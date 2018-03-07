В прокуратуру направлены несколько жалоб на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого

Об этом со ссылкой на главу думской комиссии по этике Отари Аршбу сообщает BBC. Официально в прокуратуре эту информацию пока не подтверждают. Сам Аршба сказал «Эху Москвы», что несколько жалоб журналисток получила и их комиссия.

Отари Аршба добавил, что независимо от решения комиссии речи о лишении Слуцкого депутатского мандата не идет.



В свою очередь завтра возле Госдумы пройдут одиночные пикеты в связи со скандалом вокруг Слуцкого. Обвинения в домогательствах необходимо расследовать, — сказал «Эху Москвы» один из организаторов акции, официальный представитель «Эмнисти Интернешнел» в России Александр Артемьев.

Одиночные пикеты начнутся в полдень.