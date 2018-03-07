МИД Украины не получал запросов от кандидата в президенты России Ксении Собчак на поездку в Крым
Ранее Собчак заявила в эфире «Эха Москвы», что направила письмо украинкой стороне, где просит официального разрешения. Она хочет поехать в Крым в рамках предвыборной кампании и намерена, в частности пообщаться с крымскими татарами.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
x_signal 07 марта 2018 | 11:32
Она даже Украине не нужна.
doc8_vikt 07 марта 2018 | 11:54
Собчак с Бузовой даже придумали программу 123 шага. Укры в ауте.
Мля,нет слов.
danko_pidla 07 марта 2018 | 11:55
x_signal: мид Украины нас дурит.
oo0oo 07 марта 2018 | 12:18
Ждем новость: Пэрис Хилтон обратилась в МИД России за разрешением посетить Аляску.
mitja_76 07 марта 2018 | 11:58
x_signal: Была бы не нужна, официально завернули бы.
Полагаю, хохлы сейчас как раз головы и ломают - нужна она им, или лучше не связываться. (Я кстати, понятия не имею, что бы я на их месте сделал).
vlabumur 07 марта 2018 | 12:24
mitja_76: что бы я на их месте сделал
++++++++++++++++++++++
Поездку разрешить,агитацию выборную запретить.
platonnekafrin 07 марта 2018 | 11:39
Голуби Почты России в такие морозы не летают.
nanaryfive 07 марта 2018 | 11:41
По дороге наверное писсьмо украли.
dorin1987 07 марта 2018 | 11:48
nanaryfive: Зная рекордные скорости "почты России" - удивляться нечему.
leomosk16 07 марта 2018 | 11:45
////МИД Украины не получал запросов от кандидата в президенты России Ксении Собчак на поездку в Крым...///
Да и чиновник Бандерлянда Климкин уже заслуженно назвал ее заявление о поездке в российский Крым через Бандерлянд шизофренией...
Понятно, что в Крым через Бандерлянд кандидата не поедет, но, ведь, здесь как в пословице: "Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай"
И при этом и "волки сыты и овцы целки", хотя и стоит овца в коленно-локтевой позе призывно потряхивая ягодицами....
stakanoff 07 марта 2018 | 11:46
Ума нет, считай калека!
spec71205 07 марта 2018 | 11:55
Верное решения ...даже если это пиар. Всем советую так поступать, режимы меняются а мы остаемся совесть будет чиста!
rico76 07 марта 2018 | 11:57
Ни чему не удивляюсь. Привык к вранью с обоих сторон.
Что Собчак, что МИД Окраины, врут одинаково...
herch 07 марта 2018 | 12:07
Статья 10. Порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее
1. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на временно оккупированную территорию и выезд с нее через контрольные пункты въезда - выезда при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждает гражданство Украины.
2. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда - выезда.
Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливается Кабинетом Министров Украины.
21. Спеціальний дозвіл видається в разі:
1) проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
2) розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
3) смерті близьких родичів або членів сім’ї, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;
4) наявності права власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;
5) необхідності участі у забезпеченні захисту національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, звільнення території України від окупації чи з питань гуманітарної політики (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
6) необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
7) здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників залізниць.
piterjanis 07 марта 2018 | 13:03
herch: Крым - это Россия
jblack2 07 марта 2018 | 12:39
Может Ксения так пошутила и тонко потроллила Климкина?..