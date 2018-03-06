Сегодня станут известны первые четвертьфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

По итогам первых встреч фаворитами являются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

В Ливерпуле одноименный клуб будет принимать «Порту». Интрига в этой паре умерла еще в Португалии, где англичане разгромили хозяев со счетом 5-0. Превратив ответную встречу на Энфилде в пустую формальность.

А вот в паре «Реал» — ПСЖ далеко не все очевидно. Даже не смотря на победу мадридцев в первом матче 3-1 и травму главного голеодора французов Неймара.

Не сомневается в этом главный тренер парижан Унаи Эмери. Который заявил, что команда постарается совершить «камбэк» в ответном матче и посвятить победу бразильцу. Букмекеры считают, что дома «Пари Сен Жармен», скорее всего, одержит победу. В то же время шансы французов на выход в четвертьфинал по сумме двух встреч втрое ниже, чем у «Реала».

Оба матча начнутся в 22:45. Телеканал МАТЧ ТВ покажет в прямом эфире встречу между «Реалом» и ПСЖ.