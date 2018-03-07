Центризбирком не нашел нарушений в участии несовершеннолетней фигуристки Алины Загитовой в митинге за Владимира Путина

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, дети всегда принимали и принимают участие в подобных публичных мероприятиях, а Загитова не выступала и не агитировала. Кроме того, фигуристка была на митинге со старшими, то есть, с теми, кто несет за нее ответственность.

Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к предвыборной агитации.