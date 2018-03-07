Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у президента Путина налоговые льготы на 145 миллиардов рублей, узнала газета «Коммерсантъ». По данным издания, против этого выступает Минэнерго.

Письмо главе страны Игорь Сечин направил месяц назад. В нём руководитель Роснефти попросил в том числе вернуть компании часть затрат на производство нефтепродуктов. Сечин предлагает увязать введение льгот с частичным переходом на налог на дополнительный доход вместо действующего налога на добычу полезных ископаемых, пишет Коммерсант. Механизм в письме не разъясняется. Топ-менеджер одной из крупнейших в стране компаний объясняет просьбу неравным положением нефтеперерабатывающих заводов вблизи границы и внутри страны. И утверждает, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 миллионов тонн. Издание называет просьбу Сечина о налоговых льготах в 145 миллиардов рублей в год беспрецедентной. Президент Путин по данным газеты поручил правительству изучить предложения Сечина. Но Минэнерго выступило против предоставления Роснефти налоговых льгот на огромную сумму. Привязка льгот к введению налога на дополнительный доход нецелесообразна, сказали в ведомстве. При этом запросы руководителей других нефтяных компаний гораздо скромнее, отмечает издание.

В компании Роснефть информацию издания о намерении Сечина получить многомиллиардные налоговые льготы пока не комментируют.