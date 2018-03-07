Путин рассказал об отсутствии сомнений в том, что за присоединением Крыма против России последуют санкции
Владимир Путин рассказал об отсутствии сомнений в том, что за присоединением Крыма против России последуют санкции. Такие признания российский лидер сделал в документальном фильме «Миропорядок-2018» на основе серии его интервью последнего времени.
По словам главы государства, принимая решение, он был готов положить на чашу весов отношения со многими странами мира. Президент, а ныне кандидат на свой четвертый срок, не понимал, в какой форме последует реакция мирового сообщества на решение о присоединении некогда украинского полуострова, однако то, что она будет – предвидел. Более того, Путин в фильме, который уже распространяется во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» поделился с интервьюировавшим его Владимиром Соловьевым: некие силы сознательно подвели Москву «к такой черте, оказавшись на которой она должна была действовать». Сами эти действия по присоединению полуострова Путин назвал «неожиданными, быстрыми, решительными и дерзкими». Президент отметил, что все это было игрой на длительную перспективу, а введение Западом антироссийских санкций Путин определил как «нелегитимный способ конкурентной борьбы и попытку сдержать рост обороноспособности России». Давление мирового сообщества, по мнению Путина, дает западным странам только тактические преимущества, а — по сути – есть признак «слабости» и «нечестности».
Кроме социальных сетей, фильм с интервью Владимира Путина покажут и на одном из федеральных телеканалов, но пока неизвестно, когда именно. В ЦИКе заявляли, что публикация фильма в соцсетях российского законодательства о выборах не нарушает.
Комментарии72
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kondrakr 07 марта 2018 | 12:27
Полный психопат.
odobryam_s 07 марта 2018 | 12:52
kondrakr: Да он и слова-то такого не знал!
dusia08 07 марта 2018 | 12:28
Навеяло.
Мишка Шифман башковит -
У него предвиденье.
"Что мы видим, - говорит,-
Кроме телевиденья?
ringmenn 07 марта 2018 | 12:29
Как в пословице - пи-ть не мешки ворочать!! Это из той же серии, как джугашвили, уже даже после начала войны, не мог поверить что гитлер его обманул!! Так же и этот "герой". Если бы он знал последствия, он бы к Крыму на пушечный выстрел не подошел!! Он и представить не мог, что весь мир сделает - Тьфу на Вас!! А теперь конечно, нужно хорошую мину при плохой игре делать!! "ПРЕДВИДЕЛ" - русский народ мудр - ври Емеля твоя неделя!!
michalich 07 марта 2018 | 12:29
У дедушки клиника, подарите ему шашку и деревянную лошадку
che21 07 марта 2018 | 12:32
michalich: Лаврова под седло и огонь Володя!
asianajaja 07 марта 2018 | 12:31
подлец
andreyko_75 07 марта 2018 | 12:34
Взгляд со стороны.
Украина как чирей-то выскочет,то рассосется.Иногда сам,иногда давить приходится,чтобы абсцесса не было!
poluputing 07 марта 2018 | 12:43
andreyko_75: рассеюшка - абсцесс на всю мировую физиономию, куда там Украине, жила себе спокойно пока вы как дерьмо после карбида не полезли
jamba 07 марта 2018 | 12:37
Ну, что тут сказать? На лицо "перверсивное сознание" ( это когда фантазийное сознание пациента структурируется перверсивным сценарием))))
Уровень жизни в России, на сегодня, это максимум 40% от американского. И дальше, с учетом крайне низкой эффективности экономики и старения нации, этот разрыв будет только расти((((Но тут, если следовать мистико-консипорологическим теориям, страна, находящаяся в стадии распада, должна побарахтаться в "реке безвременья". Сколько выплывет, никто не знает? Но шанс избежать этого, был!(((
Чтобы там не говорили, что поведенческие мотивации Путина, обусловлены его "фантомной природой", он продукт информационных технологий!(
natogrek 07 марта 2018 | 12:42
jamba:"Но шанс избежать этого, был!((( " /////// Он и сейчас есть. Если бы ботокс не перся в сотый раз в президенты вместе со своим озером.
ze_danil 07 марта 2018 | 12:45
jamba: Уровень жизни в России, на сегодня, это максимум 40% от американского.
_______________________________
если годовой доход семьи в Пиндостане меньше 22 тысяч долларов то такая семья считается бедной и ей положены социальные льготы (в том числе и талоны на жрачку, которые так любит упоминать вата)
50% от 22 тысяч это 600 тысяч руплей
600 тысяч руплей в год это более 50 тысяч на семью в месяц...
много ли семей с таким доходом в России если СРЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ зарплата по стране чуть выше 35 тыр?
так что реально россияне живут в районе 10-20% от американского
пс: хотя, как известно, духовность прибавляет процентов 30%... не меньше
kondrakr 07 марта 2018 | 12:42
Из интервью В.В. Путина от 4 марта 2014 года (сайт kremlin.ru)
"Вопрос: Владимир Владимирович, можно уточнить? Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, – в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были российские военные?
В.Путин: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму.
Вопрос: Но это были российские солдаты или нет?
В.Путин: Это были местные силы самообороны.
Вопрос: Можно тогда уточнить вопрос? Принимали ли мы участие в подготовке сил самообороны Крыма?
В.Путин: Нет, не принимали.
Вопрос: А как Вы представляете себе будущее Крыма? И рассматривается ли вариант его присоединения к России?
В.Путин: Нет, не рассматривается.
Вопрос: А на первый вопрос ответьте. Что может начаться война, Вас это не беспокоит?
В.Путин: Меня это не беспокоит, потому что мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом.
Вопрос: Но украинские войска есть, армия есть украинская.
В.Путин: Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы Вы однозначно меня понимали, если мы примем такое решение – только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто‑то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине."
srk2658lu 07 марта 2018 | 12:42
Международный преступник пиарится перед выборами.
Знал?
Думал пронесёт!
volkov_25 07 марта 2018 | 12:43
ты думал как в Грузии с рук сойдет. Врунишка недокуренный.
grossalexis032018 07 марта 2018 | 12:47
volkov_25: А с какого перепугу все решили что войнушка в Грузией заигралась ? Или кто-то старательно почистил архивы и свидетелей ?
pons 07 марта 2018 | 12:43
умышленное причинение вреда России!!!
poluputing 07 марта 2018 | 12:44
Как избьіток кокаина нас привел к захвату Крьіма.
budweiser23 07 марта 2018 | 12:47
На самом деле, некоторые люди настолько бедны, что у них нет ничего кроме денег… Путен конвертировал их во власть, которая позволяет ему их воровать и прятать, рассовывая по ролдугиным!
Глупец попал в порочный круг, случайно оказавшись (не пройдя огня и воды) под фанфарами, и не выдержал испытания "медными трубами"...
johnywalker 07 марта 2018 | 12:48
А что он теперь ожидает для России в связи со своим грядущим переназначением?
diximania1948 07 марта 2018 | 12:50
Наркоман.
lara17 07 марта 2018 | 12:54
Ну хоть когда-нибудь он говорит правду? Сначала в Крыму местная самооборона, купившая обмундирование и вооружение в местных сельпо и наших там нет, потом оказывается, что это наши войска, находящиеся по договору с Украиной, потом санкции Запада незаконные, они нанесли вред только им сами, теперь он все предвидел и даже санкции.
ostanovka 07 марта 2018 | 12:55
Гангрена мозгов на все рашистские лицо. С последующим сумасшествием.
Международный преступник смутно догадывался что горелки по ногам, но голоса в его голове настойчиво требовали пойти убить и обокрасть.
Под дурака закосить решил?
Не проканает.
democ 07 марта 2018 | 12:59
"...назвал «неожиданными, быстрыми, решительными и дерзкими». Президент отметил, что все это было игрой на длительную перспективу."
Речь авантюриста.