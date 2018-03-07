Володин: Обвинения в адрес Слуцкого похожи на провокацию

Обвинения в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого похожи на провокацию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля, а журналисткам, которые считают работу в думе опасной, предложил сменить работу, сообщает телеканал «Дождь».

Накануне журналистка ВВС Фарида Рустамова выдвинула новые обвинения в адрес депутата. Журналистка призналась, что опасается за свою безопасность, так как у Слуцкого могущественные друзья.