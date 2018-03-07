Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предупредила журналистов о недопустимости злоупотреблением свободы слова, особенно в пике предвыборной кампании. Она потребовала освещать кампанию беспристрастно и не делать из отдельных кандидатов «мучеников режима». Имя этого кандидата Памфилова не назвала.

Появились специальные приложения в социальных сетях для поиска ближайшего избирательного участка. Они могут помочь миллионам россиян, — сказала глава ЦИКа Элла Памфилова. Приложения официально работают с сегодняшнего дня.