Ксения Собчак может приехать в Крым состороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах
Об этом сообщает интернет-издание «Крым.Реалии» со ссылкой на первого замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар. По ее словам, Собчак как гражданка России имеет право въезда в Крым на основании положения о пересечении иностранцами админграницы.
Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе их рассматривать до 5 суток. При этом, если выяснится, что кандидат в президенты России посещала Крым через закрытые пункты пропуска, «ей могут запретить въезд даже на территорию Украины». Ранее Собчак заявила, что намерена приехать в Крым через территорию Украины.
Комментарии56
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russkie_za_sverjenie 06 марта 2018 | 22:34
Это по крайне мере вежливо.
varlam59 06 марта 2018 | 22:37
Позор! Предала крымчан, которые в большинстве русские и ещё имеет наглость приехать к ним в гости. Она не понимает, как её там встретят? Очень хочется посмотреть!
nikitin43 06 марта 2018 | 22:39
varlam59: уж если чеченов не испугалась , то кизяков пугачёвского помёта которых чечены поимели ... не испугается .
edyunia 06 марта 2018 | 22:41
varlam59: \\Она не понимает, как её там встретят?\\
Как крёстный прикажет, - так и встретят. Или не веришь?
shakhtar 06 марта 2018 | 22:47
varlam59: Дык и США русских не меньше ,а пожалуй и больше чем на Крымском полуострове и че теперь ..........
politroller 06 марта 2018 | 22:54
shakhtar: в крыму большинство не просто русское но как тут говорят еще и "ватное "
testmeter 06 марта 2018 | 23:19
politroller: Точнее, "портяночное". Пригнанная вместо депортированных крымских татар гопота, пролетариат, а также гебнявые и военные отставники со своим потомством. Это была специальная часть национальной политики СССР создание русских анклавов (Приднестровье, Абхазия, Осетия, Донбасс). До войны в Крыму проживало не более 20% русских
vyk_usguy 06 марта 2018 | 22:55
varlam59: Конечно же будет политическим концом прошмандовки, если она будет испрошать разрешения посетить регион россии у гнидоносных отморозков во главе киевской диктатуры.
m_doc 06 марта 2018 | 23:00
vyk_usguy: По идее на такие заявы ЦИК просто обязан реагировать. Но если ЦИК на фокусы Собчак закроет глаза, лично я задумаюсь, стоит ли идти на выборы. И что вообще за фигня происходит...
el_borz 06 марта 2018 | 23:02
vyk_us.gаy: ты же тоже подпиндосный скрытый гей, что и видно в твоем нике.
nestor199 06 марта 2018 | 23:04
vyk_usguy: https://www.youtube.com/watch?v=O2mFutdbOSQ.
felik23 06 марта 2018 | 23:13
vyk_usguy: *****гнидоносных отморозков во главе киевской диктатуры.*****
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6 марта 2018, вторник. Плевок Выкуса в сторону украинцев #1. Всего, за 117 дней - 178 плевков. Послужной Вайкусгуя: за 9 месяцев оскорблены украинцы (178 раз), мексиканцы, чёрные, евреи (3 раза), мусульмане (много раз), белорусы, киргизы, грузины (2 раза), японцы, узбеки (2 раза), поляки (2 раза), румыны, молдаване, эстонцы (3 раза), болгары, армяне, татары Татарстана, "чурки", "чмо", "хачи", корейцы... Генетическая ксенофобия, отягощённая комплексом неполноценности пригожинского крота, засланного в США из Ленинграда на нелегальное местожительство. Ни дня без строчки, но только сопли и слюни злобного казачка. Последнее время, болезный постепенно замолкает, однако - всего один-два ядовитых плевка в в три дня. А бывало по 10-15 в сутки….Деградируют органы внутренней секреции…
zhnec07 06 марта 2018 | 23:42
vyk_usguy:
Забавно будет посмотреть на реакцию крымчан, когда она предложит новый референдум...от криков о путинских агентах, которые вынесут Ксюшу, уши опухнут...
testmeter 06 марта 2018 | 23:57
zhnec07: Если будет проведен настоящий референдум - по всем правилам и законам, а не та картинка, которую изобразили под дулами "зеленых человечков", то ты будешь неприятно удивлен результатами
mogilev_ 06 марта 2018 | 23:00
varlam59: При этом у большинства при припрятаны украинские паспорта - "тільки для себе" в "Європу" нужно-же как-то ездить...
oldpartizan 06 марта 2018 | 23:21
у ваты начался психоз
nokola 06 марта 2018 | 23:01
varlam59: Она никакой клятвы крымчанам не давала, следавательно, никого и не предавала. А вот часть крымчан Украину предала. Если им не нравилось жить на Украине и они очень любили Россию, то почему не продали имущество и не уехали на любимую родину?
polba 06 марта 2018 | 23:03
nokola: Они уехали. Вместе с имуществом - своей родной землёй.
testmeter 06 марта 2018 | 23:37
polba: В гости "в гавань" приплыли. Повертятся в вашей говени, высосут из бюджета Россиси, что можно и назад поплывут. Паспорта украинские у всех припрятаны. Им то по телевизору рассказывали, что на России - рай земной, а реальность оказалась совсем не такой. Говень - она и есть говень.
shoorah 07 марта 2018 | 00:01
polba: У большинства крымчан родная земля находится в Туле, Иваново, Рязани...
nestor199 06 марта 2018 | 23:02
varlam59: Так она в Крым не к русским поедет, а к крымским татарам.
blahovdav 06 марта 2018 | 23:52
varlam59: Позор! Предала крымчан, которые в большинстве русские и ещё имеет наглость приехать к ним в гости./// Путлеровская свинка не хочет почитать историю судетских немцев? Очень поучительно, кстати... И свежеиспеченный мост бы пригодился....
andy66 06 марта 2018 | 22:37
А что собственно у нее можно проверить? Мы у нее уже все видели )))
nestor199 06 марта 2018 | 23:06
andy66: и это?
https://www.youtube.com/watch?v=O2mFutdbOSQ.
nitsahon 06 марта 2018 | 22:38
страхуется, как будто просит о въезде на оккупированные территории украины...
разумно... для будущей большой политики...
testmeter 06 марта 2018 | 23:42
nitsahon: Не "как будто", а так и есть. Крым - это временно оккупированная территория. Заявку на получение разрешения она уже подала и она рассматривается. Скорее всего, ей разрешат, но не для агитации в качестве кандидата в президенты России, а как частному лицу в личных целях
m_doc 06 марта 2018 | 22:42
Чтоб два раза не вставать, пущай Собчак заодно спросит разрешение Киева избираться презом РФ в Крыму. Хотя логичнее начинать именно с последнего, прежде чем собираться в дорогу.
Show must go on.
edyunia 06 марта 2018 | 22:47
m_doc: \\Show must go on.\\
Да, действительно, не выборы президента, а show from the president.
m_doc 06 марта 2018 | 22:49
edyunia: Любые выборы - шоу. Но для скандалистки Собчак - это только шоу.
nanaryfive 06 марта 2018 | 22:47
Она еб...сь совсем? Или на рейтинг Путина работает?
m_doc 06 марта 2018 | 22:55
nanaryfive: Де факто эта поганка не признаёт Крым территорией России. Увы, статья в УК только про публичные призывы к нарушению тер. целостности.
Как-то уж слишком много ей позволяется. Неужели потому что "своя", из круга власть предержащих? Хотелось бы знать ответ.
nanaryfive 06 марта 2018 | 22:59
m_doc: Много позволяется потому что ни какой угрозы электоральной власти она не представляет. Разбавит престарелых шоумэнов вроде жирика.
m_doc 06 марта 2018 | 23:04
nanaryfive: Пономарёву до поры до времени тоже всё позволяли. По-моему, история повторяется. Все животные равны, но некоторые равнее других.
Выходит, предательств не наелись.
nikitin43 06 марта 2018 | 23:01
m_doc: и я не признаю и много кто не признают крым российским те кто как и я россияне .
aleks12 06 марта 2018 | 23:57
m_doc: ну дык и сбербанк во главе с начальником тоже крым не признает
blahovdav 07 марта 2018 | 00:03
m_doc: Де факто эта поганка не признаёт Крым территорией России.//// Портян, могу открыть для тебя секрет: на планете Земля, кроме 86 % путлеровских свинок Крым российским не признает НИКТО! Всякий ворюга считает украденный кошелек своим, но обычно так не считает суд....
snikkersnepper 06 марта 2018 | 22:59
nanaryfive:
Кстати, на полном серьезе много у кого будет возможность увидеть реальные результаты кандидата, продвигающего именно ту повестку, которой от России ждут "уважаемые партнеры" (соответственно и весь медийный мэйнстрим) и, не в обиду будет сказано, "примиренческие" круги внутри страны. Типа, такой сигнал тем, кто хочет "все отдать и покаяться". Конечно, соломки подстелили изрядно, учитывая Ксюшин имидж и антирейтинг, но, ИМХО, это одна из причин, по которой ей все это позволили.
meteor9 06 марта 2018 | 22:52
Интересно, что она там собирается говорить?
kriimsdyk 06 марта 2018 | 22:55
meteor9: урегулировать проблему Крыма как-то надо
polba 06 марта 2018 | 23:05
kriimsdyk: Проблемы Крыма не существует. Есть проблема бандеровского нацистского квазигосударства - "Украина"... но и она будет решена Россией по-европейски, совместно с поляками, венграми и румынами.
kriimsdyk 06 марта 2018 | 23:06
polba: Да не бубни ты, Полбу. За что тебя так прозвали?
blahovdav 07 марта 2018 | 00:09
polba: Есть проблема бандеровского нацистского квазигосударства - /// Путлеровская свинья обозвала меня и остальных украинцев нацистами?? Путлеровская свинья имеет доказательства??? Путлеровская свинья будет обзываться свиньей до тех пор, пока не прекратит лгать и оскорблять граждан Украины. Сталин= гитлер, поэтому путлеровская свинка, живя в стране где лелеется культ этой скотины проживает сама в нацистской и фашистской стране... Ой, квазиимперии??
kuznetsov5lavik 06 марта 2018 | 23:01
meteor9: Путин капут, всем по сто долларов вы возвращаетесь вна Украину.
nokola 06 марта 2018 | 22:57
Нормальный цивилизованный подход. Респект.
nestor199 06 марта 2018 | 23:08
nokola: Цивилизованный подход: https://www.youtube.com/watch?v=O2mFutdbOSQ.
kunst54 06 марта 2018 | 23:02
Крым, будто зачумленная зона - не въезда без разрешения, не выезда. Но жизнь-то там продолжается, бюрократам нужно быть всё-таки гибче.
komandarm_68 06 марта 2018 | 23:03
"Успех" ей гарантирован...))
kriimsdyk 06 марта 2018 | 23:07
komandarm_68: вот когда в Крыму будет Сбербанк, тогда и поговорим. И МТС
ramen 06 марта 2018 | 23:06
Ксения - адекватный человек. Учитывает все возможные нынешние и будущие дипломатические сложности. Поэтому не плюёт в колодец, из котороог в будущем, возможно, придётся пить и пить. Всё верно.
mppv 06 марта 2018 | 23:15
Украина и Собчак нарушат Конвенцию об оккупированных территориях?
Впрочем Собчак не нарушит ...
nikmart001 06 марта 2018 | 23:33
Ну а что, на Украине тоже скоро выборы, пусть сразу и заявит что хочет стать президентом Украины, ну чтобы два раза не ездить туда!
nikmart001 06 марта 2018 | 23:33
Ну а что, на Украине тоже скоро выборы, пусть сразу и заявит что хочет стать президентом Украины, ну чтобы два раза не ездить туда!
zhnec07 06 марта 2018 | 23:39
Интересно, а как она будет возвращаться из Крыма...? Видно, на ручном транспорте, вынесут на руках...
persona_non_grata 06 марта 2018 | 23:47
Круче было бы по "мосту".
ivfn 06 марта 2018 | 23:55
Совсем баба сбрендила.
mavreh 07 марта 2018 | 00:03
Вот ей там патриоты накостыляют!!