Администрация Волоколамского района Московской области готова ввести в городе режим ЧС из-за мусорного полигона

Администрация Волоколамского района Московской области готова ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, из-за неправильной эксплуатации полигона зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора в воздухе и железа в воде.