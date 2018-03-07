Премьер-министр Индии пригрозил привлечь к ответственности виновных в уничтожении памятника Ленину в Трипуре
Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил акт вандализма и пригрозил привлечь к ответственности виновных в уничтожении памятника Ленину в штате Трипура, сообщает издание «Хиндустан Таймс». Издание напоминает, что компартия Индии проиграла на выборах в Трипуре. Спустя 2 дня политические оппоненты снесли памятник Ленину, разбили его. Головой статуи сыграли в футбол.
Комментарии13
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hi_kitty 07 марта 2018 | 10:36
//...Головой статуи сыграли в футбол//
индусы удивили: мало того, что они знают кто такой ленин, так они есче и в футбол умеют играть...
nikitin43 07 марта 2018 | 10:42
hi_kitty: и напротив в расеи понаставили идолов повсеместно и молятся на убийцу и садиста .
ivorytower 07 марта 2018 | 10:56
nikitin43: Молись на шухевича и бандеру, пока в котел не отправили.
kir_pich_101 07 марта 2018 | 10:39
Даже в Индии это поняли.
Когда же дойдёт до нас?
ivorytower 07 марта 2018 | 10:41
kir_pich_101: ЗапарАшенец, скоро до вас дойдет. Когда хунту подвесят в гаагской петельке, вас ждет большая стирка. И далеко не всем бандеровцам удастся сесть на самолет до Канады.
piterjanis 07 марта 2018 | 10:40
Прям как у великих копателей морей и прародителей человечества.
piter_ug 07 марта 2018 | 10:43
А сколькими головами «сыграл в футбол» ленин с подельниками и последователями!?
Тут впору не вандализм вешать, а поощрять.
xuato 07 марта 2018 | 10:46
Ленин он же Володька Ульянов не один чемодан отправил на инициирование революции в Индии и Ирана, ободрал все церкви и монастыри еще те до чека ОГПУшные. Правда немножко промагнулся поскольку там пролетариата не оказалось, зато торгашей было много и жадных. Некоторые курьеры пропали вместе с бриллиантами для пролетариата. Так что памятник Володе в Индии очень очень дорогой некоторым нынешним брахманам, потомкам тех ленинских курьеров-интернационалистов.
blindpew_33 07 марта 2018 | 10:48
У них там тоже есть статья за оскорбление чувств верующих?
mikhail_spb_ 07 марта 2018 | 10:50
Если так пойдёт и дальше, то скоро будут играть в футбол головой мумии?
forever3 07 марта 2018 | 11:16
Здравые люди живут в этом индийском штате.Не бедность народа, а отсутствие у него здравого смысла приводит к власти коммунистов и диктаторов.
xuato 07 марта 2018 | 12:29
forever3: По вашей теории в темноте можно увидеть свет, но только когда бьют по зубам. Для падения усилий не надо, а вот для совершенства надо и усилия и средства на Интернет и книги.
andre_klimov 07 марта 2018 | 11:56
Боюсь, что премьер-министру скоро придётся держать отчёт кто, почему и на какие деньги поставил памятник иностранному лидеру тоталитарного режима. Зря он начал это, пустойв общем-то темой, размахивать...