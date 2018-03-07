Собчак хочет поехать в Крым в рамках предвыборной кампании, но сделает это только с официального разрешения Украины
Кандидат в президенты Ксения Собчак хочет поехать в Крым в рамках предвыборной кампании, но сделает это только с официального разрешения Украины. Об этом кандидат заявила в эфире «Эха Москвы».
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин удивлён просьбой кандидата в президенты России Ксении Собчак о въезде в Крым через территорию Украины. «Придерживаться украинского законодательства – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегетимной кампании, нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал министр на своей странице в Твиттере.
Комментарии48
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midnightblues 07 марта 2018 | 11:06
хммм
хоть вова ее и спонсирует-но она явно умнее
так опустила
evgolius7 07 марта 2018 | 11:14
Крым вернут Украине в исходном виде, без электричества, воды и сельского хозяйства, в котором его в 1954 г. "жадным хохлам подарили".
ivorytower 07 марта 2018 | 11:17
evgolius7: ЗапарАшенец, в Крыму за 4 года сделано больше, чем за 23 года в составе щеневмерляндии.
isnowanaarene 07 марта 2018 | 11:23
ivorytower: Заборов что ли?
ivorytower 07 марта 2018 | 11:26
isnowanaarene: Ссанина, ты опять все перепутал. Строитель заборов забрал все бабло на их строительство и укатил на пляжи Аргентины. Осталась только канава, как могила надежд скаклобабуинов.
isnowanaarene 07 марта 2018 | 12:36
ivorytower: Ватноголового на "юмор" пробило. Пустячок, а приятно.
porvana_v_klochya 07 марта 2018 | 11:44
"Политическая шизофрения"... Ах-ха-ха... Молодец Климкин. Очень точно охарактеризовал эховских апологетов. Да и Борис Немцов неоднократно награждал местную эховскую публику аналогичным названием - демшиза. Павленские, одним словом. Ксюша, уж если ты считаешь Крым территорией Украины, то за каким хером ты собираешься там проводить свою предвыборную агитацию по выборам президента РФ? Ведь вся тупость подобного поведения неочевидна, пожалуй, только ей самой да Эху. Где она намедни сделала свое заявление.
sosiobama 07 марта 2018 | 12:38
porvana_v_klochya: Да уж, такого поворота лошадь не ожидала. Хотела лизнуть поглубже, а ей ссаной тряпкой да по лошадиной морде. И главное от кого)))
julia_hooker 07 марта 2018 | 12:02
midnightblues: Мы сожалеем, что вас опустили, но вы терпите не то ещё будет!
nik191 07 марта 2018 | 12:43
midnightblues: Это точно. Даже Климкин назвал ее за это обращение "политической шизофреничкой"
nanaryfive 07 марта 2018 | 11:06
Может она больше голосов наберёт чем Порошенко на предстоящих выборах вна Украине?
ivorytower 07 марта 2018 | 11:07
Смысл после этого будет ехать? Чтобы тухлыми яйцами закидали?
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 11:07
Собчак действует в соответствии с законом.
Видимо, во время всеобщего беззакония такое поведение вызывает недоумение?
blindpew_33 07 марта 2018 | 11:12
mikhail_spb_: она действует в соответствии со сценарием и своей ролью.
Не знаю, согласовывался ли сценарий с украинскими властями (вряд ли). А вот вероятный отказ вполне в него вписывается - я честно хотела поехать поговорить с крымчанами, по независящим от меня причинам не получилось, я в белом.
proxit 07 марта 2018 | 11:12
mikhail_spb_:
Вы, старые совковые портянки, и Закон - вещи не совместимые.
democ 07 марта 2018 | 11:14
mikhail_spb_: Климкин, Лавров - это ягода с одного поля и не важно, в какой стране они проживают. Отсюда и "удивление".
a_111111 07 марта 2018 | 11:39
democ: Климкин только помоложе и понахрапистей... Но школа:)
viera 07 марта 2018 | 11:17
mikhail_spb_: причем со стороны Украины тоже появилось недоумение. А казалось бы так хорошо все начиналось.
a_111111 07 марта 2018 | 11:30
mikhail_spb_: К сожалению ситуация такова что разумного выхода из нее нет:) Я тут солидарен с Городницким, сначала спевшим "Севаcтополь останеться русским", а потом подписавшем письмо осуждающее присоеденение Крыма. Но сама ситуация тупиковая, и при текущих политиках, да и настроениях выхода не вижу...
blindpew_33 07 марта 2018 | 11:10
Разрешение на саму поездку - это полдела.
Сама поездка-то не туристическая, а агитационная.
Ксюшадь собирается агитировать крымчан "голосуйте за меня", т.е. де-факто признаёт их российскими избирателями. Вот как на это отреагируют украинские власти - можно представить. :-)
kriimsdyk 07 марта 2018 | 11:13
Действительно. Если Крым украинский, то зачем туда едет кандидат в президенты России в рамках предвыьборной кампании. Если она едет туда просто по частным делам - другое дело. А если Собчак считает, что Крым российский - она преступница.
ivorytower 07 марта 2018 | 11:21
kriimsdyk: Во, даже до салоедов дошел весь абсурд происходящего. Вроде Крым уже 4 года как российский, а кандидат обращается за разрешением посетить своих кандидатов к временному правительству оккупированных территорий бывшей Украины.
ugolnikov 07 марта 2018 | 11:14
Собчак умный человек , она как в воду глядит и знает что будущее России это европейский уклад жизни, демократия свобода слова , независимый суд и тд. А значит и добровольное возвращение крыма законному владельцу.
nanaryfive 07 марта 2018 | 11:17
ugolnikov: Какие красивые слова. Я уже такие слышал... При ЁБНе алкаше по моему.
viera 07 марта 2018 | 11:19
ugolnikov: ага, Собчак умный человек, как все гейропейцы очень быстро меняет ориентацию. Когда Крым присоединился к РФ, Собчак вопила как это здорово, а сейчас переобулась. Но ничего ведь необыкновенного не произошло. Для либерала пару раз в жизни ориентацию поменять это как раз плюнуть.
captainobvious 07 марта 2018 | 11:33
viera: а я даже не исключаю, что Собчак искренне поддержала возвращение Крыма, и мнения своего не изменила... но сейчас она отыгрывает другую роль, которая предполагает концентрацию в образе "кандидата К.А.Собчак" всех либеральных, антипутинских, русофобских сюжетов и тезисов. Её надо предстать в образе такого канонического символа "пятой колонны". Потому что и она сама, и её спонсоры понимают, что нет лучшего способа дискредитировать все эти идеи, чем доверить выражать их Ксюше. Она ведь, как изящно выражается один либеральный экономист, "анти-Мидас": всё, к чему бы Собчак не прикоснулась, превращается в дерьмо ))
ivorytower 07 марта 2018 | 11:23
ugolnikov: /европейский уклад жизни, демократия свобода слова/
Типа как недавно в Каталонии?
yuriyp 07 марта 2018 | 11:15
Этот поступок был бы логичным до захвата Крыма для агитации российских граждан в военных гарнизонах. Сейчас же этой ее поездке будет рада только ФСБ для выявления недовольных...
captainobvious 07 марта 2018 | 11:15
а во Владивосток она через Китай въезжать собирается, или как? на Курильские острова через Японию? можно ещё в Казань ездить через посольство Золотой Орды, вот только нет его уже в Москве, а жаль... ))
ugolnikov 07 марта 2018 | 11:22
captainobvious: вы сами не подозревая себя в разоблачении российской истории подметили тот факт что Россия по сути вся , является аннексированной московским княжеством .
captainobvious 07 марта 2018 | 11:26
ugolnikov: и?
ivorytower 07 марта 2018 | 11:40
ugolnikov: Верните Северную Америку индейцам.
porvana_v_klochya 07 марта 2018 | 11:31
captainobvious: Как в США или Канаду с разрешения коренного населения - т.н. индейцев. Вернее, той ничтожной его части, что осталась от почти стомиллионного народа после "приобщения" его к западным ценностям варварами-переселенцами из Старого Света. А ныне гордо именующих себя "исключительной нацией".
captainobvious 07 марта 2018 | 11:35
porvana_v_klochya: именно так... а в Техас, Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону и Неваду - с разрешения правительства Мексики.
fedor55 07 марта 2018 | 11:21
Украина дает разрешение на въезд через свою территорию только в 2-х случаях: просящий имеет в Крыму близких родственников или является гражданином Украины. Давать разрешение на агитацию на аннексированной территории Украина однозначно не будет.
jblack2 07 марта 2018 | 11:21
Не признавая Крым российским, хох... украинские представители не допустят и ведение там предвыборной компании.
Въезд Ксении в Крым для этих целей скорее всего не разрешат. И что наша послушная Ксения будет делать тогда?..
captainobvious 07 марта 2018 | 11:28
jblack2: Климкин уже заявил, что разрешения не будет.
jblack2 07 марта 2018 | 11:31
captainobvious: что и требовалось доказать.
yur7287 07 марта 2018 | 11:26
даже хохлы поняли, что она дура
ghazaryan_s 07 марта 2018 | 11:27
Да, это шизофрения. Признаёшь "крымнаш" - при чём тут Украина, не признаёшь - тогда за чем ехать и агитировать граждан Украины за президента России.
clandestino 07 марта 2018 | 11:36
А действительно интересно. Если она туда поедет не как частное лицо, а как кандидат, то с точки зрения уважаемого ей международного права она гарантированно попадает в почётный список, дающий ей возможность потом отдыхать где-нибудь на Селигере. Платой за такое неудобство может быть только 5% и госфинансирование. Что она выберет?
an1940 07 марта 2018 | 11:40
Первый раз согласился с Климкиным, о том, что у Собчак политическая шизофрения. Подмечено точно.Все ее действия, на предмет хождения в Президенты, подтверждает это.
aslanagaev 07 марта 2018 | 11:45
Большего идиотизма и ожидать не стоило.
dimavosko 07 марта 2018 | 11:48
Да-а-а, ситуация странная.
Единственный смысл этой поездки - пиар. Цель - попасть в новости.
janychar 07 марта 2018 | 11:58
Климкин правильно ответил: какие могут быть выборы в оккупированном регионе чужой страны?
julia_hooker 07 марта 2018 | 12:04
Ксюшка решила прогнутся перед властями украины и они её поняли по своему - нагнув её пониже и вонзив ей в промежность бандеровский член!
wtrn 07 марта 2018 | 12:07
мило...но глупо... ("если ты считаешь Крым территорией Украины, то какого ты собираешься там проводить свою предвыборную агитацию по выборам президента РФ"").
ilich1971 07 марта 2018 | 12:46
Собчак не дура! Хохлы не пустят через себя. Это дураку понятно. Ехать через Кубань ...... Ну приедет , пинками Крымчане погонят, как гнали перегара в своё время. А это большой конфуз! Молодец девочка!