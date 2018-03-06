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22:03, 06 марта 2018

Журналистка русской службы BBC стала еще одной жертвой домогательств депутата Леонида Слуцкого

Ранее парламентария обвинили в непристойном поведении сотрудницы других СМИ.

Корреспондент BBC Фарида Рустамова рассказала о том, что около года назад Леонид Слуцкий приставал к ней и предлагал стать его любовницей. Делал он это в своем собственном кабинете, когда журналистка пришла с редакционным заданием: получить комментарий от главы думского комитета по международным делам. По словам Рустамовой, парламентарий прикасался к ней и предложил «заглядывать к нему» – слова Слуцкого были записаны на диктофон.

Ранее о домогательствах со стороны депутата также рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, и продюсер «Дождя» Дарья Жук – она, так же как и Рустамова подала соответствующее заявление в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики.

Ситуацию под личный контроль пообещал взять спикер парламента Вячеслав Володин.

Сам Леонид Слуцкий назвал обвинения в его адрес ложью и провокацией.

Комментарии

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abuvgrobu 06 марта 2018 | 22:07

Все эти "потерпевшие" вплотную связаны с журналистикой , следовательно - отлично осведомлены о методах добычи информации, в том числе и тайных. Что им мешало, если уж так, сделать аудио или видеозаписи домогательств, попытаться спровоцировать Слуцкого, в конце концов и записать , как он среагирует. А так - эта сказала, та сообщила, ся обвинила - это детский лепет.

pavelmistery 06 марта 2018 | 22:11

Журналист Би-би-си заявила о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Она записала его слова на диктофон

Неожиданно в ходе разговора Слуцкий сменил тему беседы и предложил: "Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь". Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил ей депутат.

- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.
- Брось его.
- Не хочу.
- Почему?
- Я хочу за него замуж.
- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.

Рустамова еще раз попыталась задать вопрос про Ле Пен, но больше ни одного ответа по существу не получила. После чего, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил.

el_borz 06 марта 2018 | 22:24

pavelmistery: политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил...
=========
Oooooo! Нешта член нащупал у нее?
Тогда ап чем речь? Другой бы тоже на его месте тоже с окна выпрыгнул.
Ахааааааааааааааааааааа!

doc8_vikt 06 марта 2018 | 22:11

Вот что бабы за существа? Скандалы,сплетни,все их хватают за жопы и предлагают стать любовницами.Бывает прямо нарывается и все равно мозг выносит.Не пойму я их сущность.

(комментарий скрыт)

lacosta1969 06 марта 2018 | 22:18

abuvgrobu: Обратите внимание с каких СМИ эти потерпевшие. Либеральные и пропиндосские. Явно сговор и поклёп. Всё по американским методичкам. Дискредитируют человека своими поруганными коленками. Продажные девицы низкой социальной ответственности.

johio 06 марта 2018 | 22:21

lacosta1969: Я вообще считаю - если родился бабой - терпи с..ка. Это наш русский мир. мы семейные отношения для того и декриминолизировали, чтобы было нормально жить.

jidkov 06 марта 2018 | 22:29

Глава думского комитета по международным делам.
-----------------------------------------------------------------------------------
Таки вот почему у нас такое б...во в международных делах..

lacosta1969 06 марта 2018 | 23:48

johio: Паскудство пропиндосовское в чистом виде. Свора либеральных сук разыгрывают представление.

proxit 06 марта 2018 | 22:09



Журналисткам пора выдавать оружие, что бы после слов "заходите если что" валить похотливых козлов наповал.

morganafata 06 марта 2018 | 22:14

Насколько убог этот Слуцкий, что бы так ни кто на него и не позарился

milyimilyi 06 марта 2018 | 22:18

Навет на честнейшего и порядочного человека, христа на вас нет

jidkov 06 марта 2018 | 22:39

milyimily: Навет на честнейшего и порядочного человека...
---------------------------------------------------------------------------------------
таких там не держат...

grishakras 06 марта 2018 | 22:20

Что то молчит кренделёк саратовский. Выжидает. Видно , обратно в Саратов не хочет.

gvs 06 марта 2018 | 22:35

grishakras: Володин сам предлагал Слуцкому стать его любовницей )))

vitaliys 06 марта 2018 | 22:21

Депутат, которому никто не дает. Позорище. Может ему онанизмом заняться ?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

sproter 06 марта 2018 | 22:27

Кастрировать похотливого главу комитета, всего и делов.

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