@Зима не уйдет из Москвы до двадцатых чисел марта@

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, в ближайшие сутки снова ожидается небольшой снегопад — сантиметра на два, а сразу после праздника, в будущий понедельник, выпадет еще сантиметров семь снега. Бирюков отметил, что и морозы в Москве пока не отступают.