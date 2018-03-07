Центризбирком запустил приложение по поиску избирательных участков для голосования в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
Центризбирком запустил приложение по поиску избирательных участков для голосования в «Одноклассниках» и в социальной сети «ВКонтакте», сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По её словам, приложение заработает уже сегодня. По данным ЦИКа, на президентских выборах в России досрочно проголосовали 27 тысяч избирателей. Это 0,02 процента от общего количества.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 11:37
А кому предназначается это ненужное приложение?
Ведь всех сгоняют на пролонгацию централизованно.
canary 07 марта 2018 | 11:37
смотрите, ребята, не перестарайтесь. а то накрутите не 70, а 170% . Эта Памфилова уже давно Чурова за пояс заткнула. Абсолютно борзая.
popov_m 07 марта 2018 | 11:39
А мне очень интересно, ЦИК будет проверять подлинность подписей за получение бюллетеней???
platonnekafrin 07 марта 2018 | 11:45
Наверняка, среди досрочников были генералы, геройски упавшие в Сирию. Я предлагаю, их голоса не выбрасывать, а перевести на счет Владимира Владимировича Путина.
platonnekafrin 07 марта 2018 | 12:32
platonnekafrin: Прям создать движение такое "Покойники голосуют за Путина". Никакая явка не нужна.
zolingen 07 марта 2018 | 12:05
И проголосовать по телефону. Явка сразу подскочит.