Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже изменят в честь Международного женского дня
Уже этим вечером там появится световая надпись в поддержку движения по защите женских прав. Также с речами выступят министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и мэр Парижа Анн Идальго. Кроме того, власти Франции представили программу, которая должна добиться равных выплат для мужчин и женщин в компаниях. Работодателям будет дано 3 года для устранения неравенства. В противном случае им грозят штрафы, — рассказали в правительстве республики.
Комментарии3
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olegleon 07 марта 2018 | 22:47
"которая должна добиться равных выплат для мужчин и женщин в компаниях"
т.е. платить не за результат, а за присутствие?
gordy 07 марта 2018 | 22:51
"Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже изменят в честь Международного женского дня"
А дом на Охотном в Москве переименуют в Слуцкий Хаус?
olegleon 07 марта 2018 | 22:54
gordy: мелковат этот Слуцкий для этого