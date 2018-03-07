Утилизационный сбор на автомобили будет повышен после президентских выборов

Соответствующее постановление правительства выйдет в конце марта, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, средняя повышение составит 15 процентов. Впрочем, некоторые эксперты считают, что рост будет значительно выше: для легковых автомобилей с двух— трёхлитровыми двигателями сбор вырастет на 49 процентов.