Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом
К такому выводу пришло следствие, подтвердил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули. Инцидент расследуется как «попытка убийства с использованием отравляющего вещества».
На данном этапе в расследовании инцидента с отравлением бывшего россиянина и его дочери в Солсбери главным вопросом является вопрос о происхождении нервно-паралитического препарата, который видимо был применен: есть ли это вещество в Великобритании и, если нет, откуда оно могло быть привезено. Источники газеты The Guardian ссылаются на результаты медицинских и химических исследований. Какое именно вещество могло быть использовано, не уточняется. Сегодня о том, что эксперты определили вещество, сообщила глава МВД королевства Эмбер Радд.
Пока же правительство Великобритании поставило дело Скрипаля на контроль — новые данные из расследования отравления будут оперативно поступать в правительственный британский комитет «Кобра». Его собирают только в экстренных случаях, в него входят министры, представители полиции и спецслужб. По данным Reuters, основная версия Скотленд-Ярда состоит в причастности к отравлению России. Полиция предполагает, что бывшего шпиона могли отравить в качестве мести за его предательство. Скрипаль по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Вместе с ним 5 марта на скамейке в одном из парков Солсбери обнаружили и его дочь Юлию Скрипаль.
Кроме Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский. Полицейские также изучают обстоятельства смерти сына, брата и жены Скрипаля. Они в относительно недавнем времени умерли от обострения различных тяжелых заболеваний.
Комментарии41
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metlag 07 марта 2018 | 22:07
А ведь ЧМ похоже накрывается медным тазом.
Или тем за что Слуцкий баб хватал.
shicotus_live 07 марта 2018 | 22:12
metlag: Да кто бы сомневался, что "виновата Россия"?))) еще одна мразь, которую запад принес в жертву. в качестве пешки.
kinnlade 07 марта 2018 | 22:17
shicotus_live: Сами отравили , сами расследуют, сами выносят приговор! Все как в цивилизованных странах и желтая пища для наших либерастов
gordy 07 марта 2018 | 22:24
Накануне поблизости от Соединённого Королевства была замечена подозрительная жёлтая субмарина?
kinnlade 07 марта 2018 | 23:00
gordy: Точняк
mayk18 07 марта 2018 | 23:04
gordy: подозрительная желтая субмарина?
Так ведь и пользователя с ником "Ринго"-который согласно личке и живет постоянно-давно не было в блогах на сайте ЭМ?
Ждем когда этот Ринго-станет депутатом Госдумы от фракции ЛДПР?
alehan000074 07 марта 2018 | 22:25
kinnlade: так...а по вчерашней версии полковник ГРУ вместе дочерью обширялись сидя на лавочке....чего примолкли говно-портянки? пора обновлять методичку. вот новая версия: британские спец службы отравили своих так...а по вчерашней версии полковник ГРУ вместе дочерью обширялись сидя на лавочке....чего примолкли говно-портянки? пора обновлять методичку. вот новая версия: британские спец службы отравили своих, чтобы унизить Россию, так некстати перед ЧМ по футболу опять застрявшей в вечной коленно-локтевой позе:))) , чтобы унизить Россию, так некстати перед ЧМ по футболу опять застрявшей в вечной коленно-локтевой позе:)))
alehan000074 07 марта 2018 | 22:27
так...а по вчерашней версии полковник ГРУ вместе дочерью обширялись сидя на лавочке....чего примолкли говно-портянки? пора обновлять методичку. вот новая версия: британские спец службы отравили своих полицейских, чтобы унизить Россию, так некстати перед ЧМ по футболу опять застрявшей в вечной коленно-локтевой позе:)))
kinnlade 07 марта 2018 | 23:10
alehan000074: Пиндос ты и есть пиндос и горбатого только могила исправит, так чего же ты так Россию не любишь так и не сказал
alehan000074 07 марта 2018 | 23:42
kinnlade: Россия и путирашка - это ДВЕ большие разницы!
haldey 07 марта 2018 | 22:21
shicotus_live: очень важно!!! Нервно паралитическое вещество!!! В каких костюмах были там полицейские? А теперь вспомним, как белые каски давали картинку про якобы зарин!!! В сандалях и без защиты даже дыхательных путей... Одни лжецы другим лжецам вручают премии)))
Думать начинаем или нет, кушаем лапшу по-американски))) Да либералы с демократами дерьмо готовы жрать лишь бы от хозяина... А один полицейский вроде пострадал, даже с такими мерами предосторожности, и там было не боевое отравляющее вещество...
zombakzombak 07 марта 2018 | 22:26
haldey: "Да либералы с демократами дерьмо " Ты зачем бациллу отложило, насекомое?
zombakzombak 07 марта 2018 | 22:24
shicotus_live: "Да кто бы сомневался, что "виновата Россия"?))" А вафлерши тоже за Россию?
blahovdav 07 марта 2018 | 22:57
shicotus_live: Да кто бы сомневался, что "виновата Россия"?))) еще одна мразь, которую запад принес в жертву. в качестве пешки./// Так путлеровская свинка готова рассмотреть версию, что одесских ватников спалили путлеровские подсвинки, дабы свалить на укропов??? Правда в отличие от путлировской свиньи я их мразью не назову....
mayk18 07 марта 2018 | 23:00
shicotus_live: что "виновата Россия ?)))еще одна мразь которую запад принес в жертву...
И за что ж вы так Россию-мразью и жертвой запада обозвали?
borisgroys 07 марта 2018 | 23:24
"mayk18:
Что-то Вас беспредельно банят, Яков. Как и Михаила Аркадьича - "Михволя".
Шушера "оптическая", похоже освоила и успешно применяет методы "жалоб" для банов ...
Что-то Вас беспредельно банят, Яков. Как и Михаила Аркадьича - "Михволя".
Шушера "оптическая", похоже освоила и успешно применяет методы "жалоб" для банов ...
mayk18 08 марта 2018 | 00:35
borisgroys: Ну так нам к трудностям то-не привыкать? Мы ж в "галуте"выжили-шо нам тот бан? Банят нас-а мы крепчаем? Санкции нас только делают сильнее!!!
metlag 07 марта 2018 | 23:02
shicotus_live: "Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности", - сказал министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.
Кроме того, Джонсон пообещал "пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры" в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится российский след.
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Британская полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором изображены мужчина и женщина, прогуливающиеся вблизи того места, где было обнаружено отравленные бывший российский военный разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия. Кадры были сняты в день инцидента.
Как сообщает The Guardian, этот ролик очень заинтересовал британских правоохранителей.
Сгорели ребятки. скоро найдем их трупы.
yosic 07 марта 2018 | 22:15
metlag:
Британские министры забанены санкциями - невъездные в РФ, для этого и завалили старикашку-предателя, чтоб не обосраться на таможне в Шереметьево, впрочем, тебе - азиату, этого не понять.
vilingrad 07 марта 2018 | 22:35
yosic: haldey: kinnlade: shicotus_live: Да кто бы сомневался, что "виновата Россия"?)))"
Судя по грязной и неумелой работе- да. Контора еще на диссидентах хватку потеряла. Легко ловить немногих инакомыслящих...
metlag 07 марта 2018 | 22:49
yosic: ёся, иы сегодня осень примитивен, тебе надо подзхарядиться у пригогжина, или его зама, он же тоже с обрезом.
ты скажи, почему все ваши начальники с обрезами в штанах ходят? даже вот Слуцкий?
olegleon 07 марта 2018 | 22:22
metlag: "— Скажите, пожалуйста, а нельзя вот эту последнюю фразу взять и выкинуть?
— Да ты чё! Ради неё все и писалось!"
ради твоей фразы британцы пожертвовали своим агентом и его дочерью.
metlag 07 марта 2018 | 22:45
olegleon: вы окончательно поняли, что ума у вас нет и аргументированно возражать и приводить доводы вы не можете.
вы это признали и стали изображать идиотов.
Пример вашей общей деградации очевиден по выблевам ёсика, дв и твоим тоже.
какие-то блевотные мрази набираются пригожинскими. Явно они настроены, чтобы путинцев идиотами выставить.
blahovdav 07 марта 2018 | 23:06
olegleon: ради твоей фразы британцы пожертвовали своим агентом и его дочерью./// Путлеровская свинка развязала мне руки... Попробуй, тварь, только хрюкнуть, что укропы кого то убивают в Лугандонии... Только рашкованские каратели и специально. Летчик взрывал себя с криком : Это вам за санкции на Озерных пацанов, плешивый палач Беслана специально уничтожил несчастных детей Беслана, питерский рейс был взорван фсбешниками для предлога наказать Египет, провокаторы путлеровские специально провоцировали турецких летчиков И так далее... Что за твари, эти путлеровские провокаторы??
ansata 07 марта 2018 | 22:34
metlag: И в этом есть позитив)) Не надо будет 158-ой раз траву на Зенит Арене перестилать
olegleon 07 марта 2018 | 22:11
"Кроме Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский."
а этого то кто травил? если вспомнить то, как отравили брата Кима, то от применения подобного вещества могли пострадать только те, кто был целью и те, кто травил. ведь никто из свидетелей, которые и сообщили об этом, даже не пострадали.
borisgroys 07 марта 2018 | 22:11
"Кгбшные" подонки, что тут можно сказать. Надеюсь, британцы, да и вообще, нормальные государства, начнут таки отлов распоясавшихся шавок из россии. Просто тошно, ведь это за наши деньги, спецслужбы рф-ии устраивают провокации во всём цивилизованном мире ...
yosic 07 марта 2018 | 22:18
borisgroys:
Смешно, когда задроты и холуйки, типа тебя, сравнивают рыцарей Революции с Ельцинской охранкой...
zombakzombak 07 марта 2018 | 22:29
yosic: "сравнивают рыцарей Революции с Ельцинской охранкой" Ты тоже рыцарша, прошмандовка?
olegleon 07 марта 2018 | 22:24
borisgroys: "Возможно, это прозвучит цинично, но в мире спецслужб подобные «акции» являются частью «нормальной» тактики – пока что не придумано лучшего способа передать сообщение тем, кто совершил предательство: не важно, где вы находитесь, и где вы прячетесь. Мы вас найдем и ликвидируем." (заместитель директора Европейской академии разведки, профессор Университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис (Joseph Fitsanakis))
bozman1944 07 марта 2018 | 22:37
olegleon: Речь плешивого.
olegleon 07 марта 2018 | 22:57
bozman1944: забавно то, что с осуждением отравления выступили и политики, и журналисты, но не работники спецслужб разных государств.
может они что-то знают?
borisgroys 07 марта 2018 | 22:59
"olegleon: ... "Возможно, это прозвучит цинично, но в мире спецслужб подобные «акции» являются частью «нормальной» тактики – пока что не придумано лучшего способа передать сообщение тем, кто совершил предательство: не важно, где вы находитесь, и где вы прячетесь. Мы вас найдем и ликвидируем."
Видите ли в чём дело, приведённая Вами цитата описывает методы работы именно разведки - и "ЦРУ", и "Моссад", и "МИ6", худо бедно, но работают на общество в большинстве случаев. В России же, эти спецслужбы подчинены интересам МАФИИ - парт/хоз/кгб номенклатуры, которая в 1991 году устроила спектакль "да здравствует демократия!", чтобы получить возможность отхватить лакомые куски госсобственности, сняв с себя многие соцобязательства перед обществом.
Поэтому, все делишки "фсб/гру" надо рассматривать, как преступления мафиозного характера.
olegleon 07 марта 2018 | 23:13
borisgroys: это всё словесная пурга. и сами разведчики оказались умнее Вас и не выступали с подобной чушью.
но они хорошо работают, т.к. смогли добиться того, что есть люди, которые такую пургу гонят, а значит есть из кого вербовать предателей
nnikolay 07 марта 2018 | 22:38
borisgroys:
"Просто тошно, ведь это за наши деньги, спецслужбы рф-ии устраивают провокации во всём цивилизованном мире... "
Должно быть проведено расследование, пройти честный и независимый суд, должен быть вынесен приговор...
ansata 07 марта 2018 | 22:24
Похоже, что госдуме нужно готовиться к пополнению в своих рядах.
kaplan911 07 марта 2018 | 22:33
\\ Скрипаль по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Вместе с ним 5 марта на скамейке в одном из парков Солсбери обнаружили и его дочь Юлию Скрипаль.
Кроме Скрипаля и его дочери пострадал один полицейский.
Полицейские также изучают обстоятельства смерти сына, брата и жены Скрипаля.
Они в относительно недавнем времени умерли от обострения различных тяжелых заболеваний. \\
И он подкрался незаметно. Кто .....он ?
Крымздец !
Смерть жены, смерть сына......теперь отравление самого Скрипаля и дочери.
Отравлен ещё английский коп......
Наши доблестные суперспецслужбы сами.....отравились..... аргентинской мукой ?!
Если расследование установит связь всех этих убийств со спецслужбами РФ.....действующие санкции
по России покажутся....... лёгкой прогулочкой.
nnikolay 07 марта 2018 | 22:41
kaplan911:
А если Её Величества Высокий суд правосудия Англии решит, что это Ми-6? Должны отменить санкции...
spec71205 07 марта 2018 | 22:38
...ну вот ещё одно доказательство что ОПГ по кличке россия должно быть разпушенно! На нас на всех скоро будут охотиться без лецензии во всех странах мира!
pergamsky Георгий Пичугин 07 марта 2018 | 22:42
Что -то Скотленд-Ярд забыл объявить в причастности к отравлению и Британию...
sgvmajor_66 07 марта 2018 | 22:47
Такие ОВ являются строго запрещенными и их применение -преступление международного масштаба. Небезызвестная атака в Токийском метро закончилась смертной казнью инициатора. Видимо у нынешнего инициатора и исполнителей обширная деформация мозгов . Берегись планета -- атакуют некромонгеры.