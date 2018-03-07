Кандидат в президенты Ксения Собчак хочет поехать в Крым в рамках предвыборной кампании, но сделает это только с официального разрешения Украины. Об этом кандидат заявила в эфире «Эха Москвы».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин удивлён просьбой кандидата в президенты России Ксении Собчак о въезде в Крым через территорию Украины. «Придерживаться украинского законодательства – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегетимной кампании, нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал министр на своей странице в Твиттере.