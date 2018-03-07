Похороны одного из бойцов «Частной военной компании Вагнера» прошли в Благовещенске

Местный житель Александр Никулин вместе с другими наёмниками в начале февраля погиб в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.

О том, что Александр Никулин стал жертвой авиаудара, матери бойца «ЧВК Вагнера» рассказали его сослуживцы, – сообщает «Радио «Свобода» со ссылкой на дальневосточное издание АСН24. По его данным, в Благовещенск гроб с телом Никулина доставили накануне – самолетом из Ростова-на-Дону. Никакой компенсации семья погибшего не получила и похороны пришлось организовать за свой счет. По словам сестры Александра Никулина, в качестве наёмника ее родственник воевал почти три года – сначала в Донбассе, а затем и в Сирии. Окончательно вернуться домой – без продления контракта – Никулин собирался в марте, однако сделать этого боец не успел. О массовой гибели россиян в Сирии, напомню, стало известно в начале февраля: наёмники «ЧВК Вагнера» попали под удар сирийских повстанцев, помощь которым оказала американская авиация. Точное число жертв неизвестно: СМИ называли разные цифры – от 15 до 600 человек.

То, что в Сирии, возможно, погибли десятки и даже сотни россиян, в Кремле не подтвердили и не опровергли.