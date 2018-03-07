Центризбирком запустил приложение по поиску избирательных участков для голосования в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Центризбирком запустил приложение по поиску избирательных участков для голосования в «Одноклассниках» и в социальной сети «ВКонтакте», сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По её словам, приложение заработает уже сегодня. По данным ЦИКа, на президентских выборах в России досрочно проголосовали 27 тысяч избирателей. Это 0,02 процента от общего количества.