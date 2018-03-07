Союз журналистов Москвы обсудит поведение журналисток, которые решили рассказать о харассменте в Госдуме
Об этом в эфире RTVI сказал глава объединения, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он дал понять, что в случае домогательств девушки должны были сразу же пожаловаться своему руководству. То, что они этого не сделали, по мнению Гусева, можно поставить им в вину. Он сравнил это с унижением профессии.
Тем временем в думской комиссии по этике подтвердили «Эху Москвы», что получили новые жалобы на домогательства со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Их планируют рассмотреть после президентских выборов.
Комментарии45
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captain_ 07 марта 2018 | 22:33
Пуйло: "Мне кажется, у нас ясная и последовательная международная политика — мы будем гадить пока с нами не начнут общаться. Неужели эти идиоты там на Западе не могут это понять?"
gordy 07 марта 2018 | 22:36
"То, что они этого не сделали, по мнению Гусева, можно поставить им в вину. Он сравнил это с унижением профессии."
Гусев - комиссар отдела нравов полиции Майами?
zloy_sok 07 марта 2018 | 22:44
gordy: Нет. Если такие высказывания ,с Майами может связывать только кокс...
savushkinskij_troll 07 марта 2018 | 22:45
Пропагандонское эхо, где новость что хохлы внесли собчак в сайт миротворец?
blahovdav 07 марта 2018 | 22:52
savushkinskij_troll: Пропагандонское эхо, где новость что хохлы внесли собчак в сайт миротворец? /// Даже если это и так, то что так взбудоражило путлеровскую свинку??? Кацапа это оскорило??
vasilevich58 07 марта 2018 | 23:16
Гусев низко пал!
Завтра он должен сказать, что изнасилованные сами виноваты, что их изнасиловали,
ограбленные - в том, что их ограбили,
убитые, что их убили!
А к насильникам, грабителям и убийцам претензий нет!
pmasel 08 марта 2018 | 00:03
zloy_sok: Гусев видимо уже давно перестал быть мужиком. Ему бы кокс на виагру заменить.
pavelmistery 07 марта 2018 | 22:45
Такие глупости говорит этот Гусев... Девушки просто боялись. Одна сумела заявить об этом и сразу за ней пошли другие.
olegleon 07 марта 2018 | 22:50
pavelmistery: журналистка боялась сообщить? потому, что тогда бы ей другие не стали бы "сливать" инфу? или расскажете сказку, что её бы за это убили на мосту?
alehan000074 07 марта 2018 | 22:53
Тем временем в думской комиссии по этике подтвердили «Эху Москвы», что получили новые жалобы на домогательства со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Их планируют рассмотреть после президентских выборов.
>>>>>>>>>>
А че так? Рассмотрите их в день тишины и покажите по говно-телику, вместо показа фильма про крым#ваш:)))
stebinmaku 07 марта 2018 | 22:58
Харрасмент-мент-мент, а руки под лобком, руки под лобком, а хулиганов нет..
olegleon 07 марта 2018 | 23:07
alehan000074: их покажут после "карточного дома" под лозунгом "Андервуд, руки прочь от Зои!"
efilika 07 марта 2018 | 23:25
olegleon: скотина, да, это неприятно и гадко, когда к тебе пристают при выполнении твоей работы.
olegleon 07 марта 2018 | 23:38
efilika: а что же их заставляет продолжать это делать? только не вртие, что они после этого в Госдуму больше не ходили.
кстати, судя по расшифровке разговора в кабинете, журналистка явно не первый раз была в такой ситуации. значит ей не было гадко, а гонорары за статьи были приятны. не напомните как это называется?
nestor199 07 марта 2018 | 23:07
pavelmistery: И чего "девушки" боялись?
ugiazov 07 марта 2018 | 23:24
pavelmistery: Гусеву побыть бы в шкуре девушки, когда не только нахамят, но и оскорбят, если пожалуешься. А ты слабая девушка.
jano 08 марта 2018 | 00:25
pavelmistery: Боялись вот этих комментов и комментов таких депутатов как Плетнева, как Володин. Боялись, что не поверят и будут обвинять их самих. Так и вышло.
ignachio 07 марта 2018 | 22:37
Если бы Слуцкий кого-нибудь убил, тоже следствие отложили до выборов?
nikvol 07 марта 2018 | 23:24
ignachio: Если бы Слуцкий кого-нибудь убил, тоже следствие отложили до выборов?
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Убийство - преступление. Домогательство - нет.
olegleon 07 марта 2018 | 22:52
captain_: хохлотролль, ты новость перепутал ))))
antimrakobes 07 марта 2018 | 22:35
"Их планируют рассмотреть после президентских выборов."
Да кто, млять, такой, этот Слуцкий, что его судьба аж на выборы влияет???
nestor199 07 марта 2018 | 23:09
antimrakobes: Слуцкий этнический проходимец.
olegleon 07 марта 2018 | 22:35
"Он сравнил это с унижением профессии. "
хорошо Гусев пошутил. или он считает, что "второй древнейшей" эту профессию только вчера начали называть?
или он, как главред, не знает, что "горячую новость" иногда надо придержать и выдать её вовремя?
вот девушки и ждали, когда команду дадут на "вброс"
dmitri_m 07 марта 2018 | 22:35
Мне кажется, или П. Гусев - п..рас?
chubuk 07 марта 2018 | 22:41
А вот если условного Гусева трахнут, он побежит докладывать начальнику, или решится на унижение профессии?
nelibermot16 07 марта 2018 | 23:10
chubuk: а кого хоть трахнули-то? А то либеро-вонь стоит что хоть святых выноси, а кого трахнули так и непонятно
alger 07 марта 2018 | 23:23
nelibermot16: трахают тебя, но продолжай спать
ivanov356 07 марта 2018 | 22:41
Ввести срок давности попытки изнасилования, а пока обучение дам,как вести себя- сразу довести информацию до Гусева.
nestor199 07 марта 2018 | 23:11
ivanov356: Слуцкого кто-то обвиняет в попытке изнасилования?
zaqs 07 марта 2018 | 22:42
Девок остричь, высечь и - в монастырь! Боярам же - вира за оговор.
alex6245 07 марта 2018 | 22:46
Гусев пополнил ряды достойные ряды сервильных желтопрессных главнюков Ремчуков- Усков . Кстати , Венедиктов в этом же тренде. Правильной дорогой идёте, дорогие товариСЧи лоялисты.
askol2016 07 марта 2018 | 22:51
Поведение сексуально озабоченного маньяка Слуцкого говорит о его полном непонимании женской души, женской психики. Видимо, у него большие проблемы в семье. А также ему надо обратиться к психологу, который просветит его в элементарных вопросах.
snagging 07 марта 2018 | 22:53
Может он там в думе всем ладошкой по лобку водит. Может и ценят его за это. А, кому не нравится, то могут увольняться, вот Володину всё по душе.
vitaliyko 07 марта 2018 | 22:55
позор Гусеву!
sgvmajor_66 07 марта 2018 | 23:04
Гусев- очень смелый профи. В случае постановки его в известность будет долго пованивать от страха засветиться перед начальством А с девушками что ? Их родимых и приструнить и попинать ногами -не грех . Они ведь всю Россею позорят. Эх .мужики. Перевелись вы в стране . Одна видимость , что стручки между ног болтаются. Даже миллиардеры девок из третьесортного борделя пользуют. Им так жаль бабла. Осчастливил бы девушку - другую содержанием пожизненным. Так ощущение , что свое достоинство мужское то ли нашел на помойке , то ли утратил в том же месте.
mabuta 07 марта 2018 | 23:05
Да уж... гусев ещё та мразь...
symphony 07 марта 2018 | 23:05
Гусев обсудит поведение не Слуцкого, а журналисток. С ног на голову.
nestor199 07 марта 2018 | 23:15
symphony: Гусев правильно поставил вопрос: почему журнашлюшки столько времени молчали? Чего они боялись?
alger 07 марта 2018 | 23:26
nestor199: тебя малохольного, ты тутаньки своим руЖом всех запугал
aleksei123m 07 марта 2018 | 23:21
Молодец Гусев! Узнаю старого комсомольского работника. "Партия сказала надо, комсомол ответил есть."
Этот всегда выплывет, это не тонет.
ys171717 07 марта 2018 | 23:23
Пипец. Не знал, что Гусев такой же мудак как Слуцкий и Володин.
alena01 07 марта 2018 | 23:42
Ну действительно...
Журналисты женщины должны терпеть приставания мужчин...
Ведь мужчины-журналисты терпят, никто не жалуется... Многим нравится, втянулись...
narvol 07 марта 2018 | 23:59
Союз журналистов Москвы, обсуди поведение жертв Чикатило.
kunst54 08 марта 2018 | 00:05
Поведение девушек обсуждать - это на Руси старинная традиция, одна из скреп. Для этого Союз журналистов может пригласить на заседание бабушек, которые сидят на лавочках у подъездов, продавщиц с Центрального рынка - обсуждение тогда пройдет интереснее и даже веселее.
mobile_actor 08 марта 2018 | 01:26
То есть по Гусеву - виноваты в первую очередь девушки. С таким главой Союза Журналистов девушкам защиты и поддержки не дождаться.