Глава Центризбиркома заявляет о недопустимости давления на избирателей

В Москве руководство некоторых предприятий заставляет сотрудников отчитываться о приходе на участки, подтвердила Элла Памфилова. По её данным, это одно из подразделений Мосготранса. Кроме того, есть информация об аналогичном нарушении в стоматологической поликлинике № 64 в районе Северное Бутово. Памфилова подчеркнула, что тайна голосования гарантируется избирательным законодательством и никаких данных о проголосовавших никуда передано не будет.