Фарида Рустамова опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах со стороны Слуцкого
Корреспондент Русской службы ВВС Фарида Рустамова рассказала, что опасается за свою безопасность после публикации доказательств о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Рустамова заметила, что депутат имеет могущественных друзей. Журналистка подчеркнула, что не рассчитывает на какие-то последствия скандала. но надеется, что теперь журналисты станут меньше страдать от домогательств. Она также поблагодарила ВВС за поддержку, помощь и защиту.
Комментарии16
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ivorytower 07 марта 2018 | 11:05
Езжай на туманный остров. Там тебя траванут со всеми доказательствами Руки Кремля.
ivfn 07 марта 2018 | 11:18
ivorytower:
Может к нам в нашу деревню Кузякино ехать. У нас из мужиков только три бывших коммуниста осталось. Так что никто не домогнется.
nikitin43 07 марта 2018 | 11:11
да не друзей , а подельников из банды . кгб собирая своих сексотов в партию лдпр лопатой гребла туда ублюдков бандитов воров и убийц с всей ссср .
odobryam_s 07 марта 2018 | 11:12
Стоит только прокуратуре НОРМАЛЬНО взяться за рассмотрение дела этого поганца, да еще и с освещением в СМИ, как все его "высокопоставленные друзья" разбегутся как тараканы! Да еще и будут способствовать его посадке. В гадюшниках друзей не бывает.
ivfn 07 марта 2018 | 11:16
odobryam_s:
//Да еще и будут способствовать его посадке. //
Посадке ,за что?
Рыбка как сказала"Лучший комплимент для женщины ,это эрекция" Так вот природой устроено,что разнополые все. А эта Фарида молодца . С женихом видно обсуждает ,кто к ней домогается.
mi_62 07 марта 2018 | 11:35
ivfn:
похоже, ваши мозги и мозги Рыбки одинаковы. Или не только мозги?
physik 07 марта 2018 | 11:39
ivfn: И как называть человека, для которого высшим авторитетом в юридических вопросах является Настя Рыбка?
Ответ, по-моему, очевиден. Это придурок.
ivfn 07 марта 2018 | 11:46
physik:
Мне сразу вспомнился Сергей Донатович Давлатов.
"Тигры,например, уважают львов ,слонов,гиппопотамов.
Мандавошки –никого!"
Мне кажется,сударь ,вам срочно нужно заняться своим здоровьем. Проверить желчный пузырь, например, ведь отток желчи у вас очень давно нарушен. А ещё глисты! Глисты-страшная вещь, находясь в нашем организме они влияют не только на пищеварение, но и на мышление, вызывают негативные мысли, вынуждают человека сквернословить, злиться и ненавидеть? И гормоны, конечно, надо в норму привести. При нормальном гормональном фоне мужчина думает о женщинах, а не страдает ненавистью к окружающим
А может ,ты мужик ,говна наелся с утра. Колбасит то тебя как
physik 07 марта 2018 | 12:07
ivfn: Слишком много о себе мните. Я вас не ненавижу.
Я считаю вас придурком, а это две большие разницы.
А ведь вы могли написать, что вас неправильно поняли, что Рыбку вы цитировали по ошибке, и ничего плохого о Фариде не подумали.
Но нет. Вы занялись активной самообороной, переключая внимание на оппонента.
Кстати, с гормональным фоном именно у вас неблагополучно. Иначе откуда взялась эта ненависть к женщинам?
kondrakr 07 марта 2018 | 11:32
odobryam_s: Дело-то по какой статье?
amrigo 07 марта 2018 | 11:22
Вы только вдумайтесь — попы добивались декриминализации домашнего насилия, именно церковь выступала за отмену закона, который запрещает бить детей и женщин, поэтому я считаю, данная традиция угнетения женщин, в том числе педофилия происходит от религии. Деструктивный пещерный патриархат — причина всякой дикости в нашем обществе. Почему церковь продолжает блокировать введение в школах сексуального просвещения? Как верно подметил Невзоров, растлевать сексуально неграмотных детей гораздо легче, чем просвещённых.
Эпидемия ВИЧ в России (выходим на 1 место обгоняя южную Африку) — тоже результат отсутствия сексуального просвещения не только в школах, но и вообще тотальная сексуальная безграмотность населения. Вот и получаем общество дебилов, которые хихикают на тему домогательств, а что самое страшное, такие дебилы есть и в полиции, которая обязана как бы защищать наше общество от таких дебилов.
Один из ключевых пунктов школьной программы сексуального просвещения — обучение культуре общения и недопустимость любых форм насилия.
Вместо науки и просвещения уже многие годы реализуется государственная политика религиозного мракобесия. Журналистка Таня Фельгенгауэр спрашивает, что с этим делать? Отвечаю — рыба гниёт с головы, давно пора менять эту консервативную власть, или ждать, когда естественный биологический процесс освободит российские органы власти от пожилых мракобесов. Консервативная власть устарела морально-нравственно. Что говорить, если председатель КС РФ выступает за крепостное право и против уравнения в правах мужчин и женщин, у нас де-факто 15 век сейчас.
Пока все решения и законы принимают пенсионеры и попы со средневековым сознанием, никакого прогресса и толерантности в нашей стране не будет.
Лично я давно уже выступаю за равноправие, каждый интеллигентный человек должен присоединиться к феминистскому движению. Долой патриархат!
gregor 07 марта 2018 | 11:24
Радоваться , издеваться ... и защищать подонка депутата могут только те , кому их жёны рога понаставили ,и дочки на паперти стоят .
Вот они и защищают депутата поганца ,потому ,как портянки ,они и есть портянки ,ничего святого , отсутствие чувства собственного достоинства ... во общим ... слякоть . По себе и судят и по своим семьям ,если это можно называть семьи .
ivfn 07 марта 2018 | 12:06
gregor:
Интересно ,почему эта дама на ЭХО пишет ,а не в прокуратуру ,в суд ,в ЕСПЧ ,ООН ИТД.
Второе женщина вещает на весь мир ,что ее домогаются. ? МДА!!!!! Смысл то какой?
gregor 07 марта 2018 | 12:22
ivfn:
Рога отпили ,тогда поймёшь .
ivfn 07 марта 2018 | 11:30
Это хорошо что домогаются. Вон Альбац и рада бы, но......
stas_russkiy 07 марта 2018 | 12:08
Ещё будем читать мемуары кабаевой, о том, как чекист взял её в наложницы и, заодно, убил её бывшего хахаля. Или думаете, что там всё чисто?