Полиция Шри-Ланки применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, нарушивших комендантский час
В ходе столкновений с протестующими трое полицейских получили ранения. В Шри-Ланке введено чрезвычайное положение после нескольких дней столкновений между религиозными общинами.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ivorytower 07 марта 2018 | 10:39
Онижедети. они выражают свои демократические права. Срочно демократично разбомбить.