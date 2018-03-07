В Москву к 8 марта привезли 50 миллионов цветов
В Москву к 8 марта привезли 50 миллионов цветов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Столичные власти ожидают, что в преддверии праздника продажи цветов вырастут на 40 – 50 процентов.
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В Москву к 8 марта привезли 50 миллионов цветов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Столичные власти ожидают, что в преддверии праздника продажи цветов вырастут на 40 – 50 процентов.
Комментарии11
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xuato 07 марта 2018 | 10:39
Небось со стран НАТО привезли, не с Колымы же! А как же скрепы, пост, и праздник какой то мутноватый с точки зрения православия и атеизма тоже . Где принципиальность русскаго міра.
skulllll 07 марта 2018 | 10:57
xuato: А страны НАТО небось русские деньги с радостью взяли? А как же санкции, " весьмирсхохлами" и остальная пурга?)
xuato 07 марта 2018 | 11:59
skulllll: skulllll: Дык не ракеты и не сверхтехнологии отчегоже не взять валюту. Продолжать в том же духе.
johnbmw Евгений Большаков 07 марта 2018 | 10:40
... но на ценах для "конечного пользователя" это сказалось не сильно ...
kir_pich_101 07 марта 2018 | 10:41
Значит оленевод тоже в доле...
Кто бы сомневался.
forever3 07 марта 2018 | 10:42
Ну праздник, прям, куды бежать
avp235 07 марта 2018 | 11:34
forever3:
50 миллионов цветов - все цвета радуги.
democ 07 марта 2018 | 10:47
Единственный день, когда мужчины в своей массе дарят женщинам цветы. Ну и себя конечно, любимых.:-)))
guliona 07 марта 2018 | 11:02
Мой муж давно знает, что цветов на восьмое марта я не признаю. Кстати, у нас тут Рижский рынок рядом, так там в эти дни просто безумие и пробки на подъезде. Суета сует...
budweiser23 07 марта 2018 | 11:08
Сдойка последних денег из карманов мужского населения РФ, объявляется ОТКРЫТОЙ!
Лично я предпочитаю уделять каждодневное внимание женщинам без оглядки на бюрократические установки.... особенно коробят "международные гендерные дни" с обилием лицемерных улыбок всяких жириновских и медвепутов из зомбоящика
cereo 07 марта 2018 | 11:10
Там кто в СТОЛИЦЕ, поздравте "тётку с картинкой чужого мужика на груди", какая ни какая, а тоже дама...........................