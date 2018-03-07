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Эксклюзив Эха 22:30, 07 марта 2018

Союз журналистов Москвы обсудит поведение журналисток, которые решили рассказать о харассменте в Госдуме

Об этом в эфире RTVI сказал глава объединения, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он дал понять, что в случае домогательств девушки должны были сразу же пожаловаться своему руководству. То, что они этого не сделали, по мнению Гусева, можно поставить им в вину. Он сравнил это с унижением профессии.

Тем временем в думской комиссии по этике подтвердили «Эху Москвы», что получили новые жалобы на домогательства со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Их планируют рассмотреть после президентских выборов.

Комментарии

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captain_ 07 марта 2018 | 22:33

Пуйло: "Мне кажется, у нас ясная и последовательная международная политика — мы будем гадить пока с нами не начнут общаться. Неужели эти идиоты там на Западе не могут это понять?"

gordy 07 марта 2018 | 22:36

"То, что они этого не сделали, по мнению Гусева, можно поставить им в вину. Он сравнил это с унижением профессии."


Гусев - комиссар отдела нравов полиции Майами?

zloy_sok 07 марта 2018 | 22:44

gordy: Нет. Если такие высказывания ,с Майами может связывать только кокс...

savushkinskij_troll 07 марта 2018 | 22:45


Пропагандонское эхо, где новость что хохлы внесли собчак в сайт миротворец?


blahovdav 07 марта 2018 | 22:52

savushkinskij_troll: Пропагандонское эхо, где новость что хохлы внесли собчак в сайт миротворец? /// Даже если это и так, то что так взбудоражило путлеровскую свинку??? Кацапа это оскорило??

vasilevich58 07 марта 2018 | 23:16

Гусев низко пал!
Завтра он должен сказать, что изнасилованные сами виноваты, что их изнасиловали,
ограбленные - в том, что их ограбили,
убитые, что их убили!

А к насильникам, грабителям и убийцам претензий нет!

pmasel 08 марта 2018 | 00:03

zloy_sok: Гусев видимо уже давно перестал быть мужиком. Ему бы кокс на виагру заменить.

pavelmistery 07 марта 2018 | 22:45

Такие глупости говорит этот Гусев... Девушки просто боялись. Одна сумела заявить об этом и сразу за ней пошли другие.

olegleon 07 марта 2018 | 22:50

pavelmistery: журналистка боялась сообщить? потому, что тогда бы ей другие не стали бы "сливать" инфу? или расскажете сказку, что её бы за это убили на мосту?

alehan000074 07 марта 2018 | 22:53


Тем временем в думской комиссии по этике подтвердили «Эху Москвы», что получили новые жалобы на домогательства со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Их планируют рассмотреть после президентских выборов.
>>>>>>>>>>
А че так? Рассмотрите их в день тишины и покажите по говно-телику, вместо показа фильма про крым#ваш:)))

stebinmaku 07 марта 2018 | 22:58

Харрасмент-мент-мент, а руки под лобком, руки под лобком, а хулиганов нет..

olegleon 07 марта 2018 | 23:07

alehan000074: их покажут после "карточного дома" под лозунгом "Андервуд, руки прочь от Зои!"

efilika 07 марта 2018 | 23:25

olegleon: скотина, да, это неприятно и гадко, когда к тебе пристают при выполнении твоей работы.

olegleon 07 марта 2018 | 23:38

efilika: а что же их заставляет продолжать это делать? только не вртие, что они после этого в Госдуму больше не ходили.
кстати, судя по расшифровке разговора в кабинете, журналистка явно не первый раз была в такой ситуации. значит ей не было гадко, а гонорары за статьи были приятны. не напомните как это называется?

nestor199 07 марта 2018 | 23:07

pavelmistery: И чего "девушки" боялись?

ugiazov 07 марта 2018 | 23:24

pavelmistery: Гусеву побыть бы в шкуре девушки, когда не только нахамят, но и оскорбят, если пожалуешься. А ты слабая девушка.

jano 08 марта 2018 | 00:25

pavelmistery: Боялись вот этих комментов и комментов таких депутатов как Плетнева, как Володин. Боялись, что не поверят и будут обвинять их самих. Так и вышло.

ignachio 07 марта 2018 | 22:37

Если бы Слуцкий кого-нибудь убил, тоже следствие отложили до выборов?

nikvol 07 марта 2018 | 23:24

ignachio: Если бы Слуцкий кого-нибудь убил, тоже следствие отложили до выборов?
=======================================
Убийство - преступление. Домогательство - нет.

olegleon 07 марта 2018 | 22:52

captain_: хохлотролль, ты новость перепутал ))))

antimrakobes 07 марта 2018 | 22:35

"Их планируют рассмотреть после президентских выборов."

Да кто, млять, такой, этот Слуцкий, что его судьба аж на выборы влияет???

nestor199 07 марта 2018 | 23:09

antimrakobes: Слуцкий этнический проходимец.

olegleon 07 марта 2018 | 22:35

"Он сравнил это с унижением профессии. "

хорошо Гусев пошутил. или он считает, что "второй древнейшей" эту профессию только вчера начали называть?
или он, как главред, не знает, что "горячую новость" иногда надо придержать и выдать её вовремя?
вот девушки и ждали, когда команду дадут на "вброс"

dmitri_m 07 марта 2018 | 22:35

Мне кажется, или П. Гусев - п..рас?

chubuk 07 марта 2018 | 22:41

А вот если условного Гусева трахнут, он побежит докладывать начальнику, или решится на унижение профессии?

nelibermot16 07 марта 2018 | 23:10

chubuk: а кого хоть трахнули-то? А то либеро-вонь стоит что хоть святых выноси, а кого трахнули так и непонятно

alger 07 марта 2018 | 23:23

nelibermot16: трахают тебя, но продолжай спать

ivanov356 07 марта 2018 | 22:41

Ввести срок давности попытки изнасилования, а пока обучение дам,как вести себя- сразу довести информацию до Гусева.

nestor199 07 марта 2018 | 23:11

ivanov356: Слуцкого кто-то обвиняет в попытке изнасилования?

zaqs 07 марта 2018 | 22:42

Девок остричь, высечь и - в монастырь! Боярам же - вира за оговор.

alex6245 07 марта 2018 | 22:46

Гусев пополнил ряды достойные ряды сервильных желтопрессных главнюков Ремчуков- Усков . Кстати , Венедиктов в этом же тренде. Правильной дорогой идёте, дорогие товариСЧи лоялисты.

askol2016 07 марта 2018 | 22:51

Поведение сексуально озабоченного маньяка Слуцкого говорит о его полном непонимании женской души, женской психики. Видимо, у него большие проблемы в семье. А также ему надо обратиться к психологу, который просветит его в элементарных вопросах.

snagging 07 марта 2018 | 22:53

Может он там в думе всем ладошкой по лобку водит. Может и ценят его за это. А, кому не нравится, то могут увольняться, вот Володину всё по душе.

vitaliyko 07 марта 2018 | 22:55

позор Гусеву!

sgvmajor_66 07 марта 2018 | 23:04

Гусев- очень смелый профи. В случае постановки его в известность будет долго пованивать от страха засветиться перед начальством А с девушками что ? Их родимых и приструнить и попинать ногами -не грех . Они ведь всю Россею позорят. Эх .мужики. Перевелись вы в стране . Одна видимость , что стручки между ног болтаются. Даже миллиардеры девок из третьесортного борделя пользуют. Им так жаль бабла. Осчастливил бы девушку - другую содержанием пожизненным. Так ощущение , что свое достоинство мужское то ли нашел на помойке , то ли утратил в том же месте.

mabuta 07 марта 2018 | 23:05

Да уж... гусев ещё та мразь...

symphony 07 марта 2018 | 23:05

Гусев обсудит поведение не Слуцкого, а журналисток. С ног на голову.

nestor199 07 марта 2018 | 23:15

symphony: Гусев правильно поставил вопрос: почему журнашлюшки столько времени молчали? Чего они боялись?

alger 07 марта 2018 | 23:26

nestor199: тебя малохольного, ты тутаньки своим руЖом всех запугал

aleksei123m 07 марта 2018 | 23:21

Молодец Гусев! Узнаю старого комсомольского работника. "Партия сказала надо, комсомол ответил есть."
Этот всегда выплывет, это не тонет.

ys171717 07 марта 2018 | 23:23

Пипец. Не знал, что Гусев такой же мудак как Слуцкий и Володин.

alena01 07 марта 2018 | 23:42

Ну действительно...
Журналисты женщины должны терпеть приставания мужчин...
Ведь мужчины-журналисты терпят, никто не жалуется... Многим нравится, втянулись...

narvol 07 марта 2018 | 23:59

Союз журналистов Москвы, обсуди поведение жертв Чикатило.

kunst54 08 марта 2018 | 00:05

Поведение девушек обсуждать - это на Руси старинная традиция, одна из скреп. Для этого Союз журналистов может пригласить на заседание бабушек, которые сидят на лавочках у подъездов, продавщиц с Центрального рынка - обсуждение тогда пройдет интереснее и даже веселее.

mobile_actor 08 марта 2018 | 01:26

То есть по Гусеву - виноваты в первую очередь девушки. С таким главой Союза Журналистов девушкам защиты и поддержки не дождаться.

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