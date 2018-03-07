Глава Центризбиркома заявляет о недопустимости давления на избирателей
В Москве руководство некоторых предприятий заставляет сотрудников отчитываться о приходе на участки, подтвердила Элла Памфилова. По её данным, это одно из подразделений Мосготранса. Кроме того, есть информация об аналогичном нарушении в стоматологической поликлинике № 64 в районе Северное Бутово. Памфилова подчеркнула, что тайна голосования гарантируется избирательным законодательством и никаких данных о проголосовавших никуда передано не будет.
Комментарии15
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svirepyi_gary 07 марта 2018 | 12:34
Несколько слов в защиту В.Путина....
Мало кто знает, но когда В. Путин работал разведчиком-нелегалом в Германии, у него на конспиративной квартире стояло пианино... с виду обычное... белый такой концертный рояль, но виртуозно играя на нём одним пальцем, Владимир Владимирович передавал шифровки в Центр.
Немцы так и не догадались - кто такой этот резидент и как секретные данные утекают в Москву.
Именно по этой истории снят гениальный фильм «Мёртвый сезон» с Донатасом Банионисом в главной роли.
kokapu 07 марта 2018 | 12:39
svirepyi_gary: А ещё у Путина была трость с клинком внутри. Про это сняли "Вариант "Омега" с Олегом Далем.
ze_danil 07 марта 2018 | 12:51
kokapu: и ампула с мельдонием в воротнике
sergeev67 07 марта 2018 | 12:58
Ампулы, трости - понятно. Но зачем путину старый ржавый автоприцеп, который он декларирует уже не один десяток лет?
scorpion1964 07 марта 2018 | 13:01
svirepyi_gary:
«Мёртвый сезон» стал первым советским фильмом, посвящённым деятельности советской разведки в годы «холодной войны». Сценарий был написан известным режиссёром Владимиром Вайнштоком на основе материалов, предоставленных Комитетом госбезопасности. Прототипом главного героя, Константина Ладейникова, послужил знаменитый советский разведчик Конон Молодый; он же под псевдонимом Панфилов был одним из консультантов фильма.
В. Путин, 1952 года рождения в это время под стол пешком ходил.
...Защитник путина, блин...
dunai10 07 марта 2018 | 12:38
Подобная практика давно имеет место и в провинции. Как правило, давление по явке на выборы, оказывается на работников бюджетной сферы.
provincial49 07 марта 2018 | 12:44
Ужас какой! Неужели в нашей, скрепоносной, стране где-то оказывается давление на избирателей?! Да они все, давно сплотившись вокруг нацилидера, с нетерпением ждут 18 марта, чтобы отдать за него свои голоса!
max3446 07 марта 2018 | 12:45
миньоны ничтожества наврального, вы перевели своему хозяину как можно больше денег на проведение наблюдений за выборами? Ведь он даже призы вам обещал - счетчик за 120 рублей, а лучшему, кто больше всех денег ему даст - книжку Рыбки, с подписью самого мутанта с 46 размером ноги . Кстати, итоги этого розыгрыша объявлен, кто эти счастливые обладатели таких призов?
polsan 07 марта 2018 | 12:54
max3446: а ты тролль болезный уж и сканционным стал, а всё бедолага за те же 11,80 и боярышник всё лижешь и лижешь грязный сапог своего хозяина.... никак не уймёшься.... Тебя ж болезного все уж тут знают! :)) Ну ладно, лижи дальше, бедолага санкционная! ))
poluputing 07 марта 2018 | 12:56
max3446: вы видимо недомерок как и ваш руководитель? Поэтому так завидуете мужику нормальных габаритов? У него и пенис больше , к вящему вашему унижению
canary 07 марта 2018 | 12:49
и никаких данных о проголосовавших никуда передано не будет.
только предоставьте снимок с галочкой в нужном месте своему директору.
democ 07 марта 2018 | 12:52
Тоже мне новость. В промышленной кампании ещё 15 лет назад требовали отчитаться, - Ходил на выборы? Правда, за кого, никогда не спрашивали.
podwodnik 07 марта 2018 | 12:52
Вы говорите массово и по всей стране? А у Памфиловой это только зубодёрня №64 и копытная Гортранса. Так что не стоит нервничать :).
nikto_nikak 07 марта 2018 | 12:54
Панфилова первый раз в путинской России живет.)))) Она может ничего не передаст (в чем я лично сомневаюсь), а вот с участков....))))
keg 07 марта 2018 | 12:57
очухалась... в бюджетных организациях такие опросы и принуждения общероссийская практика.