщин в компаниях. Работодателям будет дано 3 года для устранения неравенства. В противном случае им грозят штрафы, — рассказали в правительстве республики.