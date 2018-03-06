Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Скрипаля, а не обвинять сразу РФ

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а не обвинять сразу Россию. Как заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, слова главы Форин офиса Бориса Джонсона о том, что Россия занимается враждебной деятельностью в Соединенном Королевстве «какая-то дикость». По ее мнению, человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, не может сделать такие заявления.