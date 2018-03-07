Союз журналистов Москвы обсудит поведение журналисток, которые решили рассказать о харассменте в Госдуме

Об этом в эфире RTVI сказал глава объединения, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он дал понять, что в случае домогательств девушки должны были сразу же пожаловаться своему руководству. То, что они этого не сделали, по мнению Гусева, можно поставить им в вину. Он сравнил это с унижением профессии.

Тем временем в думской комиссии по этике подтвердили «Эху Москвы», что получили новые жалобы на домогательства со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Их планируют рассмотреть после президентских выборов.