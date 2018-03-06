Журналистка русской службы BBC стала еще одной жертвой домогательств депутата Леонида Слуцкого
Ранее парламентария обвинили в непристойном поведении сотрудницы других СМИ.
Корреспондент BBC Фарида Рустамова рассказала о том, что около года назад Леонид Слуцкий приставал к ней и предлагал стать его любовницей. Делал он это в своем собственном кабинете, когда журналистка пришла с редакционным заданием: получить комментарий от главы думского комитета по международным делам. По словам Рустамовой, парламентарий прикасался к ней и предложил «заглядывать к нему» – слова Слуцкого были записаны на диктофон.
Ранее о домогательствах со стороны депутата также рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, и продюсер «Дождя» Дарья Жук – она, так же как и Рустамова подала соответствующее заявление в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.
Ситуацию под личный контроль пообещал взять спикер парламента Вячеслав Володин.
Сам Леонид Слуцкий назвал обвинения в его адрес ложью и провокацией.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
abuvgrobu 06 марта 2018 | 22:07
Все эти "потерпевшие" вплотную связаны с журналистикой , следовательно - отлично осведомлены о методах добычи информации, в том числе и тайных. Что им мешало, если уж так, сделать аудио или видеозаписи домогательств, попытаться спровоцировать Слуцкого, в конце концов и записать , как он среагирует. А так - эта сказала, та сообщила, ся обвинила - это детский лепет.
pavelmistery 06 марта 2018 | 22:11
Журналист Би-би-си заявила о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Она записала его слова на диктофон
Неожиданно в ходе разговора Слуцкий сменил тему беседы и предложил: "Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь". Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил ей депутат.
- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.
- Брось его.
- Не хочу.
- Почему?
- Я хочу за него замуж.
- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.
Рустамова еще раз попыталась задать вопрос про Ле Пен, но больше ни одного ответа по существу не получила. После чего, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил.
el_borz 06 марта 2018 | 22:24
pavelmistery: политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил...
=========
Oooooo! Нешта член нащупал у нее?
Тогда ап чем речь? Другой бы тоже на его месте тоже с окна выпрыгнул.
Ахааааааааааааааааааааа!
doc8_vikt 06 марта 2018 | 22:11
Вот что бабы за существа? Скандалы,сплетни,все их хватают за жопы и предлагают стать любовницами.Бывает прямо нарывается и все равно мозг выносит.Не пойму я их сущность.
lacosta1969 06 марта 2018 | 22:18
abuvgrobu: Обратите внимание с каких СМИ эти потерпевшие. Либеральные и пропиндосские. Явно сговор и поклёп. Всё по американским методичкам. Дискредитируют человека своими поруганными коленками. Продажные девицы низкой социальной ответственности.
johio 06 марта 2018 | 22:21
lacosta1969: Я вообще считаю - если родился бабой - терпи с..ка. Это наш русский мир. мы семейные отношения для того и декриминолизировали, чтобы было нормально жить.
jidkov 06 марта 2018 | 22:29
Глава думского комитета по международным делам.
-----------------------------------------------------------------------------------
Таки вот почему у нас такое б...во в международных делах..
lacosta1969 06 марта 2018 | 23:48
johio: Паскудство пропиндосовское в чистом виде. Свора либеральных сук разыгрывают представление.
proxit 06 марта 2018 | 22:09
Журналисткам пора выдавать оружие, что бы после слов "заходите если что" валить похотливых козлов наповал.
morganafata 06 марта 2018 | 22:14
Насколько убог этот Слуцкий, что бы так ни кто на него и не позарился
milyimilyi 06 марта 2018 | 22:18
Навет на честнейшего и порядочного человека, христа на вас нет
jidkov 06 марта 2018 | 22:39
milyimily: Навет на честнейшего и порядочного человека...
---------------------------------------------------------------------------------------
таких там не держат...
grishakras 06 марта 2018 | 22:20
Что то молчит кренделёк саратовский. Выжидает. Видно , обратно в Саратов не хочет.
gvs 06 марта 2018 | 22:35
grishakras: Володин сам предлагал Слуцкому стать его любовницей )))
vitaliys 06 марта 2018 | 22:21
Депутат, которому никто не дает. Позорище. Может ему онанизмом заняться ?
sproter 06 марта 2018 | 22:27
Кастрировать похотливого главу комитета, всего и делов.