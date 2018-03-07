Наблюдателей от Алексея Навального, по некоторым данным, не допускают на выборы президента России

Как написал сам политик в своем Телеграме, ЦИК отказался выдать аккредитацию почти 4,5 тысячам человек. Все они аккредитовывались от издания «Левиафан», которое было основано Фондом борьбы с коррупцией. По информации Навального, ЦИК объяснил отказ тем, что СМИ было ликвидировано по решению суда.

Кроме того, сообщается, что ЦИК также отказался аккредитовывать наблюдателей от издания «Молния». От него обычно на выборах присутствуют представителя движения в защиту прав избирателей «Голос».