Польский сейм принял закон о лишении звания военных времен Польской Народной Республики
Законопроект предусматривает возможность лишения воинских званий, в том числе посмертно, тех, кто служил в органах государственной безопасности ПНР.
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Законопроект предусматривает возможность лишения воинских званий, в том числе посмертно, тех, кто служил в органах государственной безопасности ПНР.
Глава МИДа Украины назвал «политической шизофренией» просьбу Ксении Собчак въехать в Крым Он написал, что придерживаться украинского законодательства в данном случае — это позитив, но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории вызывает недоумение…
Комментарии14
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yksvonsos000 07 марта 2018 | 22:10
Правильное решение. Люстрация нужна.
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Кстати о птичках. Транспортник наш таки не сам упал его сбили. И будут америкосы дальше мочить. Велкам за боевыми!
yosic 07 марта 2018 | 22:21
yksvonsos000:
Закономерно, что ты - очередной московский пидор, радуешься убийству граждан России...
gordy 07 марта 2018 | 22:27
Каким же идиотом надо быть, чтобы казнить мёртвых?
zombakzombak 07 марта 2018 | 22:41
yosic: "радуешься убийству граждан России..." А ты к России каким боком, ротожопая?
ivar1964 07 марта 2018 | 22:29
yksvonsos000: А откуда сведения о том, что сбили? Насколько надежен источник?
estamp 07 марта 2018 | 22:47
yksvonsos000: Транспортник наш таки ...
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Ваш?
Боюсь последний ВАШ транспортник еще в 2014-м над Донбассом сбили.
yosic 07 марта 2018 | 22:11
Качинского опять будут откапывать, но теперь, как агента КГБ...
Нда-с... Не свезло придурку со страной.
stworld_ 07 марта 2018 | 22:29
зачем комментарии удаляете ? ещё раз повторю: " Я слышал, что Собчак занесли в миротворец..." пытаюсь узнать - правда ли это ? это что, секрет большой...?)
spec71205 07 марта 2018 | 22:31
Вот это круто! Але ФСБ?! -привет вам от Дзержинского.....БУ ГА ГА!
skulllll 07 марта 2018 | 22:33
Понравился коммент одного из эховских комментаторов:" Гансы покаялись один раз и строят экономику и только славяне до сих пор копаются в костях"
world_nail 07 марта 2018 | 22:42
А пшекский дерьмократический сейм не хотит своих ксендзов и пап лишить сана за инквизицию.
jblack2 07 марта 2018 | 22:52
Но у поляков из нацистских коллаборационистов хоть оставят это право?..
gotoviy_emigrant 07 марта 2018 | 23:00
В заголовке статьи поставить запятую в нужное место. Ау, редакторы!
mppv 07 марта 2018 | 23:23
А как там насчёт указов Лжедмитрия?
Неее ... Он же русский типа царь ...
А ранее?