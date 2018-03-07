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12:31, 07 марта 2018

Власти Волоколамского района планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона «Ядрово»

Местные жители ранее начали жаловаться на неприятный запах со свалки.

Власти готовят соответствующие документы и, возможно, режим ЧС будет введен уже сегодня. Об этом РИА Новости сообщила советник главы Волоколамского района Ксения Кирьянова. Собеседники «Ведомостей» также рассказали о таких планах, говоря, что по итогам исследований в воздухе превышено содержание сероводорода и хлора. МЧС при этом не обнаружило угрозы здоровью людей во время экспертизы. Местные жители жалуются на запах с полигона «Ядрово» еще с апреля прошлого года. По словам активистов, неправильное обслуживание свалки отравляет воздух и воду. Они добивались введения режима чрезвычайной ситуации для того, чтобы местные власти официально признали угрозу здоровью людям. В министерстве экологии Подмосковья собираются решить проблему дополнительной успыкой полигона грунтом. В ведомстве считают, что причиной неприятного запаха в Волоколамском районе стали выбросы свалочного газа из-за работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона.

В субботу в Волоколамске прошел митинг против мусорного полигона и местной администрации. В нем приняли участие 5 тысяч человек, то есть почти каждый четвертый житель города.

Комментарии

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lenin3 07 марта 2018 | 12:36

Вау,мудрые власти вместо решения вопроса со свалкой решили ввести режим ЧС,чтоб безобразий в виде 5-тысячного митинга больше не было.Нет митингов-нет проблем со свалкой,власть сидит на заду ровно...

mixanazarov 07 марта 2018 | 12:41

Народ просто охамел. Ему же сказали МЧС, угрозы здоровью людей нет. Ну ничего осенью , на прямой линии с фараоном могут пожаловаться , если доживут.

ded62ushka 07 марта 2018 | 12:44

МЧС обнаруживает только опасные для жизни концентрации. Хорошо, что их пока не обнаружили.

poluputing 07 марта 2018 | 12:49

во всём мире пора объявить ЧС из- за суверенного мусорного полигона - Мордора

vla7815 07 марта 2018 | 12:50

Не надо ни чего вводить. Надо идти к вове питерскому. Он мусорками рулит. Всё исправит на раз-два. Надо только сначала в телевизоре его поймать. Чтобы он смог перед всей страной своё могущество показать. А без телевизора он делать ни хрена не будет. Хотя и телевизор тоже далеко не гарантия. Вон сколько его посланий всяких было по телевизору. А толку - хрен да ни хрена.

podwodnik 07 марта 2018 | 12:57

Режим ЧС дезодорирует воздух и вырастит яблони на свалке? Надо бы ввести два режима ЧС - тогда дядя Вася кривым стартером заведёт бульдозер и присыпет наиболее вонючие места.

tks 07 марта 2018 | 12:58

Даёшь полигон ТБО Ядрово - в обиталища кремлядей и кремлинов!!

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