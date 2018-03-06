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23:00, 06 марта 2018

На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 33 пассажира и шесть членов экипажа

Все погибшие – российские военнослужащие. Среди них 27 офицеров, один генерал-майор, прапорщики и контрактники. Гражданских на борту не было. Это официальные данные Минобороны. В  военном ведомстве утверждают, что огневого воздействия на самолет не было. Предварительная причина крушения – техническая неисправность. Комиссия Минобороны изучает все возможные версии. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

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serzh 06 марта 2018 | 23:02

Так Путин же говорил,что их там нет

nikitin43 06 марта 2018 | 23:12

serzh: и результатов следствия по ТУшке с доктором Лизой нет .....опять небось мирных повезлли , теперь их надо мобилизовать , дать звания .. проблемы . перевозка мирных военным бортом - грубейшее нарушение служебных инструкций , уголовное дело и без личной команды шойгу - мойгу личного банщика нацлидера не обошлось.

nikitin43 06 марта 2018 | 23:16

nikitin43: могу добавить что по сути надо объявить российский траур по погибшим и да , опубликовать фамилии хоть.

doch_nic 06 марта 2018 | 23:23

nikitin43: Сначала называли другое количество погибших.
Это как же так, это же военный борт.
левачок что-ли или просто привычная безалаберность?

snaker 06 марта 2018 | 23:15

serzh: Так Путин же говорил,что их там нет

Да Путин много чего говорит. Нельзя верить в его больной бред, особенно симулируемый.

antiputin_antifa 06 марта 2018 | 23:21

serzh: Так Путин же говорил,что их там нет

Ой, чего только Плешивая Паскуда не говорила... :)))

efilika 06 марта 2018 | 23:23

serzh: вы шутите. Он всегда что-то говорит. И все не соответствует действительности. Вернее, вообще ничего из того, что он говорит.

(комментарий скрыт)

nuvseunasok 07 марта 2018 | 00:07

serzh: Зато он есть. Ему достаточно. ..ля ну мы и идиоты.

meteor1908 06 марта 2018 | 23:06

С начала года был уже один теракт и две авиакатастрофы. Чего ждать дальше?
На самом деле все ответы есть в Библии. Небесные силы не устают сигналить нам, грешным, что мы сбились с пути и прельстились дьявольскими посулами. Бог милостив, но у его терпения есть предел, весь Ветхий Завет - об этом.

efilika 07 марта 2018 | 00:07

meteor1908: были допинг, наркотрафик через дипломатические каналы, а президентские выборы вообще сплошной фарс (кто-то отличился половой несдержанностью, кто-то счетами в швейцарском банке, про престарелого клоуна вообще говорить нечего). Но нам точно сигналят. Пора производить изменения в нашем королевстве.

juju11 06 марта 2018 | 23:08

«Тётя Роза»
@Anakoyher

Я не авиаэксперт, но попробую дать совет, как избежать авиакатастроф в Сирии. Надо просто не летать туда. Потому, что вам там не**й делать.

karabay 06 марта 2018 | 23:09

Брешут, суки рваные: АН-26 - надёжный самолёт! Сбили на подлёте, однако...

skanon 06 марта 2018 | 23:13

А, если бы на ём были бы установлены путлеровские атомные двигатели?! Это была бы катастрофа, сравнимая с Чернобылем!

norgemann 06 марта 2018 | 23:14

Легендарный самолет, на нем еще Сталлоне в Неудержимых 3 летал. Старая надежная техника, видать сбили исламисты.

snaker 06 марта 2018 | 23:18

norgemann: Легендарный самолет, на нем еще Сталлоне в Неудержимых 3 летал.
----------------------------------------------------------

Наверное это новая модификация, про которую говорил Путин. Он летел по непредсказуемой траектории и непредсказуемо упал.

antiputin_antifa 06 марта 2018 | 23:17

33 путинских убийцы и их "экипаж" отправились в ад во имя миллиардов Катьки Путиной :)))

snagging 06 марта 2018 | 23:23

Показывать мультики и рассказывать сказки это одно, а реальность совсем другая. Самолёт 70-х годов это одно и тоже, если в Афганистане летали на самолетах 30-х годов. Но Брежнев при всей его внешней дряхлости не мог позволить армии воевать на старье, а мачо Путин спец только по брехне.

edun1952 06 марта 2018 | 23:28

Светлая память погибшим. Гореть в аду инициаторам этой войны.

kaplan911 06 марта 2018 | 23:34

Старые самолёты, старые лозунги и обещания....... старый лидер, оторванный от жизни.
В нашей стране мало что меняется с 17 года прошлого столетия.
Потому всё рушится и падает.......отжили своё.

bvc1955 06 марта 2018 | 23:37

Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр в телефонном интервью «Эху Москвы» не исключил вероятность того, что имела место диверсия, но предложил не спешить с выводами. Как бы то ни было, очередная трагедия – событие войны, событие совершенно бессмысленной, не имеющей ничего общего с интересами и чаяниями российского народа, операции РФ в Сирии. Счет погибших россиян, включая жертв терактов, идет уже на многие сотни. Сколько же еще продолжаться этому кошмару?!
Владимир Бурсановский.



aleks12 06 марта 2018 | 23:46

В сегодняшней катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщило Минобороны России. «В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы», - заявило Минобороны. Всего на борту было 39 российских человек.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было. Имя погибшего генерал-майора не называется, однако ранее в соцсетях распространилась неподтвержденная информация, что это генерал-майор Владимир Еремеев.
=================================================
начался разбор аварии http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1565#p149575

palmcoast___ 06 марта 2018 | 23:47

Из за одного генерала пришлось 27 офицеров угробить. Российская прагматичность - 27 за одного.

solonko 06 марта 2018 | 23:47

"Техническая неисправность" прилетела с земли.

don_ballon 07 марта 2018 | 00:05

solonko: Ну, да... Ё-"Бук"...

budweiser23 06 марта 2018 | 23:53

ДОРОГИ СУДЬБЫ.
Одни люди верят в судьбу, другие — нет.
Но, есть такие для кого судьбы людей — всего лишь настил по которому они идут к своей цели....

killbalafre 06 марта 2018 | 23:54

И кто там говорил про секретное оружие?

jetsam 06 марта 2018 | 23:56

сначала научитесь не бить самолеты, потом занимайтесь ядрёным двигателем.
а то гиперскоростными, пока, являются аварии....

(комментарий скрыт)

salut__521 06 марта 2018 | 23:58

Сбили, сам упал или взорвался - это науке неизвестно. Зато известно, что для путина сейчас любое событие за благо, ибо можно лишний раз покрасоваться перед быдлом и попиз...ть на славу. Праздник - хорошо, траур - ещё лучше...

anna20869 07 марта 2018 | 00:03

чего военнослужащих жалеть? Сейчас все контрактники, сами выбрали риски и оплату за свою жизнь. Значит для них машины и квартиры дороже собственной жизни.

ara_1 07 марта 2018 | 00:11

anna20869:
Вы не правы.

nuvseunasok 07 марта 2018 | 00:05

и сколько еще там надо потерять, чтобы кончился этот беспредел?

spec71205 07 марта 2018 | 00:06

...больше подохнет чище воздух будет

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