Студенты Новосибирского медицинского госуниверситета рассказали, что их заставляют голосовать на президентских выборах 18 марта. Через старост групп их вынуждают оформлять заявления для голосования по месту временной прописки, сообщает Радио «Свобода». Руководство вуза отрицает, что на учащихся оказывается давление.