Журналистка русской службы BBC стала еще одной жертвой домогательств депутата Леонида Слуцкого

Ранее парламентария обвинили в непристойном поведении сотрудницы других СМИ.

Корреспондент BBC Фарида Рустамова рассказала о том, что около года назад Леонид Слуцкий приставал к ней и предлагал стать его любовницей. Делал он это в своем собственном кабинете, когда журналистка пришла с редакционным заданием: получить комментарий от главы думского комитета по международным делам. По словам Рустамовой, парламентарий прикасался к ней и предложил «заглядывать к нему» – слова Слуцкого были записаны на диктофон.

Ранее о домогательствах со стороны депутата также рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, и продюсер «Дождя» Дарья Жук – она, так же как и Рустамова подала соответствующее заявление в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

Ситуацию под личный контроль пообещал взять спикер парламента Вячеслав Володин.

Сам Леонид Слуцкий назвал обвинения в его адрес ложью и провокацией.