Правоохранительные органы Великобритании рассматривают сразу несколько версий отравления Сергея Скрипаля и его дочери
Правоохранительные органы Великобритании рассматривают сразу несколько версий отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Основная версия преступления, равно как и формула вещества, которым отравили Скрипаля, пока не установлены, – пишет The Times. Однако предварительные выводы полиции и контрразведки МИ-5 указывают на «покушение на убийство, спонсированное государством» – речь в данном случае идет о России. Следствие, впрочем, не исключает и альтернативные версии. В частности, это может быть попытка ложно обвинить Москву в преступлении, возможно, даже, что случившееся со Скрипалем могло стать следствием его личных конфликтов. Ранее глава британского МИДа Борис Джонсон заявил: в случае, если «российский след» покушения подтвердится, Лондон не оставит это без ответа. Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, назвала «дикостью» заявление британских чиновников о предполагаемой причастности России к преступлению.
66-летнего бывшего разведчика Сергея Скрипаля вместе с дочерью госпитализировали в одну из клиник британского города Солсбери после отравления неизвестным веществом, случившееся многим напомнило историю Александра Литвиненко – бывшего офицера ФСБ, убитого с помощью радиоактивного полония.
Комментарии24
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johnbmw Евгений Большаков 07 марта 2018 | 11:03
"Предварительные данные указывают на покушение на убийство" - и почему-то это не удивляет ... случай с Литвиненко, уже Доказанный в Лондонском суде!, первое что приходит на память ...
vlastimil_popogrebski 07 марта 2018 | 11:09
johnbmw: у нас полония хватит чтоб посыпать земной шар ровным слоем в 3.5 см. Трепещите, предатели!
johnbmw Евгений Большаков 07 марта 2018 | 11:11
vlastimil_popogrebski: хочу вас разочаровать, недоучкО, ... столько полония нет во всей солнечной системе :-))
natad 07 марта 2018 | 12:24
johnbmw: Поверьте если надо эти ребята и в 20см земной шар покроют полонием.
ivorytower 07 марта 2018 | 11:13
Жила себе крыса в Лондоне семь лет и вот прямо за две недели до выборов в РФ траванулась. С 47-го ЦРУ так ничего нового и не придумало.
fig_wam 07 марта 2018 | 12:00
ivorytower: Да, однообразно действует КГБ-ФСБ, и пойманы ведь были неоднократно, но ....
Туповатые, однако кадры там остались. Пользуются архивными наработками аж 30-х гг.
Опять попадутся как в случае с Литвиненко.
Хорошо ли будет, если опять судья в приговоре напишет, что приказ лично путин отдал.
Опять Письков будет заявлять, что это судья так пошутил. Позорище.
kosh 07 марта 2018 | 11:47
johnbmw:
Если бы этот Скрипаль был опасен, то его бы не обменяли, а устранили прямо в России.
А уж перед самыми выборами, перед Кремлём или в день рождения президента могут сделать только те, кто ничего не понимает в политике.
fig_wam 07 марта 2018 | 12:05
kosh: Подарок, мелочь, а приятно президенту, что коллеги его не забывают и стараются угодить.
sekretniy_fizik 07 марта 2018 | 12:01
Эхо, ты не в курсе, у твоей ненаглядной Насти Рыбки нет никаких записей, подтверждающей причастность Кремля к этой афере британских спецслужб? Тогда, глядишь, ей убежище в Британии светит. А то янкели её уже послали нах вместе с её "аудиозаписями" Дерипаски.
snikkersnepper 07 марта 2018 | 12:03
johnbmw:
Дело Литвиненко за 12 лет до суда (в том числе Лондонского) даже не дошло. Мало того, вообще нет никаких признаков, указывающих, что его готовят в суд.
Но вы продолжайте наблюдения.
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 11:04
Этим убийством нацдилер пытается заработать как можно больше антироссийских санкций, которые очень полезны для росэкономики и увеличивают зажиточность российского народонаселения.
johnbmw Евгений Большаков 07 марта 2018 | 11:07
mikhail_spb_: видимо именно так ...
nanaryfive 07 марта 2018 | 11:14
mikhail_spb_: Темнейший не астановица пока не убьёт фсех!
hi_kitty 07 марта 2018 | 11:06
кстати, камеры видеонаблюдения зафиксировали убийцу - мужчину в кожаной тужурке, с наганом и в короне, предположительно его зовут мурка...
kinnlade 07 марта 2018 | 11:07
Сергей скрипаль мерзкий предатель, а как обычно поступают с предателями ?
johnbmw Евгений Большаков 07 марта 2018 | 11:08
kinnlade: ваш пост можно считать явкой с повинной?????
kinnlade 07 марта 2018 | 11:10
johnbmw: можно
hi_kitty 07 марта 2018 | 11:15
johnbmw: медведь - это грязное вонючее жывотное, никогда ни в чем не признается...
kinnlade 07 марта 2018 | 11:41
hi_kitty: Медведь сильный и здоровый чего и Вам желаю
vlabumur 07 марта 2018 | 12:03
kinnlade: а как обычно поступают с предателями ?
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Судят по закону.
9 августа 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишён всех званий и осуждён на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима.
9 июля 2010 года президент России Д. А. Медведев подписал Указ о помиловании четырёх граждан России, в том числе и Скрипаля, удовлетворив их прошения о помиловании.
А убийство хоть кого без суда .Это преступление..
mikr 07 марта 2018 | 11:20
А разве Вашингтон еще не заявлял о космических снимках, указывающих на руку Кремля?
mikr 07 марта 2018 | 11:25
Пора выпускать на сцену Колина Пауэлла. У него всегда в запасе имеется пробирка с доказательствами на все случаи жизни и смерти.
aslanagaev 07 марта 2018 | 11:53
старый полкан по армейской традиции не помыл руки перед едой и подхватил брюшной тиф или кишечную палочку, а Британия в своих традициях...дабы потешить свое былое величие раздула из этого шпионский скандал.
aslanagaev 07 марта 2018 | 11:55
Сакральная жертва...следующий кто будет...Родченков или Навальный? предатель отработал свою роль, теперь он ненужен))