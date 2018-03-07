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11:03, 07 марта 2018

Студенты Новосибирского медицинского госуниверситета рассказали, что их заставляют голосовать на президентских выборах

Студенты Новосибирского медицинского госуниверситета рассказали, что их заставляют голосовать на президентских выборах 18 марта. Через старост групп их вынуждают оформлять заявления для голосования по месту временной прописки, сообщает Радио «Свобода». Руководство вуза отрицает, что на учащихся оказывается давление.

Комментарии

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meister_luvin 07 марта 2018 | 11:05

верю

ivorytower 07 марта 2018 | 11:09

Сисян проигрывает на всех фронтах. Бойкот полностью провален. А за денюжки госдепа придется отчитываться. Также, как и за деньги доверчивых лохлов-адептов.

fessgray 07 марта 2018 | 11:31

ivorytower: стоп! но сисян же путин ... че такое то?! Это путин сисяндрами трясет при первом же удобном случае, как пьяная баба ...
Но он не призывает к бойкоту!!! че за бред ты несешь?

budweiser23 07 марта 2018 | 11:40

fessgray: ivorytower: все тролли называют Навального сисяном...такие инструкции от руководства, подставлющего по своей глупости Путена

ivfn 07 марта 2018 | 11:22

meister_luvin:
А вот у нас ,в нашей деревне Кузякино, бабы сомневаются.

aleks50 Алексей Клубников 07 марта 2018 | 11:07

Руководство вуза играет на стороне жулья и ворья, продажные сущности.

lenin3 07 марта 2018 | 11:18

aleks50: понятно,что власть пойдёт на всякие ухищрения ради явки(с итогом всё понятно).Но сделай ей тоже козью морду,раз заставляют:пришёл на участок,съел бутер,попил кофе,покрутился и ушёл.Чо,студенты не сообразят,как обмануть педагогов?...)))

vise1 07 марта 2018 | 11:28

lenin3:
Противно ,
что "институт" образования дискредитирован .
Толкают ребят к преступлению .

mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 11:09


Кремлежулики сгоняют подневольное народонаселение на пролонгацию как безропотный скот.

alexeycapitan 07 марта 2018 | 11:18

Какая-то неполная новость. Заставляют не просто голосовать, а голосовать за Путина, берут в заложники родных и близких, пытают, несколько студентов уже пропали без вести. Врать, так врать по полной. Чего мелочиться?

ivorytower 07 марта 2018 | 11:34

alexeycapitan: Я вообще так понял, что заставляют выбрать участок, чтобы иметь возможность проголосовать не по месту прописки. Но это же не означает, что надо обязательно будет туда идти. Эхо переворачивает любую информацию, чтобы придать ей формат "нелегитимности выборов". Отрабатывают заказ госдепа.

alexeycapitan 07 марта 2018 | 12:32

ivorytower: Много студентов иногородние или там из области, поэтому для того что бы им было проще проголосовать прямо в универе, а так как я понял и находится избирательный участок их и призывают написать заявление.

fessgray 07 марта 2018 | 11:35

alexeycapitan: почему врать?! сплошь и рядом такая фигня ... вон знакомая в Роснефти работает ... путинская конторка такая. Так ей предлагали быть ответственной за выборы. Организовать людей, чтобы все проголосовали ...
Это же не секрет, что такая работа ведется.

alexeycapitan 07 марта 2018 | 12:23

fessgray: Конечно не секрет, на любых выборах и в любой стране такая работа ведется. Но называть это работу "давлением", "принуждением", "запугиванием" да еще и выдумывать наказания - это и есть враньё.

vlabumur 07 марта 2018 | 13:01

alexeycapitan: на любых выборах и в любой стране
++++++++++++++++++++++++++++
Наша страна не любая а пережившая тоталитарный режим коммунистического типа. Нынешний режим посттоталитарный или неототалитарный это как вам
нравится.
Но до буржуазной демократии в полном объеме мы еще не дожили.
Хорошо это или плохо вопрос.?
я думаю кому как.Но это факт.

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bloempje 07 марта 2018 | 11:43

ЗА КОГО НЕ ГОЛУСУЙ - ВСЕ РАВНО, ПОЛУЧИШЬ VAGINA НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА НА ВСЕ ТВОИ ОСТАВШИЕСЯ ГОДЫ ЭТОГО Т.Н. СУЩЕСТВОВАНИЯ!

avalonger 07 марта 2018 | 11:49

А в чём проблема? Ну пусть себе оформляют заявления.

svenik 07 марта 2018 | 11:50

за царя кащея !!!...........бегом стадо...бегоммм говорю !!! есть надеждаа... дадим еще шанс..и не раз !!! старухам по червонцу. студентам за красный диплом.
стабильность - сириянашДоширакнаш

ivanbel 07 марта 2018 | 11:53

Если бы ректор выбирался преподавателями и студентами старших курсов, а не назначался бы вышестоящим начальством, то и подобной ерунды не было бы.

zloy74 07 марта 2018 | 11:57

Ребята! Заставляют так сходите и дружно проголосуйте против ботоксного упыря.
Чем Вам не нравится Явлинский, к примеру? Тем что не победит? Ду да и ладно, но потрясти поджилки "гаранту" и полезно и приятно

tcheslav 07 марта 2018 | 11:58

В Программе Левого Фронта, поддерживающего Грудинина есть пункт об обязательном участии граждан России в выборах и о том, что выборы должны быть не тайными, а открытыми. Наверно это эксперимент, пробный шар.

julia_hooker 07 марта 2018 | 12:08

Очередная нечем не прикрытая ложь от ЭМ: - моя дочь учится НМГУ и такого не слышала. Эхо хватит врать - на вас пора подавать в суд за ложь!

estamp 07 марта 2018 | 12:16

их вынуждают оформлять заявления для голосования по месту временной прописки, 
---
Не понятно от слова вообще, в чем принуждение и в чем смысл принуждения?
Скорее всего старостам поручили разъяснить, что можно и нужно зарегистрироваться на ИУ при ВУЗе.
Причем, слышал вбросы, что в нек. других ВУЗах наоборот, "принуждают" студентов ехать голосовать по пост. месту жительства. И даже обещают понедельник "отгула".

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