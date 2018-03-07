Администрация Волоколамского района Московской области готова ввести в городе режим ЧС из-за мусорного полигона
Администрация Волоколамского района Московской области готова ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, из-за неправильной эксплуатации полигона зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора в воздухе и железа в воде.
Комментарии9
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svetalana 07 марта 2018 | 11:57
"Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей..." На переработку мусора денег нет, но вы держитесь!
ivfn 07 марта 2018 | 12:15
svetalana:
Переработка мусора — очень доходный бизнес,
В чем проблема
В России вроде как рынок или же.......
ivfn 07 марта 2018 | 11:58
Там что бизнесменов нет. Построили мусороперерабатывающий завод и нет проблем. Переработка мусора ,это же золотая жила
andre_klimov 07 марта 2018 | 12:00
ivfn:
Кому охота вкладываться, что бы государство в обьятьях задушило да и удавило в итоге?
ivfn 07 марта 2018 | 12:08
andre_klimov:
Куда проще возмущаться !
tks 07 марта 2018 | 12:01
Интересно, а что будет со свалками в связи с реновацией в Москве? Куда это все денется?
Хотелось бы увидеть свалку в Барвихе.
spec71205 07 марта 2018 | 12:14
...ну дак как без мусора. Скрепы без мусора как СКОТНЫЙ ДВОР без Барина!
buva53 07 марта 2018 | 12:17
ЭХО зассало дать информацию о грандиозном антиправительственном митинге в Волоколамске.
diximania1948 07 марта 2018 | 13:01
Главный по мусоркам Путин, чего к нему не обращаются?