В Иркутске ученик записал на диктофон беседу с учителями, которые запрещали ему общаться с волонтером штаба Навального
В Иркутске ученик местной школы №22 записал на диктофон беседу с учителями, которые пытались запретить ему общаться с волонтером местного штаба Алексея Навального из-за того, что он, по их словам, может «зомбировать» его.
Аудиозапись разговора выложена в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Команда Навального. Иркутск».
Комментарии9
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yosic 07 марта 2018 | 22:13
В России ещё есть разумные учителя...
Впрочем, что они могут против 10000 евро от навального?
serjo1977 07 марта 2018 | 22:32
yosic: В России ещё есть разумные учителя...
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Но твой дуче делает всё, чтобы их не осталось. Ему не нужны умные. Ему нужны верные...
alextheterrible 07 марта 2018 | 22:25
Слышал я ту запись. Кровь холодеет в жилах. Сколько у нас таких "учителей" в школах российских? Бедные дети...
ivar1964 07 марта 2018 | 22:27
alextheterrible: 86%. Цифра не меняется. В любой сфере 86%.
serjo1977 07 марта 2018 | 22:35
Учителя, судьи, журналисты - 3 категории, люстрация которых должна быть ОСОБЕННО жёсткой.
jblack2 07 марта 2018 | 22:49
Повелитель школоты, в силу своего умственного развития на более широкую аудиторию не способен работать...
sv72 07 марта 2018 | 23:24
jblack2: ну зачем вы так про учителя, они разные бывают. Просто этот без мозгов, но покорный, и учеников такими же безмозглыми сделать хочет
ugiazov 07 марта 2018 | 23:21
Они считают что сеют умное, доброе, вечное.
Что ученики потом о них скажут?
ivan127_4 07 марта 2018 | 23:32
Гены. Из либерала доносчика не вытравить.
Как задавался вопросом кумир оппозиции Довлатов: "Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?"