Зима не уйдет из Москвы до двадцатых чисел марта
Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, в ближайшие сутки снова ожидается небольшой снегопад — сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник, выпадет еще сантиметров семь снега. Бирюков отметил, что и морозы в Москве пока не отступают.
Комментарии9
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duch_nic 06 марта 2018 | 23:09
//...заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.//
Запутинец Бирюков врёт! Однозначно!
Зима не уйдёт!
В России весны не бывает!
gordy 06 марта 2018 | 23:12
@Зима не уйдет из Москвы до двадцатых чисел марта@
Спасибо, что не останется на 18 лет?
brandfa 06 марта 2018 | 23:42
gordy: да уж лучше пусть зима остаётся на 18 лет, чем те другие ...
pro_hanov 06 марта 2018 | 23:13
duch_nic: "В России весны не бывает!"
Winter is coming and it will be long (c) Game of The Thrones
Уже девятнадцатый год путинской зимы идёт, и всё холоднее, и конца не видно :-(
nanaryfive 06 марта 2018 | 23:12
Как же этот Путен за...л.
pushok1971 06 марта 2018 | 23:27
nanaryfive: Всё в наших руках. Прекратит ровно в тот момент, когда мы этого захотим...
nanaryfive 06 марта 2018 | 23:46
pushok1971: Наши уже в городе. Крепитесь.
karabay 06 марта 2018 | 23:27
Да-а! Заморозил страну кровавый путюнский режим... Не дожить до оттепели, однако!
edun1952 07 марта 2018 | 00:03
Эту зиму переживем. Не пережить ядерную от действующего нацлидера с большими тараканами в голове.