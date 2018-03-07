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22:07, 07 марта 2018

Польский сейм принял закон о лишении звания военных времен Польской Народной Республики

Законопроект предусматривает возможность лишения воинских званий, в том числе посмертно, тех, кто служил в органах государственной безопасности ПНР.

Комментарии

14

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yksvonsos000 07 марта 2018 | 22:10

Правильное решение. Люстрация нужна.
______________
Кстати о птичках. Транспортник наш таки не сам упал его сбили. И будут америкосы дальше мочить. Велкам за боевыми!

yosic 07 марта 2018 | 22:21

yksvonsos000:

Закономерно, что ты - очередной московский пидор, радуешься убийству граждан России...

gordy 07 марта 2018 | 22:27

Каким же идиотом надо быть, чтобы казнить мёртвых?

zombakzombak 07 марта 2018 | 22:41

yosic: "радуешься убийству граждан России..." А ты к России каким боком, ротожопая?

ivar1964 07 марта 2018 | 22:29

yksvonsos000: А откуда сведения о том, что сбили? Насколько надежен источник?

estamp 07 марта 2018 | 22:47

yksvonsos000: Транспортник наш таки ...
---
Ваш?
Боюсь последний ВАШ транспортник еще в 2014-м над Донбассом сбили.

yosic 07 марта 2018 | 22:11



Качинского опять будут откапывать, но теперь, как агента КГБ...
Нда-с... Не свезло придурку со страной.

stworld_ 07 марта 2018 | 22:29

зачем комментарии удаляете ? ещё раз повторю: " Я слышал, что Собчак занесли в миротворец..." пытаюсь узнать - правда ли это ? это что, секрет большой...?)

spec71205 07 марта 2018 | 22:31

Вот это круто! Але ФСБ?! -привет вам от Дзержинского.....БУ ГА ГА!

skulllll 07 марта 2018 | 22:33

Понравился коммент одного из эховских комментаторов:" Гансы покаялись один раз и строят экономику и только славяне до сих пор копаются в костях"

world_nail 07 марта 2018 | 22:42

А пшекский дерьмократический сейм не хотит своих ксендзов и пап лишить сана за инквизицию.

jblack2 07 марта 2018 | 22:52

Но у поляков из нацистских коллаборационистов хоть оставят это право?..

gotoviy_emigrant 07 марта 2018 | 23:00

В заголовке статьи поставить запятую в нужное место. Ау, редакторы!

mppv 07 марта 2018 | 23:23

А как там насчёт указов Лжедмитрия?
Неее ... Он же русский типа царь ...
А ранее?

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