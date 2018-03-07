39 российских военнослужащих погибли в результате крушения Ан-26 на авиабазе Хмеймим

39 российских военнослужащих включая генерал-майора Владимира Еремеева, погибли в результате крушения Ан-26 на авиабазе Хмеймим. Транспортный самолет Минобороны разбился при заходе на посадку.

Ан-26 совсем немного не долетел до посадочной полосы, он рухнул в пятистах метрах до нее. Что послужило причиной падения – пока достоверно неизвестно. Минобороны лишь сообщило, что сбит самолет не был. Предварительная версия – техническая неполадка на борту воздушного судна.

Подробности крушения приводит телеграмм-канал WarGonzo. Он сообщает, что самолет при посадке вел себя «нештатно», его сильно развернуло и садился он якобы практически боком. Местные жители утверждают, что пилот увел воздушное судно от жилых домов – Ан-26 упал на цитрусовые плантации. Кроме того, по некоторым данным борт совершал обратный рейс с военного аэродрома Квейрис. Однако техники осмотрели его лишь в Хмеймиме. Приземлившись в Квейрисе, самолет не глушил двигатели и без проверки отправился в обратный путь. Свою версию приводит телеграмм-канал Mash. По его информации, воздушное судно при посадке задело крылом заброшенное здание, отчего самолет развернуло и он упал на землю.

Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-26.