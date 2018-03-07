Сечин попросил у президента Путина налоговые льготы на 145 миллиардов рублей
Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у президента Путина налоговые льготы на 145 миллиардов рублей, узнала газета «Коммерсантъ». По данным издания, против этого выступает Минэнерго.
Письмо главе страны Игорь Сечин направил месяц назад. В нём руководитель Роснефти попросил в том числе вернуть компании часть затрат на производство нефтепродуктов. Сечин предлагает увязать введение льгот с частичным переходом на налог на дополнительный доход вместо действующего налога на добычу полезных ископаемых, пишет Коммерсант. Механизм в письме не разъясняется. Топ-менеджер одной из крупнейших в стране компаний объясняет просьбу неравным положением нефтеперерабатывающих заводов вблизи границы и внутри страны. И утверждает, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 миллионов тонн. Издание называет просьбу Сечина о налоговых льготах в 145 миллиардов рублей в год беспрецедентной. Президент Путин по данным газеты поручил правительству изучить предложения Сечина. Но Минэнерго выступило против предоставления Роснефти налоговых льгот на огромную сумму. Привязка льгот к введению налога на дополнительный доход нецелесообразна, сказали в ведомстве. При этом запросы руководителей других нефтяных компаний гораздо скромнее, отмечает издание.
В компании Роснефть информацию издания о намерении Сечина получить многомиллиардные налоговые льготы пока не комментируют.
Комментарии13
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igorrrpadlowitchs 07 марта 2018 | 11:35
А может ещеключ от квартиры, гд деньги лежат? От мёртвого осла уши - получишь у Пушкина, дефективный!
vasyakirin 07 марта 2018 | 11:39
igorrrpadlowitchs: странно, с чой та это миненерго решает вопрос налогообложения?
fig_wam 07 марта 2018 | 11:53
igorrrpadlowitchs: Вы ошибаетесь, Сечин всегда получает то, что хочет. Видимо. волшебное слово знает.
ha12raz 07 марта 2018 | 11:39
Значит, Сечин посадит министра Минэнерго....вопрос с паханом улажен.
lesnoj 07 марта 2018 | 11:47
Ну, если Сам в доле, возможно и предоставит льготы. Да, и друг к тому же.
ura_123 07 марта 2018 | 11:47
А что,разве на заправках стоимость бензина снизилась???
trans 07 марта 2018 | 11:48
Наши талантливые специалисты уезжают на Запад т.к. в России они нафиг никому не нужны, также как и толковая молодежь. У нас процветают только "путинские эффективные менеджеры", которые весьма эффективно жируют возле природных ресурсов и бюджетных денег.
zavlabor 07 марта 2018 | 12:06
"Сегодня Компания занимает лидирующие позиции по разработке и внедрению передовых технологий и инноваций."
https://www.rosneft.ru/Development/sci_and_innov/
Глава Роснефти Игорь Сечин попросил у президента Путина налоговые льготы на 145 миллиардов рублей.
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Вот и все технологии с инновациями.
trippel 07 марта 2018 | 12:18
... Михаливаныч, а может жрать не в 3, а хотя бы в 2 горла?....
xuato 07 марта 2018 | 12:21
Все решает волюнтаристское правление самодержца. Кто компенсировать будет льготу? Как всегда народ?
ringmenn 07 марта 2018 | 12:37
Вот козлина! Довел Роснефть до убыточного состояния, а теперь еще за счет государства хочет эти убытки покрывать!! В нормальной стране не только с должности уже давно слетел бы, но и сидел бы по полной. Но у нас не так. Как можно - друган пукина и его подельник неприкосновенен!!
alexander25101977 07 марта 2018 | 12:42
Неэффективная, кровососущая, погрязшая в долгах компания требует налоговых льгот. Приносящий доходы бизнес душат налогами, а этому чмырю обязательно предоставят. Это ж лучший друган Вована!
spec71205 07 марта 2018 | 12:42
))как будет работать этот механизм Сечин в письме не указал )) Холопам этого знат не надо! На то и СКОТНЫЙ ДВОР! -за то мы знаем у Венедиктова дед был героем заград отрядов)) который пулеметным огнем подгонял и гнал на убой бойцов красной армии! ))