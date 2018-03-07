Владимир Путин рассказал об отсутствии сомнений в том, что за присоединением Крыма против России последуют санкции. Такие признания российский лидер сделал в документальном фильме «Миропорядок-2018» на основе серии его интервью последнего времени.

По словам главы государства, принимая решение, он был готов положить на чашу весов отношения со многими странами мира. Президент, а ныне кандидат на свой четвертый срок, не понимал, в какой форме последует реакция мирового сообщества на решение о присоединении некогда украинского полуострова, однако то, что она будет – предвидел. Более того, Путин в фильме, который уже распространяется во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» поделился с интервьюировавшим его Владимиром Соловьевым: некие силы сознательно подвели Москву «к такой черте, оказавшись на которой она должна была действовать». Сами эти действия по присоединению полуострова Путин назвал «неожиданными, быстрыми, решительными и дерзкими». Президент отметил, что все это было игрой на длительную перспективу, а введение Западом антироссийских санкций Путин определил как «нелегитимный способ конкурентной борьбы и попытку сдержать рост обороноспособности России». Давление мирового сообщества, по мнению Путина, дает западным странам только тактические преимущества, а — по сути – есть признак «слабости» и «нечестности».

Кроме социальных сетей, фильм с интервью Владимира Путина покажут и на одном из федеральных телеканалов, но пока неизвестно, когда именно. В ЦИКе заявляли, что публикация фильма в соцсетях российского законодательства о выборах не нарушает.