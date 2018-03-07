Z Архив новостей новости
5 39 6 1838
12:30, 07 марта 2018

Володин: Обвинения в адрес Слуцкого похожи на провокацию

Обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого похожи на провокацию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля, а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу, сообщает телеканал «Дождь».
Накануне журналистка ВВС Фарида Рустамова выдвинула новые обвинения в адрес депутата. Журналистка призналась, что опасается за свою безопасность, так как у Слуцкого могущественные друзья.

Комментарии

39

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 12:33


Начальничек покрывает своих подчинённых негодяев.

cattt 07 марта 2018 | 12:35

mikhail_spb_: Что можно ожидать от лдпэрэровцов - сборища экс бандитов и шулеров.

sergeev67 07 марта 2018 | 12:36

А как у Слуцкого с мальчиками? Нет там вариантов?

ohotnik58 07 марта 2018 | 12:39

Хорошо бы к его дочери или жене также.

yakov18 07 марта 2018 | 12:44

ohotnik58: Похоже лучше б с такими жуткими взглядами-сменить работу самому Володину, Слуцкому и иже с ними-раз у них недержание рук и москов-пусть идут работать в сутенеры...
Все равно толку от них в Госдуме-как от горного козлика-молока...

julia_hooker 07 марта 2018 | 13:01

sergeev67: Что желаешь подставить ему свой зад? Ну хорошо мы передадим ему об твоём желание!

kottigr1 07 марта 2018 | 12:40

cattt: .. а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу…
----------------------------------------------------------------------
Другими словами, журналистки идя в здание ГосДу(р)ы должны сразу понимать, что они попадают в вертеп насильников и педофилов ?

moderator_super 07 марта 2018 | 12:44

kottigr1:

КАЖДУЮ ТРЕТИЙ РУЛОН ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ИМИТАТОР

и один котингер

edyunia 07 марта 2018 | 12:46

moderator_super: \\и один котингер\\
Это сказал один из володиных или сам Володька.

yakov18 07 марта 2018 | 12:47

kottigr1: Володин уже подписал себе диагноз-когда потребовал от Трампа , выполнить его предвыборное обещание по отношению к России...
Лучше б этот Володин-от своего Володи , потребовал выполнить хоть одно того предвыборное обещание...

vik669 07 марта 2018 | 12:56

kottigr1: Что характерно компашка "девушек" из второй древнейшей профессии Дождь RTVi Би-би-си явно не случайна и таким пора им менять профессию на первую древнейшую !

moderator_super 07 марта 2018 | 12:36

mikhail_spb_:

домагнёшься до Володина ? не провокационно, а по настоящему ?

nikitin43 07 марта 2018 | 12:36

mikhail_spb_: показательно нацлидер на пост спикера проставил гея , его естественная ненависть к женщинам на 8 - е Марта понятна , кто любит конкурентов?

ostapbey 07 марта 2018 | 13:02

mikhail_spb_: Начальничек покрывает своих подчинённых негодяев. ??????
В эксперты были приглашены
Матвиенко..
Яровая..
Мизуллина.
Поклонская.

Они отстояли правильность своего подхода к карьере в Думу.
Не чета ..журналистки не конкуренты...
Даже....

mumaras 07 марта 2018 | 12:34

Как можно разбираться с "домогателями" в правовом поле с тем, кто имеет депутатскую неприкосновенность?

poluputing 07 марта 2018 | 12:34

бедняга Слуцкий, оказывается это его домогаются, а он ни- ни, он себя блюдёт - схимник непорочный

svirepyi_gary 07 марта 2018 | 12:36

гм... видимо тов. Слуцкий импотент...
или того хуже - европейской (прости господи) половой ориентации...

volkov_25 07 марта 2018 | 12:37

ОПГ она и живет по своим законам. Там не то правовое поле о котором Вы подумали.

alexakimfaa 07 марта 2018 | 12:37

А,.как похоже на предложения Димона учителям тоже сменить свою профессию?..Конечно - "совет" Володина, более чем издевательский и тупой...

fedor_v_glaz 07 марта 2018 | 12:38

Ещё один ублюдок выразился.

vik669 07 марта 2018 | 12:59

fedor_v_glaz: а что единомышленника признал так поменяй обувь на белые тапочки с чёрными шнурками !

natayak 07 марта 2018 | 12:38

Это очень характерно для нынешней власти. У них для всего универсальный рецепт: "Не нравится - пошел вон!"

srk2658lu 07 марта 2018 | 12:40

//журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу,//

Ну не идиот ли Володин?
Против кого провокация? Неужели против Расеи?
Слуцкий использует свой думский кабинет для приставания к журналисткам.
Хамство и наглость не знает границ!
Не страна, а дурдом!

gvs 07 марта 2018 | 12:41

Все вранье. Слуцкий - гей.
Проверено лично.

Володин.
)))

yakov18 07 марта 2018 | 13:01

gvs: Так Володин-если он Володин , то тогда и Сам шо ли , этот-нетрадиционный, может потому и жена ушла?

ded62ushka 07 марта 2018 | 12:41

В рамках правового поля, которые Л.С. сам же для себя и нарисовал.

platonnekafrin 07 марта 2018 | 12:41

"Не нравится - пишите заявление", "валите из страны", "а, может быть, вы сами приставали", "наш суд во всем разберется", "вы Родину не любите"
Достаточно услышать одну из этих фраз от этих мерзких рож, чтобы исчезли всякие сомнения в честности девушек.

punyoshohlai 07 марта 2018 | 12:43

Похоже Володин к Слуцкому неравнодушен

andre_klimov 07 марта 2018 | 12:48

punyoshohlai:
Взревновал, наверное...

podwodnik 07 марта 2018 | 12:45

"...журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу...".

С 8-м марта от Володина :).

gvzdk 07 марта 2018 | 12:47

Не в той стране Вайнштейн родился...

nds 07 марта 2018 | 12:49

Обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого похожи на провокацию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
_______________________________________
Это смотря с какой стороны подходить - со спины или с лица...

pepetz 07 марта 2018 | 12:49

@а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу@

А я, предлагаю сменить работу Путину
А Володин сам убежит.

tks 07 марта 2018 | 12:50

Володин дебил. Путинский.

kunst54 07 марта 2018 | 12:52

Зачем сначала говорить - это "провокация", а уже потом, что "надо разбираться в рамках правового поля". Надо бы делать наоборот. А так, сразу понятна позиция Володина, без всякого разбора ему всё ясно.

scorpion1964 07 марта 2018 | 12:55

"Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля"
Ух ты, пля... На твоём правовом поле уже давно растёт одна лишь трын-трава...

democ 07 марта 2018 | 12:55

"Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля, а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу".

А сам Володин вместе со Слуцким не хочет сменить работу??

vik669 07 марта 2018 | 13:02

democ: Да кто же после каждой шлюхи работу меняет то!

julia_hooker 07 марта 2018 | 12:59

Молодец Слуцкий - перетрахал половину либерального бомонда! Слабы на передок дамы из либерального бомонда, а может быть у них ещё и бешенство матки! Жучиха сейчас наверное после Слуцкого мастурбирует каждую ночь на швабре!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 5834 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 435 6 7764 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 8611 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 253 6 14344 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 286 6 17263 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 155 6 9491 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 289 6 19874 02.03
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 216 6 18023 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 81 6 7165 02.03
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 190 6 17368 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 125 6 11688 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Блоги

+ Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть…

5 463 6 44261 01.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 109 6 10587 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения
Блоги

Сергей Никитский блогер

Митинг «За сильную Россию!» Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…

5 110 6 10785 03.03
Kобщество, акции, фото, путин, выборы-2018, события
Новости

Глава Роснефти Игорь Сечин просит президента предоставить компании налоговые льготы на 145 миллиардов рублей в год В том числе, речь идёт о возврате части затрат на производство нефтепродуктов…

5 85 6 8507
Блоги

Путин заявляет, что Россия разрабатывает ядерные вооружения, способные преодолевать средства ПРО Речь, по мнению аналитиков, представляла собой веху в усилении российско-американской напряжённости, несравнимую ни с чем, с тех пор как четыре года назад разгорелся российско-украинский кризис…

5 309 6 34051 02.03
Kпутин, политика, рф, вооружение, сша, события

Популярное за неделю

Новости

Б.Джонсон: Лондон примет жёсткие меры против России, если окажется, что она причастна к отравлению Сергея Скрипаля Накануне стало известно, что Скрипаль попал в больницу в результате отравления неизвестным веществом…

5 30 6 25243
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..

5 434 6 226010 03.03
#слушать 47:45 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 289 6 19874 02.03
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин и пиво Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами…

5 456 6 235514 01.03
Kпутин, государство, мнения
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 307 6 198078 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6759030
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3331779

Сегодня в эфире