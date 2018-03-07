Утилизационный сбор на автомобили будет повышен после президентских выборов
Соответствующее постановление правительства выйдет в конце марта, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, средняя повышение составит 15 процентов. Впрочем, некоторые эксперты считают, что рост будет значительно выше: для легковых автомобилей с двух— трёхлитровыми двигателями сбор вырастет на 49 процентов.
Комментарии17
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vasyakirin 07 марта 2018 | 11:36
Чот я не понимаю смысла сбора, не уж то стоимость металлов не перекрывает затрат на утилизацию?
allasc 07 марта 2018 | 11:39
vasyakirin: за металл для ракет конечно СПАСИБО!!! но гептил то денег стоит, заправлять то Сатану чемто надо батенька....
rogerrabbit 07 марта 2018 | 11:44
vasyakirin: не понимаю смысла сбора, не уж то стоимость металлов не перекрывает затрат на утилизацию?
экий вы наивный
смысл сбора вовсе не в том, чтобы финансировать некую утилизацию
всё, как всегда, просто:
утилизации нет
затрат тоже нет
а средства от сбора есть
igorrrpadlowitchs 07 марта 2018 | 11:39
Так их вова, так ! Ишь , чего холопы удумали на автомобилях ездить!
meteor1908 07 марта 2018 | 11:40
да, теперь будут только на пепелацах в зависимости от цвета штанов.
ura_123 07 марта 2018 | 11:56
igorrrpadlowitchs: "Зачем вам машины,если у вас нет дорог?"(с) Путин,избранное
ansata 07 марта 2018 | 11:41
Что б вам пусто было!
ha12raz 07 марта 2018 | 11:45
Повысят одним махом или еще двадцать раз ?
odobryam_s 07 марта 2018 | 11:48
И не только он! После выборов "незаменимый" нам вообще небо с овчинку покажет!
alalrom 07 марта 2018 | 11:52
Обещать жениться - это до выборов.
Рукоприкладство сразу после
vilingrad 07 марта 2018 | 11:52
После выборов будет много чего...
ura_123 07 марта 2018 | 11:58
vilingrad: Причём всё в сторону повышения...
budweiser23 07 марта 2018 | 11:59
Лиха бѣда начало!
Спасибо Путену за это!
svetalana 07 марта 2018 | 12:00
А вы голосуйте, голосуйте! Еще и не такое себе наголосуете.
platonnekafrin 07 марта 2018 | 12:01
"18 лет свою страну восстанавливаю, а они всё на машинах ездят и ездят. Где-то я не доработал, что-то упустил..."
spec71205 07 марта 2018 | 12:03
...как всегда про разницу ни ни! Вот смотрите после того как Польша пересмотрела договор о газе с Газпромом деньги что шли на Газпромом направили на социальные нужды граждан Польши. Появилась программа 500. Затем +500! И ЭТО РАБОТАЕТ! ЧТО В эрэфии... ах да байка про ракету с ядерным движком по кличке Лада Калина!)))
sergei_tn 07 марта 2018 | 12:07
Спасибо. Отец родной. Не знали куда деньги деть, да ты направил. Наставил ума разума.