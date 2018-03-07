Еще одна журналистка открыто сообщила о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого
На этот раз сотрудница Русской службы BBC Фарида Рустамова рассказала, что 24 марта прошлого года Слуцкий, к которому она приехала на интервью, предлагал ей стать своей любовницей и, по выражению журналистки, стал «распускать руки». Весь диалог со Слуцким Рустамовой удалось записать на пленку. Запись, как сообщается на сайте ВВС, имеется в распоряжении редакции.
Комментарии1
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sparky 07 марта 2018 | 00:21
Давай Леня, похихикай теперь с друзьями, пораспускай язык.