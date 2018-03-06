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22:30, 06 марта 2018

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Скрипаля, а не обвинять сразу РФ

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а не обвинять сразу Россию. Как заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, слова главы Форин офиса Бориса Джонсона о том, что Россия занимается враждебной деятельностью в Соединенном Королевстве «какая-то дикость». По ее мнению, человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, не может сделать такие заявления.

Комментарии

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zemljanka 06 марта 2018 | 22:36

Захарова научит Бориса Джонсона, как себя внсти и что говорить.
И возмутилась, что покусился на святое - ЧМ - 2018 по футболу.

nikitin43 06 марта 2018 | 22:42

zemljanka: захарова за лугового не отвечает , но британия хотела допросить .

doorin 06 марта 2018 | 22:42


Breaking news !!!

По данным британской разведки в течение ближайших
двух недель в Лондоне и USA будут ликвидированы еще
четыре бывших русских шпиона, сбежавших из России.

Кроме того до 18 марта приговорены к ликвидации
( по данным ЦРУ ) пять русских оппозиционеров
тоже сбежавших на Запад.

Фамилии естественно не называются по этическим
соображениям, но они и так всем очень хорошо известны.

В общем ближайшие две недели будут весьма
насыщенными, весьма.

\ CNN \

yakov18 06 марта 2018 | 22:46

doorin: сначала по данным британской разведки-у пользователя с ником доорин-были удалены мозги...
Только после этого его взяли на работу на фабрику троллей

doch_nic 06 марта 2018 | 22:50

yakov18: у этого дуурня не просто были мозги удалены. Они были дерьмом заменены. И в него глисты были запущены.
Чтобы посмотреть могут ли они заменить извилины.
результат деятельности глистов он на сайт вываливает.

andreyko_75 06 марта 2018 | 22:52

Сто пудов сработала МИ-6.
Такой скандал перед выборами и чемпионатом мира для России не нужен.А вот западу всё это на руку.
Кто следующий?

doch_nic 06 марта 2018 | 23:01

andreyko_75: У тебя тоже мозги удалили и дерьмом с глистами заменили?

А я думаю, что это с вами делают. теперь ясно.

yakov18 06 марта 2018 | 23:13

andreyko_75: Кто следующий..
Так ты Андрюха и следующий, как предатель Украинской Родины сдавший Крым врагу...

ltric 06 марта 2018 | 22:52

yakov18: А английские ученые открыли что дни рождения продлевают жизнь - чем больше человек справляет дней рождения тем дольше он живет. Подтверждено экспериментально.

yakov18 06 марта 2018 | 23:16

ltric: Вы не в курсе видимо? Там ж в исследовании есть сноска-если прекратить праздновать дни рождения в 18 лет-то подопытному гарантировано будет 18-в любом возрасте когда бы он-не умер...

pro_hanov 06 марта 2018 | 23:00

doorin: Смешно до ужаса)

А вот как всё было на самом деле: Погрозил наш Великий Нацлидер проклятым пиндосам ядерной дубиной, показал мультфильмы страшные. Не впечатлились чой-то пиндосы, не приползли на пузе на переговоры. Он им - слушайте меня, но не слушают пиндосы Нацлидера, что с ними не делай! Осерчал тут Нацлидер. Вызвал своих верных луговых кожугетычей, и приказал им ещё раз напугать пиндосов. Пусть мол знают, какие у него руки и память длинные.

zemljanka 06 марта 2018 | 22:54

nikitin43: Захарова, как и Песков.
Не отвечает.

edyunia 06 марта 2018 | 22:36

Москва призывает Великобританию сначала провести расследование, потом результаты будут названы русофобскими.

nanaryfive 06 марта 2018 | 22:42

edyunia: Так убийство Литвиненко или Березовского так к результата и не привели. Зато требовать убийство Немцова - вынь да полож. Зае...ли своей дурью "западные партнёры". Или они думают что мы здесь в лаптях и с балалайками медведи?

edyunia 06 марта 2018 | 22:50

nanaryfive: \\Так убийство Литвиненко или Березовского\\
Здесь расследование тоже уткнулось в тот-же русофобский угол.

doch_nic 06 марта 2018 | 22:56

nanaryfive: Расследование убийства Литвиненко четко указало на его виновников.
Это Луговой и Ковтун. Но они исполнители.
Организаторы поименно неизвестны, но они в Москве.

Убийство экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года было, "вероятно", совершено с одобрения президента России Владимира Путина. Таковы выводы проходившего в Лондоне общественного дознания об обстоятельствах смерти Литвиненко, которые были объявлены в этот четверг, 21 января, спустя год после начала слушаний в Высоком суде.

Расследование подтвердило предыдущие заявления Скотленд-ярда о том, что Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, приняв его дозу с чаем в баре лондонского отеля "Миллениум" 1 ноября 2006 года. Как заявил возглавлявший дознание судья-коронер сэр Роберт Оуэн, "он сделал это не случайно и не с целью совершить самоубийство. Он был преднамеренно отравлен".
Непосредственными исполнителями убийства сэр Роберт назвал знакомых Литвиненко, с которыми он встречался в "Миллениуме" - экс-сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна. "Они, вероятно, действовали под руководством ФСБ и с одобрения главы этой организации Николая Патрушева и президента России Путина", - добавил он.
Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Коррера, "выводы расследования оказались жестче, чем многие ожидали, поскольку в них говорится о возможной личной роли Владимира Путина в этом деле".
Сэр Роберт отметил, что антагонизм между Путиным и Литвиненко носил вне всякого сомнения явно выраженный личный характер. В этой связи глава дознания напомнил о встрече между ними в 1998 году, когда Путин был главой ФСБ. Литвиненко говорил с ним о коррупции в ведомстве и требовал реформ.

yakov18 06 марта 2018 | 22:49

edyunia: Так если это тоже вещество которым отравили заложников на Дубровке-то можно считать что заказчик преступления известен..
Осталось дождатся кто станет соседом Лугового на нарах Госдумы..

hi_kitty 06 марта 2018 | 22:39

Борис Джонсон конечно погорячился: там отравили-то всего ничего - человек 6 за год и одного на шарфе повесили - и все русские...

(комментарий скрыт)

pepetz 06 марта 2018 | 22:40

"а не обвинять сразу РФ"

Отравили русского шпиона. Ну и кому он еще нужен?
А, зная, злобный характер вождя в законе, больше некому.

aleks50 Алексей Клубников 06 марта 2018 | 22:42

Настамнет, выфсёврёте, авыдокажите.

solonko 06 марта 2018 | 22:42

Джонсон уже предложил, чтобы сборная Англии по футболу бойкотировала ЧМ2018 в России.
Это, кстати, для хозяев чемпионата больно - сильно девальвирует столь знаменательное и очень дорогостоящее для принимающей стороны событие.
Ну, а вопли про "ихтамент" Маша Захарова может отпечатать на бумаге и засунуть себе в ... куда пожелает.

snikkersnepper 06 марта 2018 | 22:48

solonko:

Представители Министерства иностранных дел Великобритании пояснили, что слова главы МИД Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 не касаются футболистов. Ранее британский министр иностранных дел заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.
Представители МИД подчеркнули, что бойкот касается только официальной делегации, а не футболистов и остального персонала сборной. К тому же решение о нем окончательно еще не принято.

А на какой позиции Борюсик играет?

nestor199 06 марта 2018 | 22:51

solonko: Для организаторов это ничего не значит - контракты заключены.

grishakras 06 марта 2018 | 22:48

Москва призывает не обращать внимания на ее репутацию.

murad_manapov 06 марта 2018 | 22:52

ещё скажите, что мы наркотики возим из колумбии...

zurrog_ 06 марта 2018 | 22:58

Всё опять напоминает это:
Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине

Председатель: Какие будут предложения?
Чуркин (Россия): Можно я на стол насру?
Все: НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он надевает штаны!
Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: Мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: Давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!

antiputin_antifa 06 марта 2018 | 23:04

Путин - убица многих, не только этого беглеца.

Заказаны ещё многие.

sulla663 06 марта 2018 | 23:13

Захарова предлагает мыслить разумно: если у пчел с помощью одурманивания их дымом был изъят мед, то не бортник тому виной, есть еще медведь бродячий. Проходя мимо, легко мог залезть, быть покусан, но меду стало б меньше. Вопрос на засыпку - интересанты из РФ (с теми же "неясными целями", как при убийстве Немцова) с имеющимся арсеналом отравляющих веществ пытались отработать хлеб насущный, либо какой-то маньяк, мимо проходящий, побрызгал то, что в супермаркетах королевства не купить?

laotszy 06 марта 2018 | 23:41

Конечно- так же как и с Боингом-сдавать будут позиции долго,годами, по мелочам.Время- им только это важно.

petrivanov 06 марта 2018 | 23:54

Дикость это врать ежесекундно, и не признавать очевидное. Больше просто некому это было сделать, кроме путинистов. Тут даже не нужно ничего расследовать и доказывать, как и не нужны доказательства вмешательства путинцев в американские выборы, и роли организаторов всего того, что происходит в Донбассе.

dissi 06 марта 2018 | 23:54

Да и Луговой уверен на 100% что это оговор, российские власти на такое, конечно, не способны, честнейшие, высокодуховные люди...

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