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00:00, 07 марта 2018

ЦИК сегодня рассмотрит ситуацию с незакрытыми иностранными счетами кандидата в президенты Павла Грудинина

В комиссии намерены добавить эту информацию в плакаты на избирательных участках.

Текст, который будет добавлен в плакат о кандидатах в президенты, будет содержать информацию финансовых органов Швейцарии о счетах Грудинина. Об этом накануне сообщил «Интерфаксу» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Речи о снятии Грудинина с выборов при этом не идет, отметил другой источник агентства. Ранее в ЦИК сообщили о 13 счетах кандидата от КПРФ в швейцарских банках. По данным комиссии, в них находились около миллиона долларов, в том числе более 170 унций золота. При этом в комиссии уверяют, что Грудинин не сообщил об этих счетах. Между тем в пресс-службе КПРФ настаивают, что их кандидат закрыл все зарубежные счета. А сам Грудинин назвал информацию ЦИК «информационным вбросом» и попыткой «устроить сенсацию на пустом месте». «Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!», — написал кандидат в президенты на своей странице в «Фейсбуке».

При регистрации кандидатом Грудинин сообщал ЦИК, что имел и уже закрыл два зарубежных счета, которые предназначались для оплаты лечения родственников за границей.

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