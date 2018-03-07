Политик Алексей Навальный утверждает, что в одном из жилых комплексов Подмосковья специально нет окон
Политик Алексей Навальный утверждает, что в одном из жилых комплексов Подмосковья специально нет окон, чтобы не было видно усадьбу, которая якобы принадлежит вице-премьеру Игорю Шувалову.
Расследование об этом опубликовано на канале политика в YouTube.
Навальный добавил, что дом без окон был обнаружен случайно, когда Фонд Борьбы с коррупцией тестировал приобретенный для расследований квадрокоптер.
Комментарии3
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nikitin43 07 марта 2018 | 00:17
шувалов расейский чиновник холуй путена служит себе и собачкам корги . Стоит посмотреть как чиновник относится к народишку.
kunst54 07 марта 2018 | 00:19
США - Соединенные Шуваловские Аппартаменты.
edun1952 07 марта 2018 | 00:19
Может оно и к лучшему, чтобы жителей не тошнило, глядя на эти зажравшиеся рожи.