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Эксклюзив Эха 22:00, 07 марта 2018

В прокуратуру направлены несколько жалоб на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого

Об этом со ссылкой на главу думской комиссии по этике Отари Аршбу сообщает BBC. Официально в прокуратуре эту информацию пока не подтверждают. Сам Аршба сказал «Эху Москвы», что несколько жалоб журналисток получила и их комиссия.

Отари Аршба добавил, что независимо от решения комиссии речи о лишении Слуцкого депутатского мандата не идет.

В свою очередь завтра возле Госдумы пройдут одиночные пикеты в связи со скандалом вокруг Слуцкого. Обвинения в домогательствах необходимо расследовать, — сказал «Эху Москвы» один из организаторов акции, официальный представитель «Эмнисти Интернешнел» в России Александр Артемьев.

Одиночные пикеты начнутся в полдень.

Комментарии

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gvs 07 марта 2018 | 22:06

А если и прокуратура домогаться будет - куда жаловаться? )))

captain_ 07 марта 2018 | 22:18

- Бэрримор, а почему такая тишина на болотах?
- РФия отключилась от глобального интернета, сэр.

gordy 07 марта 2018 | 22:21

"Отари Аршба добавил, что независимо от решения комиссии речи о лишении Слуцкого депутатского мандата не идет."

Свой в доску?

haldey 07 марта 2018 | 22:33

gordy: Нет, мы просто не подвержены управленческим маневрам кукловодов... Мы не Голливуд, черт побери.

olegleon 07 марта 2018 | 22:19

gvs: "британские учёные установили что хочет женщина. но пока они это устанавливали она передумала"

olegleon 07 марта 2018 | 22:07

"Обвинения в домогательствах необходимо расследовать"

конечно необходимо. и следствие должно собрать все факты, все улики, если они есть и наказать по суду обвиняемого. а если их нет, то наказать по суду "обвинительниц".

vladislav 07 марта 2018 | 22:25

olegleon: "а если их нет, то наказать по суду "обвинительниц"."
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Поздравляю, ты - идиот.

savushkinskij_troll 07 марта 2018 | 22:27



Пропагандонское эхо, где новость что хохлы внесли собчак в сайт миротворец?


mavreh 07 марта 2018 | 22:27

Сейчас прокуратура расследует и сделает заявление, что бабы сами виноваты - приходили в колготках, на каблуках, и красили губы помадой, с целью провакационно соблазнить почтенного депутата.

valeriy_n 07 марта 2018 | 23:00

Слуцкого, конечно, из госдуры турнут, но не из-за скандалов с домогательствами: его выгонят, потому что он спал во время выступления Путина. Фотография с этим безобразием уже лежит на путинском столе. Так что полномочия этого, так зазываемого депутата, можно считать завершенными.

fedor55 07 марта 2018 | 23:05

В России не статьи за домогательство, есть статья за понуждение к сексу с использованием служебного положения. В данной ситуации речь об этом не идет.
И вообще задолбали уже со своими жалобами на домагательство, ну схватил он тебя за жопу или за пизду - дай ему пощечину или сумочкой по башке - че из этого скандал раздувать.

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