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23:01, 06 марта 2018

Зима не уйдет из Москвы до двадцатых чисел марта

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, в  ближайшие сутки снова ожидается небольшой снегопад — сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник, выпадет еще сантиметров семь снега. Бирюков отметил, что и морозы в Москве пока не отступают.

Комментарии

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duch_nic 06 марта 2018 | 23:09

//...заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.//
Запутинец Бирюков врёт! Однозначно!
Зима не уйдёт!
В России весны не бывает!

gordy 06 марта 2018 | 23:12

@Зима не уйдет из Москвы до двадцатых чисел марта@

Спасибо, что не останется на 18 лет?

brandfa 06 марта 2018 | 23:42

gordy: да уж лучше пусть зима остаётся на 18 лет, чем те другие ...

pro_hanov 06 марта 2018 | 23:13

duch_nic: "В России весны не бывает!"

Winter is coming and it will be long (c) Game of The Thrones

Уже девятнадцатый год путинской зимы идёт, и всё холоднее, и конца не видно :-(

(комментарий скрыт)

nanaryfive 06 марта 2018 | 23:12

Как же этот Путен за...л.

pushok1971 06 марта 2018 | 23:27

nanaryfive: Всё в наших руках. Прекратит ровно в тот момент, когда мы этого захотим...

nanaryfive 06 марта 2018 | 23:46

pushok1971: Наши уже в городе. Крепитесь.

karabay 06 марта 2018 | 23:27

Да-а! Заморозил страну кровавый путюнский режим... Не дожить до оттепели, однако!

edun1952 07 марта 2018 | 00:03

Эту зиму переживем. Не пережить ядерную от действующего нацлидера с большими тараканами в голове.

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