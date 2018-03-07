Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а не обвинять сразу Россию. Как заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, слова главы Форин офиса Бориса Джонсона о том, что Россия занимается враждебной деятельностью в Соединенном Королевстве «какая-то дикость». По ее мнению, человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, не может сделать такие заявления.
Комментарии4
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nikitin43 07 марта 2018 | 00:14
москва призывает не ввозить дипломатам чекистам кокс из аргентины или нет ?
metalug 07 марта 2018 | 00:18
nikitin43: Дикость, когда суд делает вот такие выводы и в ответ из Рогссии звучат смешки.
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Убийство экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года было, "вероятно", совершено с одобрения президента России Владимира Путина. Таковы выводы проходившего в Лондоне общественного дознания об обстоятельствах смерти Литвиненко, которые были объявлены в этот четверг, 21 января, спустя год после начала слушаний в Высоком суде.
Расследование подтвердило предыдущие заявления Скотленд-ярда о том, что Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, приняв его дозу с чаем в баре лондонского отеля "Миллениум" 1 ноября 2006 года. Как заявил возглавлявший дознание судья-коронер сэр Роберт Оуэн, "он сделал это не случайно и не с целью совершить самоубийство. Он был преднамеренно отравлен".
Непосредственными исполнителями убийства сэр Роберт назвал знакомых Литвиненко, с которыми он встречался в "Миллениуме" - экс-сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна. "Они, вероятно, действовали под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина", - добавил он.
Комментируя оглашенные в четверг результаты дознания, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что их "можно отнести к изящному британскому юмору"
samakar2 07 марта 2018 | 00:16
Машка-то, оказывается, целка! Ну, как минимум, память-то у нее точно девичья! Про дело Литвиненко ну совсем ни хрена не помнит...
edyunia 07 марта 2018 | 00:20
samakar2: \\Машка-то, оказывается, целка!\\
Как минимум в некоторых местах, - тут помню, а там провал.