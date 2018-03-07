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22:04, 07 марта 2018

Наблюдателей от Алексея Навального, по некоторым данным, не допускают на выборы президента России

Как написал сам политик в своем Телеграме, ЦИК отказался выдать аккредитацию почти 4,5 тысячам человек. Все они аккредитовывались от издания «Левиафан», которое было основано Фондом борьбы с коррупцией. По информации Навального, ЦИК объяснил отказ тем, что СМИ было ликвидировано по решению суда.

Кроме того, сообщается, что ЦИК также отказался аккредитовывать наблюдателей от издания «Молния». От него обычно на выборах присутствуют представителя движения в защиту прав избирателей «Голос».

Комментарии

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kottigr1 07 марта 2018 | 22:07

Боится российский ЦИ(р)К, что покажут пустые избирательные участки по всей стране.. Как же им тяжело потом будет врать про дутые путинские 86%..

prutkov100 07 марта 2018 | 22:13

kottigr1: Неужели кто-то еще сомневается какие "выборы" нас ожидают ?

stworld_ 07 марта 2018 | 23:11

prutkov100: а чего боится эхо , удалившее мои комменты о том , что Собчак занесли в миротворец...? при том, что я хотел только уточнить...

zapadnay 07 марта 2018 | 23:13

prutkov100:
Позор!

stworld_ 07 марта 2018 | 23:18

zapadnay: да, позор... и насчет выборов тоже...

dataan 07 марта 2018 | 23:57

stworld_: Однозначно позор для Лёхи. Мало того что даyна в президенты не пустили, так еще и проголосовать не допускают. :))))))))))))

olegleon 07 марта 2018 | 22:15

kottigr1: и поэтому Навальный регистрировал наблюдателей от несуществующего СМИ?

kottigr1 07 марта 2018 | 22:20

olegleon: Так ведь если их "Вести 24" не регистрируют, куда деваться ?

yosic 07 марта 2018 | 22:24

kottigr1:

Тебе престарелому клоуну твой фюрер приказал на выборы не ходить, так что сиди на ...опе ровно - выборы это не про вас - холуёв.

kottigr1 07 марта 2018 | 22:26

yosic: Точно ! Лучше за путинскими клоунами со стороны наблюдать..

olegleon 07 марта 2018 | 22:31

kottigr1: регистрироваться от радио Свобода или от Голоса Америки. придётся раскрываться

alehan000074 07 марта 2018 | 22:36

1) сперва, грудинин очень предусмотрительно закрывает 7 счетов в Швейцарии, но почему то забывает закрыть остальные 6 и об этом сообщают за 10 дней до говно-выборов. а старая шлюха панфилова по сценарию меняет бюллетень, где коммунист будет числисться с 6-ю швейцарскими счетами - как раз то что надо типичному "быдло-избирателю" коммунистов:)))
2) потом, собчак не нашла ничего умней как просить Украину о своем приезде в русский Крым...причем даже хохлы ржут и крутят пальцем у виска:)))

Русские - это же такая дешевая разводка, такой пошлый и дешевый сценарий, что надо быть полным идиотом, чтобы 18 марта оторвать свою задницу и идти куда-то ставить крестик за ботоксного фюрера. нда...вот так говно-выборы в путираше...какое жалкое зрелище:(((

полный бойкот - единственное правильное решение!

duch_nic 07 марта 2018 | 22:51

alehan000074: //полный бойкот - единственное правильное решение!//
Тебе то, американцу, какое дело до наших выборов?
Почему ты ВМЕШИВАЕШЬСЯ?!!! ;))

alehan000074 07 марта 2018 | 22:57

duch_nic: а чем я хуже? пойдите на кузнецкий, там все в лаковых:))) и у меня есть путирашинский пасспорт...где-то в сортире должон висеть:)))

duch_nic 07 марта 2018 | 23:02

alehan000074: alehan000074: //а чем я хуже?//
Всем!
Ты ж невменяемый! ;)))

alehan000074 07 марта 2018 | 23:39

duch_nic: ЛОЛ! невменяемый - это путин. Меркель давно так про него сказала - а бабу не проведешь, она сердцем видит (с.). А вот ты, портян - даже не знаю как сказать...такой вот ты вечный отсос петрович:)))

olegleon 07 марта 2018 | 23:05

duch_nic: "Спецслужбы США хотели в ответ вмешаться в российские выборы, но специалисты объяснили им, что креатура США в России больше 2% не наберёт"

olegleon 07 марта 2018 | 23:01

alehan000074: да, Собчак отлично протроллила хохлов, показав им маразматичность их закона.
а выборы... это обычное голосование. как и в 2012 году.

liberal_vulgaris 07 марта 2018 | 22:59

kottigr1: Мозгожопые хомячки могут попрощаться с деньгами которые с них навальный собирал сначала на выборы, потом на бойкот выборов, а затем на наблюдение за выборами. Лох это судьба :)

stworld_ 07 марта 2018 | 23:08

kottigr1: а чего боится эхо , удалившее мои комменты о том , что Собчак занесли в миротворец...? при том, что я хотел только уточнить...

yosic 07 марта 2018 | 22:09


Путин надсмехается над сисяном...
Все подельники навального в кутузках, а Лёха по Барселонам...

mavreh 07 марта 2018 | 22:35

yosic: зато путлеровцы все в путинском шоколаде. Только воняет этот шоколад сильно, и мухи на него слетаются. Может не правильный он какой-то?

chnch 07 марта 2018 | 22:22

Здавствуй, Центоризберком борода из ваты! ..............горбатый!.............

tks 07 марта 2018 | 22:30

Путлеризм обыкновенный.

jblack2 07 марта 2018 | 22:40

Судорожные попытки напомнить о своём существовании как бы политика.
Отдыхай, Леша, твой поезд ушёл!..

trans 07 марта 2018 | 23:03

Ну кто бы сомневался....

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