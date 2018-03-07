Премьер-министр Индии пригрозил привлечь к ответственности виновных в уничтожении памятника Ленину в Трипуре

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил акт вандализма и пригрозил привлечь к ответственности виновных в уничтожении памятника Ленину в штате Трипура, сообщает издание «Хиндустан Таймс». Издание напоминает, что компартия Индии проиграла на выборах в Трипуре. Спустя 2 дня политические оппоненты снесли памятник Ленину, разбили его. Головой статуи сыграли в футбол.