В Иркутске ученик записал на диктофон беседу с учителями, которые запрещали ему общаться с волонтером штаба Навального

В Иркутске ученик местной школы №22 записал на диктофон беседу с учителями, которые пытались запретить ему общаться с волонтером местного штаба Алексея Навального из-за того, что он, по их словам, может «зомбировать» его.

Аудиозапись разговора выложена в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Команда Навального. Иркутск».