Володин: Обвинения в адрес Слуцкого похожи на провокацию
Обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого похожи на провокацию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля, а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу, сообщает телеканал «Дождь».
Накануне журналистка ВВС Фарида Рустамова выдвинула новые обвинения в адрес депутата. Журналистка призналась, что опасается за свою безопасность, так как у Слуцкого могущественные друзья.
Комментарии39
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mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 12:33
Начальничек покрывает своих подчинённых негодяев.
cattt 07 марта 2018 | 12:35
mikhail_spb_: Что можно ожидать от лдпэрэровцов - сборища экс бандитов и шулеров.
sergeev67 07 марта 2018 | 12:36
А как у Слуцкого с мальчиками? Нет там вариантов?
ohotnik58 07 марта 2018 | 12:39
Хорошо бы к его дочери или жене также.
yakov18 07 марта 2018 | 12:44
ohotnik58: Похоже лучше б с такими жуткими взглядами-сменить работу самому Володину, Слуцкому и иже с ними-раз у них недержание рук и москов-пусть идут работать в сутенеры...
Все равно толку от них в Госдуме-как от горного козлика-молока...
julia_hooker 07 марта 2018 | 13:01
sergeev67: Что желаешь подставить ему свой зад? Ну хорошо мы передадим ему об твоём желание!
kottigr1 07 марта 2018 | 12:40
cattt: .. а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу…
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Другими словами, журналистки идя в здание ГосДу(р)ы должны сразу понимать, что они попадают в вертеп насильников и педофилов ?
moderator_super 07 марта 2018 | 12:44
kottigr1:
КАЖДУЮ ТРЕТИЙ РУЛОН ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ ИМИТАТОР
и один котингер
edyunia 07 марта 2018 | 12:46
moderator_super: \\и один котингер\\
Это сказал один из володиных или сам Володька.
yakov18 07 марта 2018 | 12:47
kottigr1: Володин уже подписал себе диагноз-когда потребовал от Трампа , выполнить его предвыборное обещание по отношению к России...
Лучше б этот Володин-от своего Володи , потребовал выполнить хоть одно того предвыборное обещание...
vik669 07 марта 2018 | 12:56
kottigr1: Что характерно компашка "девушек" из второй древнейшей профессии Дождь RTVi Би-би-си явно не случайна и таким пора им менять профессию на первую древнейшую !
moderator_super 07 марта 2018 | 12:36
mikhail_spb_:
домагнёшься до Володина ? не провокационно, а по настоящему ?
nikitin43 07 марта 2018 | 12:36
mikhail_spb_: показательно нацлидер на пост спикера проставил гея , его естественная ненависть к женщинам на 8 - е Марта понятна , кто любит конкурентов?
ostapbey 07 марта 2018 | 13:02
mikhail_spb_: Начальничек покрывает своих подчинённых негодяев. ??????
В эксперты были приглашены
Матвиенко..
Яровая..
Мизуллина.
Поклонская.
Они отстояли правильность своего подхода к карьере в Думу.
Не чета ..журналистки не конкуренты...
Даже....
mumaras 07 марта 2018 | 12:34
Как можно разбираться с "домогателями" в правовом поле с тем, кто имеет депутатскую неприкосновенность?
poluputing 07 марта 2018 | 12:34
бедняга Слуцкий, оказывается это его домогаются, а он ни- ни, он себя блюдёт - схимник непорочный
svirepyi_gary 07 марта 2018 | 12:36
гм... видимо тов. Слуцкий импотент...
или того хуже - европейской (прости господи) половой ориентации...
volkov_25 07 марта 2018 | 12:37
ОПГ она и живет по своим законам. Там не то правовое поле о котором Вы подумали.
alexakimfaa 07 марта 2018 | 12:37
А,.как похоже на предложения Димона учителям тоже сменить свою профессию?..Конечно - "совет" Володина, более чем издевательский и тупой...
fedor_v_glaz 07 марта 2018 | 12:38
Ещё один ублюдок выразился.
vik669 07 марта 2018 | 12:59
fedor_v_glaz: а что единомышленника признал так поменяй обувь на белые тапочки с чёрными шнурками !
natayak 07 марта 2018 | 12:38
Это очень характерно для нынешней власти. У них для всего универсальный рецепт: "Не нравится - пошел вон!"
srk2658lu 07 марта 2018 | 12:40
//журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу,//
Ну не идиот ли Володин?
Против кого провокация? Неужели против Расеи?
Слуцкий использует свой думский кабинет для приставания к журналисткам.
Хамство и наглость не знает границ!
Не страна, а дурдом!
gvs 07 марта 2018 | 12:41
Все вранье. Слуцкий - гей.
Проверено лично.
Володин.
)))
yakov18 07 марта 2018 | 13:01
gvs: Так Володин-если он Володин , то тогда и Сам шо ли , этот-нетрадиционный, может потому и жена ушла?
ded62ushka 07 марта 2018 | 12:41
В рамках правового поля, которые Л.С. сам же для себя и нарисовал.
platonnekafrin 07 марта 2018 | 12:41
"Не нравится - пишите заявление", "валите из страны", "а, может быть, вы сами приставали", "наш суд во всем разберется", "вы Родину не любите"
Достаточно услышать одну из этих фраз от этих мерзких рож, чтобы исчезли всякие сомнения в честности девушек.
punyoshohlai 07 марта 2018 | 12:43
Похоже Володин к Слуцкому неравнодушен
andre_klimov 07 марта 2018 | 12:48
punyoshohlai:
Взревновал, наверное...
podwodnik 07 марта 2018 | 12:45
"...журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу...".
С 8-м марта от Володина :).
gvzdk 07 марта 2018 | 12:47
Не в той стране Вайнштейн родился...
nds 07 марта 2018 | 12:49
Обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого похожи на провокацию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Это смотря с какой стороны подходить - со спины или с лица...
pepetz 07 марта 2018 | 12:49
@а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу@
А я, предлагаю сменить работу Путину
А Володин сам убежит.
tks 07 марта 2018 | 12:50
Володин дебил. Путинский.
kunst54 07 марта 2018 | 12:52
Зачем сначала говорить - это "провокация", а уже потом, что "надо разбираться в рамках правового поля". Надо бы делать наоборот. А так, сразу понятна позиция Володина, без всякого разбора ему всё ясно.
scorpion1964 07 марта 2018 | 12:55
"Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля"
Ух ты, пля... На твоём правовом поле уже давно растёт одна лишь трын-трава...
democ 07 марта 2018 | 12:55
"Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля, а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу".
А сам Володин вместе со Слуцким не хочет сменить работу??
vik669 07 марта 2018 | 13:02
democ: Да кто же после каждой шлюхи работу меняет то!
julia_hooker 07 марта 2018 | 12:59
Молодец Слуцкий - перетрахал половину либерального бомонда! Слабы на передок дамы из либерального бомонда, а может быть у них ещё и бешенство матки! Жучиха сейчас наверное после Слуцкого мастурбирует каждую ночь на швабре!