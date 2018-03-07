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12:04, 07 марта 2018

Мадридский Реал и Ливерпуль из Англии стали первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги Чемпионов

Сегодня определятся еще два участника этой стадии турнира.

Ливерпуль задачу выхода в следующий раунд решил еще в выездном матче против Порту. Разгромив соперника со счетом 5-0. В связи с чем в ответной игре на Энфилде рвения у команд было немного. В итоге – нулевая ничья. Которая и вывела в четвертьфинал английский клуб.

В Париже ПСЖ принимал Реал и должен был отыгрывать гандикап в два мяча. Задача эта оказалась подопечным Унаи Эмири не под силу.

Криштиану Роналду сразу после перерыва открыл счет. Вскоре хозяева остались вдесятером после удаления Вератти. Правда, парижанам усилиями Кавани удалось сравнять результат. Но их призрачные надежды похоронил Казимиро. 2-1 в пользу Реала. Который и продолжит отстаивать титул, завоеванный в прошлом сезоне.

Сегодня в Лиге Чемпионов пройдут еще два матча. Тотенхэм будет принимать Ювентус. А Манчестер Сити сыграет против Базеля.

Комментарии

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eliza_liza 07 марта 2018 | 12:27

Поздравляю Ливерпуль!

dunai10 07 марта 2018 | 13:02

eliza_liza: Поздравляю Ливерпуль!
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