Правоохранительные органы Великобритании рассматривают сразу несколько версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Правоохранительные органы Великобритании рассматривают сразу несколько версий отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Основная версия преступления, равно как и формула вещества, которым отравили Скрипаля, пока не установлены, – пишет The Times. Однако предварительные выводы полиции и контрразведки МИ-5 указывают на «покушение на убийство, спонсированное государством» – речь в данном случае идет о России. Следствие, впрочем, не исключает и альтернативные версии. В частности, это может быть попытка ложно обвинить Москву в преступлении, возможно, даже, что случившееся со Скрипалем могло стать следствием его личных конфликтов. Ранее глава британского МИДа Борис Джонсон заявил: в случае, если «российский след» покушения подтвердится, Лондон не оставит это без ответа. Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, назвала «дикостью» заявление британских чиновников о предполагаемой причастности России к преступлению.

66-летнего бывшего разведчика Сергея Скрипаля вместе с дочерью госпитализировали в одну из клиник британского города Солсбери после отравления неизвестным веществом, случившееся многим напомнило историю Александра Литвиненко – бывшего офицера ФСБ, убитого с помощью радиоактивного полония.