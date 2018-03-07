Центризбирком не нашел нарушений в участии несовершеннолетней фигуристки Алины Загитовой в митинге за Владимира Путина
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, дети всегда принимали и принимают участие в подобных публичных мероприятиях, а Загитова не выступала и не агитировала. Кроме того, фигуристка была на митинге со старшими, то есть, с теми, кто несет за нее ответственность.
Закон запрещает привлекать несовершеннолетних к предвыборной агитации.
Комментарии23
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trans 07 марта 2018 | 22:34
Лицемеры вонючие.
danko_pidla 07 марта 2018 | 22:43
trans: застрелись.
ginbin_ 07 марта 2018 | 22:59
danko_pidla: Эллочка, Это ты? Побрилась? Не узнал.
zapadnay 07 марта 2018 | 23:19
У кого ещё есть сомнения, кто возглавляет ЦИК?
ignachio 07 марта 2018 | 23:33
Центризбирком не нашел нарушений ............
Зарубежных счетов у Путина тоже.
pmasel 08 марта 2018 | 00:09
не выступала и не агитировала
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Олимпийской чемпионке и не надо это делать, достаточно одного присутствия.
nikitin43 07 марта 2018 | 22:45
trans: прикольно , с Навальным это плохо , а с старым пидором это можно , эллочка похожа на сутенёршу.
sborisych 07 марта 2018 | 23:25
trans:
Не-е.. Благовоняют, поди, "шанелями".. Но то, что они лицемеры бесстыжие-бесспорно.
segserg 07 марта 2018 | 22:37
Это вам не Навальный.
ly4_sveta 07 марта 2018 | 22:41
А вождям законы не писаны. Что хочу, то и
ворочу. Вот если бы ее увидели на митинге
Навального...
nikchimzwet886 07 марта 2018 | 23:16
ly4_sveta: "Вот если бы ее увидели на митинге
Навального... " -
Не видать золотой медали и подарочного БМВ.
ufaryudom 07 марта 2018 | 23:01
Несчастная живёт с бабушкой в 1-комнатной съёмной квартире в Москве. Это позор!
putinnavsegda 08 марта 2018 | 00:09
бимер х4...
len56 07 марта 2018 | 23:02
Главное дело Панфиловой-впереди.
Арифметику объяснять...Бенефис правды.
serjo1977 07 марта 2018 | 23:12
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, дети всегда принимали и принимают участие в подобных публичных мероприятиях
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Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.
И он, садясь с женой в карету,
свершив предательство свое,
считал, что делает карьеру,
а между тем губил ее.
Е.Евтушенко
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 23:13
Даже герои-паМфиловцы не в состоянии помешать любви всех российских детей к нацдилеру!
Ведь только с ним у детей есть светлое, недосягаемое до старости будущее.
efilika 07 марта 2018 | 23:21
Как же достал этот балаган властолюбцев засевших в России!
mixanazarov 07 марта 2018 | 23:32
Если бы нашёл , там сразу все стали безработными . ЗА 20 лет нам всё объяснили - "будем ссать глаза - это божья роса".
alena01 07 марта 2018 | 23:39
Ну конечно...
Ведь педофилы искренне любят детей...
Даже старенькие, с ботоксом, плешью и накачанными щечками...
skulllll 07 марта 2018 | 23:53
alena01: Буковского имеешь в виду?
bargk 07 марта 2018 | 23:47
Не прослеживаю связи между соблюдением закона и выборами.
annacrimea 07 марта 2018 | 23:53
Далеко девочка покатится. Молодца.
narvol 08 марта 2018 | 00:08
Элла, в зеркало глянь.