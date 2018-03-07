Z Архив новостей новости
5 16 6 1052
Эксклюзив Эха 11:30, 07 марта 2018

МИД Украины не получал запросов от кандидата в президенты России Ксении Собчак на поездку в Крым

Ранее Собчак заявила в эфире «Эха Москвы», что направила письмо украинкой стороне, где просит официального разрешения. Она хочет поехать в Крым в рамках предвыборной кампании и намерена, в частности пообщаться с крымскими татарами.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

x_signal 07 марта 2018 | 11:32

Она даже Украине не нужна.

doc8_vikt 07 марта 2018 | 11:54

Собчак с Бузовой даже придумали программу 123 шага. Укры в ауте.
Мля,нет слов.

danko_pidla 07 марта 2018 | 11:55

x_signal: мид Украины нас дурит.

oo0oo 07 марта 2018 | 12:18

Ждем новость: Пэрис Хилтон обратилась в МИД России за разрешением посетить Аляску.

mitja_76 07 марта 2018 | 11:58

x_signal: Была бы не нужна, официально завернули бы.
Полагаю, хохлы сейчас как раз головы и ломают - нужна она им, или лучше не связываться. (Я кстати, понятия не имею, что бы я на их месте сделал).

vlabumur 07 марта 2018 | 12:24

mitja_76: что бы я на их месте сделал
++++++++++++++++++++++
Поездку разрешить,агитацию выборную запретить.

platonnekafrin 07 марта 2018 | 11:39

Голуби Почты России в такие морозы не летают.

nanaryfive 07 марта 2018 | 11:41

По дороге наверное писсьмо украли.

dorin1987 07 марта 2018 | 11:48

nanaryfive: Зная рекордные скорости "почты России" - удивляться нечему.

(комментарий скрыт)

leomosk16 07 марта 2018 | 11:45

////МИД Украины не получал запросов от кандидата в президенты России Ксении Собчак на поездку в Крым...///

Да и чиновник Бандерлянда Климкин уже заслуженно назвал ее заявление о поездке в российский Крым через Бандерлянд шизофренией...

Понятно, что в Крым через Бандерлянд кандидата не поедет, но, ведь, здесь как в пословице: "Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай"

И при этом и "волки сыты и овцы целки", хотя и стоит овца в коленно-локтевой позе призывно потряхивая ягодицами....

stakanoff 07 марта 2018 | 11:46

Ума нет, считай калека!

spec71205 07 марта 2018 | 11:55

Верное решения ...даже если это пиар. Всем советую так поступать, режимы меняются а мы остаемся совесть будет чиста!

(комментарий скрыт)

rico76 07 марта 2018 | 11:57

Ни чему не удивляюсь. Привык к вранью с обоих сторон.
Что Собчак, что МИД Окраины, врут одинаково...

herch 07 марта 2018 | 12:07

Статья 10. Порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее

1. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на временно оккупированную территорию и выезд с нее через контрольные пункты въезда - выезда при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждает гражданство Украины.

2. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда - выезда.

Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливается Кабинетом Министров Украины.


21. Спеціальний дозвіл видається в разі:
1) проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
2) розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
3) смерті близьких родичів або членів сім’ї, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;
4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;
5) необхідності участі у забезпеченні захисту національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, звільнення території України від окупації чи з питань гуманітарної політики (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
6) необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
7) здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників залізниць.

piterjanis 07 марта 2018 | 13:03

herch: Крым - это Россия

jblack2 07 марта 2018 | 12:39

Может Ксения так пошутила и тонко потроллила Климкина?..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 5 марта Поздравить…

5 432 6 5834 05.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 435 6 7764 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 8611 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 253 6 14344 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть товарища Сталина Не знаю, как вы, а я верю в роль личности в истории. С красным днем календаря всех, а особенно — потомков пострадавших от него и от его системы…

5 286 6 17263 05.03
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги…

5 155 6 9491 04.03
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 289 6 19874 02.03
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Прославление Сталина недопустимо в России Прославление Сталина недопустимо в России Жалеть можно только о том, что за свои злодейства он не предстал перед земным судом…

5 216 6 18023 05.03
8читать ;смотреть
Kсталин, история, видео, мнения
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 81 6 7165 02.03
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Свидетели бойкота Голосование 18 марта — это голосование за войну или за мир. «Свидетели бойкота» делают все, чтобы голосов за мир было меньше. Это — голос за войну…

5 190 6 17368 05.03
Kвыборы-2018, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 125 6 11688 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Блоги

+ Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть…

5 463 6 44261 01.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите голосовать за войну? Тот, кто голосует за Путина — голосует за войну.
Тот, кто остается дома, — не противопоставляет свой голос тем, кто голосует за войну…

5 109 6 10587 02.03
Kобщество, политика, выборы, мнения
Блоги

Сергей Никитский блогер

Митинг «За сильную Россию!» Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…

5 110 6 10785 03.03
Kобщество, акции, фото, путин, выборы-2018, события
Новости

Глава Роснефти Игорь Сечин просит президента предоставить компании налоговые льготы на 145 миллиардов рублей в год В том числе, речь идёт о возврате части затрат на производство нефтепродуктов…

5 85 6 8507
Блоги

Путин заявляет, что Россия разрабатывает ядерные вооружения, способные преодолевать средства ПРО Речь, по мнению аналитиков, представляла собой веху в усилении российско-американской напряжённости, несравнимую ни с чем, с тех пор как четыре года назад разгорелся российско-украинский кризис…

5 309 6 34051 02.03
Kпутин, политика, рф, вооружение, сша, события

Популярное за неделю

Новости

Б.Джонсон: Лондон примет жёсткие меры против России, если окажется, что она причастна к отравлению Сергея Скрипаля Накануне стало известно, что Скрипаль попал в больницу в результате отравления неизвестным веществом…

5 30 6 25243
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как волшебная история о ракетах, которые могут поразить любую цель, согласуется с историей ракеты «Ангара», которая разрабатывается аж с 95-го года, и с эпопеей космодрома «Восточный», на котором космическими пока являются только масштабы воровства?..

5 434 6 226010 03.03
#слушать 47:45 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 289 6 19874 02.03
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин и пиво Ваньки-встаньки, то есть присутствующие в зале, начали подпрыгивать в патриотическом угаре, сопровождая прыжки и ужимки восторга долгими продолжительными аплодисментами…

5 456 6 235514 01.03
Kпутин, государство, мнения
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 307 6 198078 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6759030
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3331779

Сегодня в эфире