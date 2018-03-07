Режим чрезвычайной ситуации введен на мусорном полигоне «Ядрово» у Волоколамска

С февраля там были зафиксированы два выброса свалочного газа, рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области. На полигоне должны провести срочные мероприятия для ликвидации последствий выбросов. В начале месяца несколько тысяч жителей города вышли на митинг против мусорного полигона. Люди жалуются на неприятный запах в городе.

«Он нужен, чтобы обеззаразить земли в регионе из-за свалки в Ядрово», — сказал в эфире телеканала РБК местный активист Артём Любимов.

На митинг против свалки в Ядрово в минувшую субботу в Волоколамске вышли пять тысяч человек, они составляют четверть населения города.