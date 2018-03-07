Госдепартамент США пока не намерен предпринимать какие-либо действия в связи с обращением Насти Рыбки

В ведомстве объяснили это тем, что задержанная в Таиланде девушка не является американской гражданкой.

Нам неизвестно о том, планируют ли сотрудники американского посольства в Таиланде говорить с задержанной Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, история с задержанием Рыбки и ее высказываниями звучит как дикая, но если что-то заинтересует американские власти, то в Таиланде об этом сообщат. Пока же, добавила Науэрт, в Госдепартаменте не собираются поддерживать девушку. Напомним, Настю Рыбку и еще пятерых человек, включая Александра Кириллова, он же Алекс Лесли, задержали в Паттайе по делу о нелегальных секс-тренингах. После своего задержания Рыбка и ее Лесли попросили политического убежища в США. Вашукевич утверждает, что располагает аудиозаписями разговора бизнесмена Олега Дерипаски о попытках вмешательства в выборы американского президента.

Настя Рыбка ранее стала одним из фигурантов расследования политика Алексея Навального об ее отдыхе в компании Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.