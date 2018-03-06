На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 33 пассажира и 6 членов экипажа
Все погибшие – российские военнослужащие. Среди них 27 офицеров, один генерал-майор, прапорщики и контрактники. Гражданских на борту не было.
Это официальные данные Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что огневого воздействия на самолет не было. Предварительная причина крушения – техническая неисправность. Комиссия Минобороны изучает все возможные версии. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 06 марта 2018 | 22:32
Кого благодарить за уничтожение путиноидов?
s_talker002 06 марта 2018 | 22:46
russkie_za_sverjenie:
Известно кто производит эти *хохлокорыта: ГП *Антонов*
Небольшая справка:
*С 26 мая 1975 года по 14 октября 2017 года по неофициальным зарубежным данным было потеряно 142 самолётов Ан-26. В катастрофах погибло 1366 человек.*
arye_11 06 марта 2018 | 22:51
s_talker002:
Уже начали просачиваться кое какие сведения.
На борту было несколько гражданских, были женщины, среди погибших генерал
nestor199 06 марта 2018 | 22:55
s_talker002: АН-26 вовсе не корыто, просто эксплуатируется он в весьма специфических условиях.
taglit 06 марта 2018 | 23:00
nestor199: а где же путинские новейшие самолеты? только в мультиках?
kriimsdyk 06 марта 2018 | 22:34
Самолет с непредсказуемой траекторией.
anatolr 07 марта 2018 | 00:00
kriimsdyk: //Самолет с непредсказуемой траекторией.//
Наоборот, с хорошо предсказуемой! :-)))
Аnatолий
stas12006 06 марта 2018 | 22:36
Завтра уже никто не вспомнит этих дураков , которые летели защищать асада от народа сирии
morganafata 06 марта 2018 | 22:47
stas12006: Их просто вывозили из сирии этим трупам уже скоро месяц будет., я так думаю
mg_vr 06 марта 2018 | 23:05
morganafata: Их просто вывозили из сирии этим трупам уже скоро месяц будет., я так думаю////
это уже запредельно - это уже некрофилия,
ожидаемый финал путинского правления
lisitsa1962 06 марта 2018 | 23:41
mg_vr: Это не некрофилия, это добор до реальной цифры погибших в начале февраля
aleks50 Алексей Клубников 06 марта 2018 | 22:39
Сколько ещё погибших будет за асада , союзника виолончелизатора?
kondrakr 06 марта 2018 | 22:43
Всёвывтёти! Фотографий нет. Доказательств нет.
imellendorf 06 марта 2018 | 22:45
А куда этот борт летел? На АН-26 без посадки из Сирии до рф не долеть
gostrax 06 марта 2018 | 22:55
imellendorf: У него был ядерный движок.
varangian2011 06 марта 2018 | 22:45
Сколько уже российских самолетов упало в самой Сирии или из-за Сирии. Кто нибудь считал?? И в Сочи, и в Египте, с сбитые, и якобы неисправные. Сотни жертв, за никому не нужного Асада.
salut__521 06 марта 2018 | 22:46
Ну бабы офицеров ещё нарожают, а контрактники, так те в говняшке и сами растут как грибы-поганки...
meteor9 06 марта 2018 | 22:55
Надеюсь, что это боком Путину когда-нибудь выйдет вместе с его милитаристами советниками.
eholot12 06 марта 2018 | 23:00
Летели убивать но сами оказались убитыми.Ирония судьбы. Не долетели , недоубили ...
yuriykyvich 06 марта 2018 | 23:51
Господа, АН-26 (транспортная модификация АН-24) очень надежная и практичная машина. АН-24 вообще считался "рабочей лошадкой Аэрофлота", в советские временна.
Почему разбился именно этот борт - так же вполне понятно - садился "по- афгански". То есть с большой высоты, километров 5-6, резко выходил на ВВП, это что бы его наши "Стрелы" и "Иглы" сбить не могли, ну а там произошло то что произошло. Вариантов два - ошибка пилота (не смог рассчитать правильно высоту выхода из пикирования), или усталостное разрушение планера, все таки самолету уже за 30 лет.
В любом случае, это результаты (и очередные Жертвы) нашей "Победы" с международным терроризмом на "Дальних подступах".