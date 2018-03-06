На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 33 пассажира и 6 членов экипажа

Все погибшие – российские военнослужащие. Среди них 27 офицеров, один генерал-майор, прапорщики и контрактники. Гражданских на борту не было.

Это официальные данные Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что огневого воздействия на самолет не было. Предварительная причина крушения – техническая неисправность. Комиссия Минобороны изучает все возможные версии. Возбуждено уголовное дело.