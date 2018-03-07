Политик Алексей Навальный утверждает, что в одном из жилых комплексов Подмосковья специально нет окон, чтобы не было видно усадьбу, которая якобы принадлежит вице-премьеру Игорю Шувалову.

Расследование об этом опубликовано на канале политика в YouTube.

Навальный добавил, что дом без окон был обнаружен случайно, когда Фонд Борьбы с коррупцией тестировал приобретенный для расследований квадрокоптер.