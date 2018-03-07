Власти Волоколамского района планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители ранее начали жаловаться на неприятный запах со свалки.

Власти готовят соответствующие документы и, возможно, режим ЧС будет введен уже сегодня. Об этом РИА Новости сообщила советник главы Волоколамского района Ксения Кирьянова. Собеседники «Ведомостей» также рассказали о таких планах, говоря, что по итогам исследований в воздухе превышено содержание сероводорода и хлора. МЧС при этом не обнаружило угрозы здоровью людей во время экспертизы. Местные жители жалуются на запах с полигона «Ядрово» еще с апреля прошлого года. По словам активистов, неправильное обслуживание свалки отравляет воздух и воду. Они добивались введения режима чрезвычайной ситуации для того, чтобы местные власти официально признали угрозу здоровью людям. В министерстве экологии Подмосковья собираются решить проблему дополнительной успыкой полигона грунтом. В ведомстве считают, что причиной неприятного запаха в Волоколамском районе стали выбросы свалочного газа из-за работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона.

В субботу в Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона и местной администрации. В нем приняли участие 5 тысяч человек, то есть почти каждый четвертый житель города.