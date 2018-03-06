Ксения Собчак может приехать в Крым состороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах

Об этом сообщает интернет-издание «Крым.Реалии» со ссылкой на первого замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар. По ее словам, Собчак как гражданка России имеет право въезда в Крым на основании положения о пересечении иностранцами админграницы.

Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе их рассматривать до 5 суток. При этом, если выяснится, что кандидат в президенты России посещала Крым через закрытые пункты пропуска, «ей могут запретить въезд даже на территорию Украины». Ранее Собчак заявила, что намерена приехать в Крым через территорию Украины.