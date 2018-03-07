Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

К такому выводу пришло следствие, подтвердил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули. Инцидент расследуется как «попытка убийства с использованием отравляющего вещества».

На данном этапе в расследовании инцидента с отравлением бывшего россиянина и его дочери в Солсбери главным вопросом является вопрос о происхождении нервно-паралитического препарата, который видимо был применен: есть ли это вещество в Великобритании и, если нет, откуда оно могло быть привезено. Источники газеты The Guardian ссылаются на результаты медицинских и химических исследований. Какое именно вещество могло быть использовано, не уточняется. Сегодня о том, что эксперты определили вещество, сообщила глава МВД королевства Эмбер Радд.

Пока же правительство Великобритании поставило дело Скрипаля на контроль — новые данные из расследования отравления будут оперативно поступать в правительственный британский комитет «Кобра». Его собирают только в экстренных случаях, в него входят министры, представители полиции и спецслужб. По данным Reuters, основная версия Скотленд-Ярда состоит в причастности к отравлению России. Полиция предполагает, что бывшего шпиона могли отравить в качестве мести за его предательство. Скрипаль по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Вместе с ним 5 марта на скамейке в одном из парков Солсбери обнаружили и его дочь Юлию Скрипаль.

Кроме Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский. Полицейские также изучают обстоятельства смерти сына, брата и жены Скрипаля. Они в относительно недавнем времени умерли от обострения различных тяжелых заболеваний.