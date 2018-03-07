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10:31, 07 марта 2018

Делегация КНДР прибыла в южнокорейский Пхёнчхан, где в пятницу открываются зимние Паралимпийские Игры

В делегации из 24 человек только 6 спортсменов. При этом в соревнованиях будут участвовать двое.
Паралимпийские Игры завершатся 18 марта.

Комментарии

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ha12raz 07 марта 2018 | 10:35

Знакомая картина......слепок с РФ.

lenin3 07 марта 2018 | 10:39

Какое,мля,важное событие! А меня,например,больше волнует,прибыла ли в Пхёнчан делегация Зимбабве? Почему не сообщают?

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