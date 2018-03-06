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23:01, 06 марта 2018

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Скрипаля, а не обвинять сразу РФ

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а не обвинять сразу Россию. Как заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, слова главы Форин офиса Бориса Джонсона о том, что Россия занимается враждебной деятельностью в Соединенном Королевстве «какая-то дикость». По ее мнению, человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, не может сделать такие заявления.

Комментарии

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meister_luvin 06 марта 2018 | 23:04

закройте рот Луговому. Как только он высунется, то все сразу поворачиваются к Кремлю

duch_nic 06 марта 2018 | 23:07

//...человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, не может сделать такие заявления.//
Борька может!
Дуракам закон не писан!

nikitin43 06 марта 2018 | 23:18

duch_nic: дикость это когда чекисты по 400 кг наркоты в россию возят и не в первый раз .

gonduras_on_kolima 06 марта 2018 | 23:30

duch_nic: Клоун, всё тут гораздо проще: сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя.
Вторая часть уже работает.
Уже дошло или ещё добавить?

doch_nic 06 марта 2018 | 23:32

duch_nic: Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении .
------------------------
Ну вот провели англичане расследование по отравлению Литвиненко. Судья сделал абсолютно однозначные выводы что он отравлен по приказанию Путина. и что?
--------------------
Непосредственными исполнителями убийства сэр Роберт назвал знакомых Литвиненко, с которыми он встречался в "Миллениуме" - экс-сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна. "Они, вероятно, действовали под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина", - добавил он.
------------------------------------------------------------
Комментируя оглашенные в четверг результаты дознания, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что их "можно отнести к изящному британскому юмору".

Пошутил Письков. Вот и вся реакция.
а маня еще что-то вякает.

Репутация у вас такая, манюся, наработали ее. теперь она работает на вас. Или против вас.Что вернее.

eternity88 06 марта 2018 | 23:32

duch_nic: слышь, ...блан, вы вот со своими начальничками вашего же уровня кретинизма и про дэйр эз зор уж чего только ни блеяли, мол, "ихтамнебыло, небыловаще!", и про кокаин сорта "посольский школьный" - мол, "ненашапростозлодеихранили", и про "чотаковаприходькосдерипаскойрыбкужарят", и много раз, и много про что.
У вас там что, действительно мозгов не хватает элементарно понять, что не канают эти ваши тупорылые отмазки уровня "чо,...ля, где, ...ля, докажи!" - цивилизация уже в другую эпоху шагнула, из которой вас, дебилов, ночью без шансов на ответ по компьютеры из какой-нибудь Алабамы управляемыми беспилотниками в винегрет крошить только и следует? И вы, долбогребы пещерные, своими трепыханиями только доказываете, что совершенно справедливо вас воспринимают как тех, с кем дела иметь нельзя, что выставить вас за забор цивилизации с голой жопой на мороз - самое разумное решение, ибо невменяемые?...

gordy 06 марта 2018 | 23:48

Но смотреть косо не запретишь?

fraps 06 марта 2018 | 23:13

meister_luvin:

Попробуй объяснить - какие мотивы были у русских
валить этого бывшего шпиона, да еще перед самыми
выборами ?

Если бы стояла задача ликвидации, то давно бы
уже ликвидировали без шума и пыли вне всяких
сомнений.

А теперь напряги остатки извилин и сделай
попытку понять кому это выгодно, особенно
сейчас. Вот тогда всё и сростется наилучшем
образом, при условии наличия извилин, конечно :)))

idruker 06 марта 2018 | 23:18

fraps: Почитай здесь комментарии своих соратников - и увидишь мотивов на все вкусы, и радостей - словно у людей на улице самосвал с пряниками перевернулся. Тебя ж не удивляет что Путин перед выборами зачем то всему миру угрожал ядерным оружием.

fraps 06 марта 2018 | 23:24

Какой там у тебя самосвал перевернулся,
тебе конечно же видней. Но этот самосвал
явно проехался сначала по твоему хрупкому
черепу и от туда выдавил одну единственную
твою последнюю извилину :)))

eternity88 06 марта 2018 | 23:37

fraps: тебе начальство не рассказывало, что и по поводу Литвиненко твои предшественники в пригожинской своре такую же примитивную пургу несли и не помогло, и так и осталась смерть Литвиненко несмываемым пятном на путинском мундире?

fraps 06 марта 2018 | 23:44

eternity88:

И тебя, ущербный, тоже самосвал перехал ?

Какой же умный самосвал. Переезжает только
тех у кого мозгов отродясь никогда не было :)))

alehan000074 06 марта 2018 | 23:56

fraps: у говно-портянок таких как ты в методичке написано - если не знаешь как отвечать, то отвечай или сам дурак или про негров в Америке:)))

vladimir1967 06 марта 2018 | 23:06

Репутация энаете ли...

malanoff 06 марта 2018 | 23:06

Обвиняйте не сразу , вводите постепенно.

noxepy_1488 06 марта 2018 | 23:08

Ох уж эта вата! Сначала убьют честного человека, а потом орут "а вы докажите"!!! Вы чего?

malanoff 06 марта 2018 | 23:11

noxepy_1488: "Ох уж эта вата! "
=========================
Лучше тебя вату вряд ли кто-нибудь знает . Ты лучший.

noxepy_1488 06 марта 2018 | 23:19

malanoff: Спасибо, ты тоже ничего)))

antiputin_antifa 06 марта 2018 | 23:08

Путин - заказчик убийства

antiputin_antifa 06 марта 2018 | 23:09

Что ещё может Плешивая Паскуда, кроме как грабить русских и показывать мультики про ракеты? Правильно, только убивать

nanaryfive 06 марта 2018 | 23:19

Зачем доказательства? Это не демократично. Соц. сети рулят. Доставай скелет из шкафа и всё. Литвиненко и Березовского уже "доказали" убийства. Это вам ни рашкагавняшка.

persona_non_grata 06 марта 2018 | 23:32

В некотором смысле "Москва" права. В европах кремлёвские агенты как на курортах. Не пора ли всем этим джеймсбондам заняться тем, за что им их западные налогоплательщики зарплату платят.

(комментарий скрыт)

kaplan911 06 марта 2018 | 23:40

\\ представитель российского МИДа Мария Захарова, слова главы Форин офиса Бориса Джонсона о том, что Россия занимается враждебной деятельностью в Соединенном Королевстве «какая-то дикость». По ее мнению, человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, не может сделать такие заявления.\\

Дикость Машка израшки - это ворочать центнерами чумоданы с наркотой в посольствах МИДа РФ.
И заявления ваши задолбали своей простотой, типа,
настамнет....авыдокажите.....вывсёврёти......
Пора бы уж поменять пластинку.

spec71205 06 марта 2018 | 23:54

...верит русским себя не уважат)) -особенно убийце Луговому! -у меня хорошие новости ...хитро wйбаную раекету назвали -Лада калиной!

edun1952 06 марта 2018 | 23:55

Кому же еще мочить своих предателей. Противная сторона им платит. Что-то не так не только в консерватории, но и с выпускниками ВШ КГБ.

kandidat2024 07 марта 2018 | 00:03

Какое имя тихое — Мария:
Отсутствуют в нем крик и истерия.
Степенность в нем, уверенность и сила.
А сколько доброты то имя накопило!
Кристальной честности ты женщина — Мария,
Тебе не свойственны — обман и мимикрия.
Такой Марии нет ни в Лондоне, ни в Рио!
Давайте все послушаем Марию!

tks 07 марта 2018 | 00:04

А кто сказал об обвинении? Оно ещё не предъявлено, пока это версия. Что, нельзя версии излагать? Что-то у Маши-нашей-помой-голову не по делу истерика )))

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