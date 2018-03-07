Госдепартамент США пока не намерен предпринимать какие-либо действия в связи с обращением Насти Рыбки
В ведомстве объяснили это тем, что задержанная в Таиланде девушка не является американской гражданкой.
Нам неизвестно о том, планируют ли сотрудники американского посольства в Таиланде говорить с задержанной Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, история с задержанием Рыбки и ее высказываниями звучит как дикая, но если что-то заинтересует американские власти, то в Таиланде об этом сообщат. Пока же, добавила Науэрт, в Госдепартаменте не собираются поддерживать девушку. Напомним, Настю Рыбку и еще пятерых человек, включая Александра Кириллова, он же Алекс Лесли, задержали в Паттайе по делу о нелегальных секс-тренингах. После своего задержания Рыбка и ее Лесли попросили политического убежища в США. Вашукевич утверждает, что располагает аудиозаписями разговора бизнесмена Олега Дерипаски о попытках вмешательства в выборы американского президента.
Настя Рыбка ранее стала одним из фигурантов расследования политика Алексея Навального об ее отдыхе в компании Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 07 марта 2018 | 11:16
кокс - рыбка -вагнер - скрепы расеи -никому не отдадим.
ivorytower 07 марта 2018 | 11:53
И 10 тысяч евриков для жег'тв режима так никто и не увидел. Ну что господа оппозиционерыши и либерахнутые, опять вас сисян развел как лохлов.
fig_wam 07 марта 2018 | 12:23
ivorytower: Это ты того кто щучку топлес демонстрировал "сисян" называешь.
да, развел он всю страну и не 10 тысяч каждого, а много больше.
на одних санкциях потери триллионные.
sekretniy_fizik 07 марта 2018 | 12:27
Остается одно этой Рыбке ( да и Лесли с Навальным тоже ) - заявить, что у них есть аудиозапись приказа Путина на отравление Скрипаля в Лондоне. Там сейчас Бориска Джонсон усиленно эту тему раскручивает. Моментом дадут убежище на островах туманных.
kriimsdyk 07 марта 2018 | 11:18
Патрушеву-то её не отдали.
ivorytower 07 марта 2018 | 11:55
Зря сышыасты не берут Рыбку. Через 6 лет ее можно будет травануть полонием, прямо перед следующими выборами.
hi_kitty 07 марта 2018 | 11:27
памелла андерсон выступила у Белого Дома с протестом "не пускайте эту русскую блядь в Америку, пока я на пенсию не выйду"...
andre_klimov 07 марта 2018 | 11:36
Непонятно, кто по поэтому вопросу спрашивает Госдеп. Это же не их зона ответственности. Это же не ЦРУ и не АНБ. Лучше бы спросили Мюллера, интересует ли его свидетель-иностранец.
zhrv 07 марта 2018 | 12:01
Репутация однако!
xuato 07 марта 2018 | 12:24
Говорил Дерипаска Насте, что ни день то счастье, только со страны ты не уходи....