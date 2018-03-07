Памфилова предупредила журналистов о недопустимости злоупотреблением свободы слова
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предупредила журналистов о недопустимости злоупотреблением свободы слова, особенно в пике предвыборной кампании. Она потребовала освещать кампанию беспристрастно и не делать из отдельных кандидатов «мучеников режима». Имя этого кандидата Памфилова не назвала.
Появились специальные приложения в социальных сетях для поиска ближайшего избирательного участка. Они могут помочь миллионам россиян, — сказала глава ЦИКа Элла Памфилова. Приложения официально работают с сегодняшнего дня.
Комментарии35
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nikitin43 07 марта 2018 | 12:07
плешивого крутят круглыми сутками по фед тв , ...шалава ты эллочка.
her 07 марта 2018 | 12:16
Памфилова предупредила журналистов о недопустимости злоупотреблением свободы слова
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Гыыы, граждане, как вы думаете - она демократка или шестерка Путина? :-)
taglit 07 марта 2018 | 12:21
her: хуже - курва лагерная!
vasilevich58 07 марта 2018 | 12:25
Как она удачно и быстро продалась!
Вот где настоящая проституция!
При чём в отличие от Насти-Рыбки, которая продаёт лишь своё тело по праву ей принадлежащее, эти твари продают вместе с честью и совестью наши интересы, свой народ и Родину в высоком понимании этого слова!
cattt 07 марта 2018 | 12:26
Есть свобода слова, а есть свобода ЛЖИ,. чем и занимаются все каналы КисельТВ.
liberal_vulgaris 07 марта 2018 | 12:32
her: Один из этих "мучеников" за внешнее сходство с одной тайской писательницей и такую же лживость получил прозвище "рыбка". Или, для своих, лёша карасик :)
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 12:08
Видимо, только одного кандидата можно назвать "мучеником режима".
Того, кого приковали к галере и заставляют пахать уже 18 лет?
yuriyp 07 марта 2018 | 12:10
Выступление избирательной комиссии против свободы слова весьма симптоматично...
ivfn 07 марта 2018 | 12:19
yuriyp:
Где вы это вычитали,
//Памфилова предупредила журналистов о недопустимости злоупотреблением свободы слова//
В ем проблема
ura_123 07 марта 2018 | 12:24
ivfn: И в ем и в не ем)))
vasilevich58 07 марта 2018 | 12:28
ivfn: Портянки готовы выгораживать любую подлость и надругательство над законом и правами человека. если хозяин скажет: "Фас"!
sim202_ 07 марта 2018 | 12:10
Свежесть не бывает второй.
Или она есть, или её нет.
Как и свобода слова.
harra 07 марта 2018 | 12:12
о недопустимости злоупотреблением свободы слова///
М-м-м )))
Аргентинский чемоданчик нашелся?
vasili19051969 07 марта 2018 | 12:13
очередная глупость от 28 панфиловцев
svirepyi_gary 07 марта 2018 | 12:13
Мало кто знает, но когда В. Путин работал разведчиком-нелегалом в Германии, у него на конспиративной квартире стояло пианино... с виду обычное... белый такой концертный рояль, но виртуозно играя на нём одним пальцем, Владимир Владимирович передавал шифровки в Центр.
Немцы так и не догадались - кто такой этот резидент и как секретные данные утекают в Москву.
Именно по этой истории снят гениальный фильм «Мёртвый сезон» с Донатасом Банионисом в главной роли.
scorpio_ 07 марта 2018 | 12:23
svirepyi_gary: Теперь я даже догадываюсь, почему рояль был белый.
svirepyi_gary 07 марта 2018 | 12:31
scorpio_:
Рояль белый, потому как Владимир Владимирович всегда единственный в белом фраке....
platonnekafrin 07 марта 2018 | 12:16
А как она сказала? "Базар фильтруйте" или "прикройте, суки, свои пасти"? Это очень важно - оттенки нашей демократии.
neitral_n 07 марта 2018 | 12:17
Уж если у Эллы ясности в голове нет, кого назвать мучеником режима (всего-то 10 лет на профсоюзном "производстве"), какая ясность должна быть у токаря, стоящего всю жизнь за станком? Да он Навального от шпинделя не отличит!
timwlad66 07 марта 2018 | 12:19
Памфилова предупредила журналистов о недопустимости злоупотреблением свободы слова
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Господа,у многих есть такая илюзия -Wer im Bewerbungsgespräch lügt, gewinnt
Viele Jobsuchende flunkern im Bewerbungsgespräch. Eine Studie zeigt: Wer so übertreibt, ist oft sogar der bessere Kandidat für die Stelle.
Перевод : Кто на собеседованиях врёт тот побеждает.
Многие ищущие работу выдумывают при собеседованиях.
Исследование показали: Кто преувеличивает ,тот часто имеет лучшие шансы получить работу.
Да ,именно так в первой половине,так как это банальная подстава ,но за базар придётся отвечать,так как законодательно обман работодателя это уголовное наказание.
И потому принимают много преувеличивающих обманщиков,чтобы иметь рабов готовых за работу на любой помойный поступок.
И потому на любой немецкой фирме,к примеру, надо судить о шефе по персоналу.
ringmenn 07 марта 2018 | 12:19
Злоупотребление свободой слова это все равно, что злоупотреблять кислородом на улице!! Свобода слова или есть или нет!! Показательно, что заткнуть людям рот пытается бывший поборник демократических идей. Элла быстро освоилась на новом месте. Как в фильме Рязанова -----Вовремя предать это не предать - это предвидеть!!!
И судя по новостям, скоро появятся 'приложения', которые будут лично доставлять людей на избирательный участок!! А тупые поклонники Собчак и Явлинского, даже тогда, когда их под руки будут притаскивать к урнам, все равно будут нести свою чушь о том, что явка Кремлю не нужна!!!! Кремлевские боты!!!
plank1957 07 марта 2018 | 12:20
Было бы очень кстати организовать сайт голосования, где каждый мог бы поставить тот вариант, за который он отдал свой голос, испортил бюллетень или не голосовал. Все это власть могла бы сделать на портале госуслуг, но она это не делает. Иными словами, ей не нужна объективная информация о состоянии настроений электората.
diximania1948 07 марта 2018 | 12:59
plank1957: Вы что, да вы всю благостную картину разрушите!
plank1957 07 марта 2018 | 13:04
diximania1948:
А где эта благостная картина? Что у нас не государство, а наркокартель? Или разгром ЧВК Вагнера - благая весть?
podwodnik 07 марта 2018 | 12:20
"...не делать из отдельных кандидатов «мучеников режима»...".
Похоже режим не может не создавать "мучеников". Страшного-престрашного Навального уконтрапупили и вздохнули спокойно. Бац, а у порога милый-премилый Грудинин. Кровиночка. Но туда же - крымского папу обижать.
ura_123 07 марта 2018 | 12:22
Злоупотрбление свободой слова... Да,перлы сыпятся как из ведра)))
mll 07 марта 2018 | 12:24
«злоупотреблением свободы слова»
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Это она «падежов» не знает или автор заметки такой грамотей?
ugas 07 марта 2018 | 12:27
Миллионам россиян уже ничего не поможет с таким президентом, с таким главой ЦИКа и с такой оравой ворья в стране.
sapienti_sat 07 марта 2018 | 12:39
То есть чморить кандидата это нормально, а писать об этом - злоупотребление.
Ничего нового, вполне в духе понимания свободы слова в чекистском государстве.
pensioner25 07 марта 2018 | 12:40
В Воронежской области во всех районных газетах вышел материал (целая полоса), направленный против Грудинина. Если бы он был оплачен кем-либо и имелась соответствующая подпись под ним - конечно, пожалуйста публикуйте. Но, увы, здесь такой информации нет. Это очевидное нарушение закона. Элла Памфилова, какие меры реагирования будут предприняты с вашей стороны? Кто ответит за такой беспредел?
antimrakobes 07 марта 2018 | 12:45
Эллочка, вот зря ты качественный аргентинский кокс на отечественный аналог заменила. Не пошло это твоему мозгу на пользу!
pr22000 07 марта 2018 | 12:52
"Злоупотребление свободой слова" - это давно навязываемый обществу мем. Нельзя злоупотребить правом на свободу слова, как и правом на жизнь, на неприкосновенность жилища или правом на пользование родным языком, гарантированными Конституцией. А вот цензура Конституцией запрещена.
diximania1948 07 марта 2018 | 12:56
Он не спутала "мученика" с мучителем?
ivanbel 07 марта 2018 | 13:00
Это она о журналистах федеральных каналов?
polsan 07 марта 2018 | 13:01
Памфилова, хоть грамм совести у тебя остался ?!