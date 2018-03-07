Фарида Рустамова опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах со стороны Слуцкого

Корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова рассказала, что опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Рустамова заметила, что депутат имеет могущественных друзей. Журналистка подчеркнула, что не рассчитывает на какие-то последствия скандала. но надеется, что теперь журналисты станут меньше страдать от домогательств. Она также поблагодарила ВВС за поддержку, помощь и защиту.