Тереза Мэй провела заседание нацсовета по безопасности в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери
Британский премьер Тереза Мэй провела заседание нацсовета по безопасности в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Как сообщили источники в британском правительстве, премьер-министр пока воздержится от поспешных выводов до завершения расследования.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил жесткими ответными мерами, если подтвердится причастность России к этому отравлению.
Как заявила «Эху Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Джонсона – это «дикость», надо дождаться окончания расследования.
Каким веществом отравились Сергей Скрипаль и его дочь, до сих пор не установлено. В прессе пишут, что это мог быть фентанил. По сведениям «Радио Свобода», именно это вещество использовали российские спецслужбы во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002-м году.
Оба пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии. Расследование ведет антитеррористическое управление Скотланд-Ярда, хотя власти еще не назвали случившееся актом террора.
Комментарии18
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proxit 06 марта 2018 | 22:05
Валите всё на Путина, иначе мировая прогрессивная общественность не поймёт вас.
pro_hanov 06 марта 2018 | 22:09
proxit: Портянки тут распинались на тему, что бывший шпион с какой-то "шлюхой" (с) наркотиками накачались. Хочется задать портянкам вопрос: они обычно с дочерьми принимают наркотики? Эта тема, судя по всему, отпала. Теперь идёт визг про провокацию английских спецслужб. Знаем, проходили уже. Кругом провокации, и Немцов сам себя убил, чтобы досадить нашему дорогому Нацлидеру.
proxit 06 марта 2018 | 22:11
pro_hanov:
Какие же вы портянки злобные.
Немцов призывал голосовать за Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=LErnq6XTrUk
За это Бориса и убили.
loskinuv 06 марта 2018 | 22:12
proxit:
Дык... этого перебежчика-шпиона поэтому и грохнули,
чтобы попытаться возбудиться "западу" против
России, т.к. остальные возбудители уже не работают.
Кого-то надо было грохнуть связанного ранее с Россией,
ну вот... пожалуйста ... и грохнули.
Теперь театрально пытаются визг поднять до небес.
Все настолько шито белыми нитками, что даже не интересно :)
pro_hanov 06 марта 2018 | 22:17
loskinuv: "остальные возбудители уже не работают"
Как не работают? Да как вы смеете? А наш Великий Нацлидер не возбуждает? А он так старался. Вы его речь слушали? Это же Доктор Стрэнджлав 21 века!
cruglov 06 марта 2018 | 22:22
loskinuv:
Как бы запад не перебил в политическом
угаре всех бывших русских шпионов, перебравшихся
к ним. Бывшие шпионы расслабились, а нет...
вон как все повернулось. Они стали расходным материалом.
И я этому совершенно не удивлен.
Ну, собственно, предателей нигде не любят и
конец у них, как правило, печален.
taglit 06 марта 2018 | 23:10
loskinuv: смотрите - все одно за другим: буквально за два дня - терракт (отравление) в Лондоне и падение самолета Ан-26, - а до этого, - Рыбка, кокаин, шовинистическая речь путина, газовый шантаж Европы... - цимус!
Я требую продолжения банкета черных лебедей!!
И даже "Лебединое озеро"!
estamp 06 марта 2018 | 22:40
pro_hanov: Хочется задать портянкам вопрос: они обычно с дочерьми принимают наркотики?
---
Ну если он был с дочерью, значит точно Путин! И чего Мэй рефлексирует, ежу ж понятно?
А я тут уже обращал внимание хомячков.
Скрипаль был арестован в 2004. Осужден в 2006. Обменян в 2010. В политике не замечен.
Зачем гэбне пригорело кончать его сейчас. Если 10 лет назад им на него было пох?
alxab 06 марта 2018 | 22:09
proxit: Валите всё на Путина
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Нет, блин, надо к Папе Римскому присмотреться.
nanaryfive 06 марта 2018 | 22:28
alxab: Нет, блин, надо к Папе Римскому присмотреться.
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Mario Puzo's The Godfathe посмотри. В своё время и нацистов прикрывали.
canes 06 марта 2018 | 22:11
если официальный представитель МИД РФ сказал, что это "дикость", то означает как с MH17 - будем признаны виновными
abuvgrobu 06 марта 2018 | 22:11
Через такие события западные спецслужбы выставляют себя на посмешище как бессильные, беспомощные и недееспособные организации.
Напрашивается вывод из всей возни: всесильные и всемогущие российские службы безнаказанно и без разбору уничтожают западных агентов по всему миру, тогда как российские агенты в полной безопасности.
Пример с Родченковым: по программе защиты свидетелей, все поменял-изменил, в бронежилете на интервью и все равно в постоянном страхе возмездия.
boseal 06 марта 2018 | 22:22
abuvgrobu: Родченков поэтому и в страхе, ибо все поменял-изменил, а его снова на интервью).
vladimirgornitsky 06 марта 2018 | 22:13
Возможно, эта история добавит Путину популярности среди совсем уж отмороженных "патриотов". Какое-либо другое объяснение этой дикой истории придумать трудно. Очередной раз ради мелкого тактического успеха Путин проигрывает стратегически, очередной раз ставя страну под удар. На этот раз англичане вряд л смогу сделать вид, что ничего особенного произошло. Один раз - куда ни шло. Но второй раз на том же месте - это чересчур.
estamp 06 марта 2018 | 22:42
vladimirgornitsky: А вы я смотррю ах-хрененный спец в пмар-технологиях и тактических успехах. ;)))
hi_kitty 06 марта 2018 | 22:20
англичанам впору уже магазин ядов для русских кэгэбэшников открывать - прибыль обеспечена...
edyunia 06 марта 2018 | 22:23
hi_kitty: \\магазин ядов для русских кэгэбэшников открывать\\
КГБшники со своим приходят.
nanaryfive 06 марта 2018 | 22:22
Зачем жечь бензин? Его русские хакеры отравили полонием-шмелонием.