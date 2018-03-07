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22:32, 07 марта 2018

Центризбирком не нашел нарушений в участии несовершеннолетней фигуристки Алины Загитовой в митинге за Владимира Путина

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, дети всегда принимали и принимают участие в подобных публичных мероприятиях, а Загитова не выступала и не агитировала. Кроме того, фигуристка была на митинге со старшими, то есть, с теми, кто несет за нее ответственность.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к предвыборной агитации.

Комментарии

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trans 07 марта 2018 | 22:34

Лицемеры вонючие.

danko_pidla 07 марта 2018 | 22:43

trans: застрелись.

ginbin_ 07 марта 2018 | 22:59

danko_pidla: Эллочка, Это ты? Побрилась? Не узнал.

zapadnay 07 марта 2018 | 23:19

У кого ещё есть сомнения, кто возглавляет ЦИК?

ignachio 07 марта 2018 | 23:33

Центризбирком не нашел нарушений ............
Зарубежных счетов у Путина тоже.

pmasel 08 марта 2018 | 00:09

не выступала и не агитировала
--------------------------------------------------------------------
Олимпийской чемпионке и не надо это делать, достаточно одного присутствия.

nikitin43 07 марта 2018 | 22:45

trans: прикольно , с Навальным это плохо , а с старым пидором это можно , эллочка похожа на сутенёршу.

sborisych 07 марта 2018 | 23:25

trans:
Не-е.. Благовоняют, поди, "шанелями".. Но то, что они лицемеры бесстыжие-бесспорно.

segserg 07 марта 2018 | 22:37

Это вам не Навальный.

ly4_sveta 07 марта 2018 | 22:41

А вождям законы не писаны. Что хочу, то и
ворочу. Вот если бы ее увидели на митинге
Навального...

nikchimzwet886 07 марта 2018 | 23:16

ly4_sveta: "Вот если бы ее увидели на митинге
Навального... " -
Не видать золотой медали и подарочного БМВ.

ufaryudom 07 марта 2018 | 23:01

Несчастная живёт с бабушкой в 1-комнатной съёмной квартире в Москве. Это позор!

putinnavsegda 08 марта 2018 | 00:09

бимер х4...

len56 07 марта 2018 | 23:02

Главное дело Панфиловой-впереди.
Арифметику объяснять...Бенефис правды.

serjo1977 07 марта 2018 | 23:12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, дети всегда принимали и принимают участие в подобных публичных мероприятиях
===
Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.
И он, садясь с женой в карету,
свершив предательство свое,
считал, что делает карьеру,
а между тем губил ее.

Е.Евтушенко

mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 23:13


Даже герои-паМфиловцы не в состоянии помешать любви всех российских детей к нацдилеру!
Ведь только с ним у детей есть светлое, недосягаемое до старости будущее.

efilika 07 марта 2018 | 23:21

Как же достал этот балаган властолюбцев засевших в России!

mixanazarov 07 марта 2018 | 23:32

Если бы нашёл , там сразу все стали безработными . ЗА 20 лет нам всё объяснили - "будем ссать глаза - это божья роса".

alena01 07 марта 2018 | 23:39

Ну конечно...
Ведь педофилы искренне любят детей...
Даже старенькие, с ботоксом, плешью и накачанными щечками...

skulllll 07 марта 2018 | 23:53

alena01: Буковского имеешь в виду?

bargk 07 марта 2018 | 23:47

Не прослеживаю связи между соблюдением закона и выборами.

annacrimea 07 марта 2018 | 23:53

Далеко девочка покатится. Молодца.

narvol 08 марта 2018 | 00:08

Элла, в зеркало глянь.

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