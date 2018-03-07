Режим чрезвычайной ситуации введен на мусорном полигоне «Ядрово» у Волоколамска
С февраля там были зафиксированы два выброса свалочного газа, рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области. На полигоне должны провести срочные мероприятия для ликвидации последствий выбросов. В начале месяца несколько тысяч жителей города вышли на митинг против мусорного полигона. Люди жалуются на неприятный запах в городе.
«Он нужен, чтобы обеззаразить земли в регионе из-за свалки в Ядрово», — сказал в эфире телеканала РБК местный активист Артём Любимов.
На митинг против свалки в Ядрово в минувшую субботу в Волоколамске вышли пять тысяч человек, они составляют четверть населения города.
Комментарии4
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olegleon 07 марта 2018 | 22:38
"в Волоколамске вышли пять тысяч человек"
Навальному эту новость не показывайте. он по всей России с трудом на свою акцию 7-8 тысяч набирает, а тут 5 только в одном городе
ginbin_ 07 марта 2018 | 22:57
В лахту 2 пускай свозят, вони больше не станет.
vlastimil_popogrebski 07 марта 2018 | 23:19
Вонь - понятие субъективное. Кого-то хоть Шанелью облей с ног до головы, а все на митинги тянет
kaplan911 07 марта 2018 | 23:29
Что удивительно......там где вонь, свалка и прочий мусор, то обязательно присутствуют ПОРТЯНКИ.
Почитайте комменты внизу. Удивительный факт !