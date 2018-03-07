Похороны одного из бойцов «Частной военной компании Вагнера» прошли в Благовещенске
Местный житель Александр Никулин вместе с другими наёмниками в начале февраля погиб в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.
О том, что Александр Никулин стал жертвой авиаудара, матери бойца «ЧВК Вагнера» рассказали его сослуживцы, – сообщает «Радио «Свобода» со ссылкой на дальневосточное издание АСН24. По его данным, в Благовещенск гроб с телом Никулина доставили накануне – самолетом из Ростова-на-Дону. Никакой компенсации семья погибшего не получила и похороны пришлось организовать за свой счет. По словам сестры Александра Никулина, в качестве наёмника ее родственник воевал почти три года – сначала в Донбассе, а затем и в Сирии. Окончательно вернуться домой – без продления контракта – Никулин собирался в марте, однако сделать этого боец не успел. О массовой гибели россиян в Сирии, напомню, стало известно в начале февраля: наёмники «ЧВК Вагнера» попали под удар сирийских повстанцев, помощь которым оказала американская авиация. Точное число жертв неизвестно: СМИ называли разные цифры – от 15 до 600 человек.
То, что в Сирии, возможно, погибли десятки и даже сотни россиян, в Кремле не подтвердили и не опровергли.
Комментарии46
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ura_123 07 марта 2018 | 12:03
Упс...
danko_pidla 07 марта 2018 | 12:05
ura_123: скакать.
ura_123 07 марта 2018 | 12:07
danko_pidla: Чего не скачешь?
vise1 07 марта 2018 | 12:09
ura_123:
да он всю жизнь спотыкается !
:)
danko_pidla 07 марта 2018 | 12:09
ura_123: коклам скакать, это их прегатива. Скачи. Все в сборе?
ura_123 07 марта 2018 | 12:18
danko_pidla: Ваши все,начинайте)))
danko_pidla 07 марта 2018 | 12:20
ura_123: вешайся колотрлль.
sim202_ 07 марта 2018 | 12:23
danko_pidla:
Давно висишь.
Вонища от тебя - та еще...
cattt 07 марта 2018 | 12:30
Чем отличается боец от наемника, это только в Раше их именуют бойцами.
fig_wam 07 марта 2018 | 12:18
danko_pidla: Все верно, кроме " наёмники «ЧВК Вагнера» попали под удар сирийских повстанцев, помощь которым оказала американская авиация".
Курды в избиении наемников вообще не участвовали.
Они просто отошли, чтобы самим под ужар не попать.
мясорубку наемникам устроили американцы,.
Но предварительно они запросили российское командование и получили стандартный ответ : ихтамнет.
И их там не стало.
proxit 07 марта 2018 | 12:22
fig_wam:
Зачем такой пафос насчёт похорон?
В Европейской Украине таких закапывают как хирургические отходы.
fig_wam 07 марта 2018 | 12:28
proxit: Точно, в Донецке целое новое кладбище огромное с тысячами могил, на которых нет имен и фамилий, одни номера.
И никому эти отходы "русскаго мира" не нужны.
Вот такие дела, облом, херовые у "русскаго мира" в Украине.
ura_123 07 марта 2018 | 12:30
proxit: Не,Санька Житинёва около года пытались передать на Родину,в Орск!
Тушка уж очень пахла.. А однополчане из лугандонии забирать отказывались.
poluputing 07 марта 2018 | 12:19
danko_pidla: рождённый ползать скакать не может, однако
shmuel63 07 марта 2018 | 12:20
danko_pidla: "это их прегатива." - у вас что было по латыни в гимназии?
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости" ("Собачье сердце")
danko_pidla 07 марта 2018 | 12:22
shmuel63: Шмуль.
diximania1948 07 марта 2018 | 12:45
danko_pidla: Вагнеровцам лежать?
julia_hooker 07 марта 2018 | 12:13
ura_123: Скакать твоя прямая обязанность как истинного какломайдауна.
bmrt 07 марта 2018 | 12:49
danko_pidla: Гадёныш, опять тебя дежурным засорятелем назначили ?
...тьфу (с...на)...
tks 07 марта 2018 | 12:03
#ИХТАМНЕТ#
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 12:03
Почему семьи преступников-наёмников должны получать компенсацию за их гибель?
Тогда уж и семьи убитых при дележе добычи бандитов тоже должны получать от государства компенсацию.
danko_pidla 07 марта 2018 | 12:07
mikhail_spb_: юморной нудный коклотролль.
julia_hooker 07 марта 2018 | 12:16
danko_pidla: Он не коклотроль, он каклопидар.
poluputing 07 марта 2018 | 12:21
julia_hooker: а чё за аватарка, вылитый нацлидер?. Вы бандеровец?
odobryam_s 07 марта 2018 | 12:13
mikhail_spb_: Будете смеяться, но в 90-х так и было. Некоторые члены семей погибших в бандитских разборках ушлепков до сих пор получают какие-то деньги из преступного общака. В этом вопросе бандиты куда как честнее и благороднее, чем родное государство!
azatjan1 07 марта 2018 | 12:19
mikhail_spb_: Схема проще, -человек в марте должен вернуться домой на совсем и не он один, скорее всего. Три года воевал-работал, кое -какие деньги получал- тут на дембель собрался, на родине деньги должны выплатить- в Сирии ему рубли-то ни к чему. А тут в аккурат в начале февраля подстава-их там нет, убили ребят. Как говорил товарищ Сталин на нет и суда нет, деньги остались у поваренка, он как бы при любых раскладах остался при своих.
sim202_ 07 марта 2018 | 12:25
mikhail_spb_:
А вот посадили бы вОвремя, как положено по закону, был бы жив... ☝
from_russia_with_boyaryshnik 07 марта 2018 | 12:05
Социальный лифт для биомассы недоразвитого Дальнего Востока.
julia_hooker 07 марта 2018 | 12:18
from_russia_with_boyaryshnik: Тебя когда пердолят в попу ты визжишь или свистишь? Мне думается, что ты визжишь со свистом как истинный каклопидар!
poluputing 07 марта 2018 | 12:29
julia_hooker: в оттенках поведения насилуемых вы разбираетесь с точки зрения насильника или объекта? Скорее второе, однако, судя по лексике
bobiksdoh 07 марта 2018 | 12:58
julia_hooker: латентный?
odobryam_s 07 марта 2018 | 12:11
Зачем ехал - то и получил. Сбылась мечта идиота.
andre_klimov 07 марта 2018 | 12:11
Вообще интересный вопрос- сколько из погибших тогда собирались ближайшее время "покончить с войной счёты"?
ura_123 07 марта 2018 | 12:20
andre_klimov: Весь "весенний призыв" )))
buva53 07 марта 2018 | 12:13
ЧВК Вагнер - бандиты и наёмные убийцы.
vasya_von_smetankin 07 марта 2018 | 12:16
Да Кремлю ваще по фиг.
А люди знали, на что идут.
"Издержки профессии"
odobryam_s 07 марта 2018 | 12:21
vasya_von_smetankin: Да-да.... Мне тоже довелось поучаствовать в паре войнушек, когда я служил в армии. Теперь родная страна ежемесячно от своих щедрот выплачивает мне аж целых 2700 рублей ежемесячно! 90 рублишек в день! Ну разве не стоило за это сказочное богатство по горам ползать?
snikkersnepper 07 марта 2018 | 12:19
Эхо Москвы ссылается на Радио Свобода.
Радио Свобода ссылается на АСН24 (дальневосточный портал).
АСН24 ссылается на... инстаграм "знакомой погибшего Олеси".
"Знакомая погибшего Олеся" ссылается на... да кого волнует, на кого она ссылается, быстрее тащим в ленту.
Краткое изложение современной "журналистики" в четырех предложениях.
kottigr1 07 марта 2018 | 12:46
snikkersnepper: Ты наверное и от своей мамы откажешься, лишь бы путинским жуликам и ворам было хорошо ?
http://www.amur.info/news/2018/03/07/135616
ha12raz 07 марта 2018 | 12:21
Отпели....пса., отправили в царствие небесное убийцу.
Примут ли ?
stas12006 07 марта 2018 | 12:22
на одного дебила в благовещенске меньше
ringmenn 07 марта 2018 | 12:31
Собаке собачья смерть!
grossalexis032018 07 марта 2018 | 12:38
Вот только не надо на мужиков клейма вешать.Всю дорогу и практически по всюду были, есть и будут наемники. И во все времена работодатель стремился уклониться от своих обязательств. Другое дело что иногда попытки нае наемников приводит к весьма печальным результатам. Как говориться - ранняя и не совсем почетная смерть прилагается к контракту, а вот хитрожопость нанимателя явно прописана мелким не читаемым шрифтом в приложении Так что -будем наблюдать ;))
isnowanaarene 07 марта 2018 | 12:52
grossalexis032018: //Всю дорогу и практически по всюду были, есть и будут наемники//
Это да. А надо, чтоб не было.
moncegorskyi 07 марта 2018 | 12:48
Никчемно закончил свою жизнь и бесславно. Главное что с оружием, далеко от дома, в чужой стране, решил путем убийств и разрушений, улучшить материальное положение семьи... И на старуху бывает проруха. Это тот случай.
mercer57 07 марта 2018 | 12:53
СМИ называли разные цифры – от 15 до 600 человек.
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лучше конечно чтобы 600 .... нужно поблагодарить американцев за то,
что "почистили" род людской от этой нечисти.