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22:31, 06 марта 2018

Еще одна журналистка открыто сообщила о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого

На этот раз сотрудница Русской службы BBC Фарида Рустамова рассказала, что 24 марта прошлого года Слуцкий, к которому она приехала на интервью, предлагал ей стать своей любовницей и, по выражению журналистки, стал «распускать руки». Весь диалог со Слуцким Рустамовой удалось записать на пленку. Запись, как сообщается на сайте ВВС, имеется в распоряжении редакции.

Комментарии

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duch_nic 06 марта 2018 | 22:39

//Запись, как сообщается на сайте ВВС, имеется в распоряжении редакции.//
Сейчас выяснится, что за год она размагнитилась.

ЗЫ Жду признания в групповухе.
...а то как то не цепляет.

ЗЫЗЫ Переплюнем Америку!
Девки, кого ещё не щупал Слутский?
В очередь, сукины дети! (с)

doch_nic 06 марта 2018 | 22:46

duch_nic: За честь должны считать, что такой мужик обратил на них внимание и хотел подарить им семенной фонд задаром.

веть с какой стороны нас него не посмотри просто элитный самец.

el_borz 06 марта 2018 | 22:54

doch_nic: Ну ничо сами придумать не могут, все копируют,воруют...у пиндосов
Даже домогательства.
Какие то безмозглые бабы пошли.
Вот тема секса не совсем раскрыта.
Фото, видео ждем от следующих профур прессы.

nestor199 06 марта 2018 | 23:00

doch_nic: Он этнический проходимец.

doch_nic 06 марта 2018 | 23:04

nestor199: оплодотворяет твоих самок. Будь счастлив.
сам то ты уже ни на что после боярышника не способен.
















,-

fmsf FMSF 06 марта 2018 | 23:06

duch_nic:
Интересно, кого он еще не пощупал?
Может Таблетку?

pag22 06 марта 2018 | 22:39

У поручика Слу... Ржевского как-то спросили: "Вы пользуетесь небывалым успехом у женщин. Как вам это удается?
- Очень просто. Подходите к даме и говорите: Мадам, разрешите вам .....!
- Но ведь за такое предложение можно и по морде получить!
- Ну и что? Девять дают по морде, но десятая-то соглашается...

kriimsdyk 06 марта 2018 | 22:41

Какой неуемный этот Слуцкер, когда он работает?

mg_vr 06 марта 2018 | 22:54

kriimsdyk:Какой неуемный этот Слуцкер, когда он работает?////

дума - это даже не местот для дискуссий, о какой работе там может идти речь?

mavreh 06 марта 2018 | 22:49

Это фсё враньё!
Функционер ЛДПР такого уровня просто не может быть натуралом!
Слуцкий - гей. Его часто видели в гей-клубах Амстердама и Монако.
Есть фото.

abbc 06 марта 2018 | 23:00

Сомневаюсь я очень о наличии такой записи. После неподтвержденного шума от одной журналистки и другие стали в очередь, да еще и писать о наличии каких-то записей - доказательств. А может и мужчины найдутся из ВВС, CNN, NY Times, Le Figaro,... к которым Слуцкий приставал? Все вы буржуи - провокаторы брешите. Писать больше не о чем?

nds 06 марта 2018 | 23:29

Очень хорошая новость для Слуцкого. Настоящий жеребец. А то как-то все уже стали сомневаться.

fresh_breeze 06 марта 2018 | 23:36

Судя по тому, что она решила предать это огласке, он ей мало предложил, надо было больше, тогда бы они дружили сейчас организмами и не было бы никакого скандала.
А раз Слуцкий пожадничал, то женщине в самый раз вспомнить о том, что она порядочная.

edun1952 06 марта 2018 | 23:37

Вертикальная эротика с депутатской неприкосновенностью. Де Сад с нашего огорода.

persona_non_grata 06 марта 2018 | 23:41

Лучше бы эти журналистки заявили, что посылают госду..овскую нечисть и не будут с ними общаться.

nestor199 07 марта 2018 | 00:06

persona_non_grata: Однако Вы антисемит.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

zuhorer 07 марта 2018 | 00:00

Вообще, я не сторонник того, чтобы депутаты и прочие публичные персоны защищали свою честь и деловую репутацию в суде. Репутация у них должна быть такая, чтобы даже при наличии железобетонных доказательств верили им, а не железобетонным доказательствам. Но продолжающейся череде обвинений в домогательствах пора положить конец. Должны, наконец, "обвиняемые" собраться с силами и - в суд. А там уж и оценят доказательства с обеих сторон. А то шесть лет назад случившееся их не возмущало, а теперь возмутило.

nestor199 07 марта 2018 | 00:09

zuhorer: Обвиняемый ничего доказывать, на первом этапе, не должен.

sergoder172 07 марта 2018 | 00:16

А что? Сейчас бабоньки навалятся оптом и снесут урода! И даже пидорас Жирик не поможет! Старенький стал, дедушка, - кандидат!

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