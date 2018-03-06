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Эксклюзив Эха 22:02, 06 марта 2018

Тереза Мэй провела заседание нацсовета по безопасности в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери

Британский премьер Тереза Мэй провела заседание нацсовета по безопасности в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Как сообщили источники в британском правительстве, премьер-министр пока воздержится от поспешных выводов до завершения расследования.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил жесткими ответными мерами, если подтвердится причастность России к этому отравлению.

Как заявила «Эху Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Джонсона – это «дикость», надо дождаться окончания расследования.

Каким веществом отравились Сергей Скрипаль и его дочь, до сих пор не установлено. В прессе пишут, что это мог быть фентанил. По сведениям «Радио Свобода», именно это вещество использовали российские спецслужбы во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002-м году.

Оба пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии. Расследование ведет антитеррористическое управление Скотланд-Ярда, хотя власти еще не назвали случившееся актом террора.

Комментарии

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proxit 06 марта 2018 | 22:05



Валите всё на Путина, иначе мировая прогрессивная общественность не поймёт вас.

pro_hanov 06 марта 2018 | 22:09

proxit: Портянки тут распинались на тему, что бывший шпион с какой-то "шлюхой" (с) наркотиками накачались. Хочется задать портянкам вопрос: они обычно с дочерьми принимают наркотики? Эта тема, судя по всему, отпала. Теперь идёт визг про провокацию английских спецслужб. Знаем, проходили уже. Кругом провокации, и Немцов сам себя убил, чтобы досадить нашему дорогому Нацлидеру.

proxit 06 марта 2018 | 22:11

pro_hanov:

Какие же вы портянки злобные.

Немцов призывал голосовать за Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=LErnq6XTrUk
За это Бориса и убили.

loskinuv 06 марта 2018 | 22:12

proxit:

Дык... этого перебежчика-шпиона поэтому и грохнули,
чтобы попытаться возбудиться "западу" против
России, т.к. остальные возбудители уже не работают.

Кого-то надо было грохнуть связанного ранее с Россией,
ну вот... пожалуйста ... и грохнули.
Теперь театрально пытаются визг поднять до небес.

Все настолько шито белыми нитками, что даже не интересно :)

pro_hanov 06 марта 2018 | 22:17

loskinuv: "остальные возбудители уже не работают"

Как не работают? Да как вы смеете? А наш Великий Нацлидер не возбуждает? А он так старался. Вы его речь слушали? Это же Доктор Стрэнджлав 21 века!

cruglov 06 марта 2018 | 22:22

loskinuv:

Как бы запад не перебил в политическом
угаре всех бывших русских шпионов, перебравшихся
к ним. Бывшие шпионы расслабились, а нет...
вон как все повернулось. Они стали расходным материалом.
И я этому совершенно не удивлен.

Ну, собственно, предателей нигде не любят и
конец у них, как правило, печален.

taglit 06 марта 2018 | 23:10

loskinuv: смотрите - все одно за другим: буквально за два дня - терракт (отравление) в Лондоне и падение самолета Ан-26, - а до этого, - Рыбка, кокаин, шовинистическая речь путина, газовый шантаж Европы... - цимус!

Я требую продолжения банкета черных лебедей!!
И даже "Лебединое озеро"!

estamp 06 марта 2018 | 22:40

pro_hanov: Хочется задать портянкам вопрос: они обычно с дочерьми принимают наркотики? 
---
Ну если он был с дочерью, значит точно Путин! И чего Мэй рефлексирует, ежу ж понятно?
А я тут уже обращал внимание хомячков.
Скрипаль был арестован в 2004. Осужден в 2006. Обменян в 2010. В политике не замечен.
Зачем гэбне пригорело кончать его сейчас. Если 10 лет назад им на него было пох?

alxab 06 марта 2018 | 22:09

proxit: Валите всё на Путина
~~~~~~~~~~~~~~

Нет, блин, надо к Папе Римскому присмотреться.

nanaryfive 06 марта 2018 | 22:28

alxab: Нет, блин, надо к Папе Римскому присмотреться.
=========================
Mario Puzo's The Godfathe посмотри. В своё время и нацистов прикрывали.

(комментарий скрыт)

canes 06 марта 2018 | 22:11

если официальный представитель МИД РФ сказал, что это "дикость", то означает как с MH17 - будем признаны виновными

abuvgrobu 06 марта 2018 | 22:11

Через такие события западные спецслужбы выставляют себя на посмешище как бессильные, беспомощные и недееспособные организации.
Напрашивается вывод из всей возни: всесильные и всемогущие российские службы безнаказанно и без разбору уничтожают западных агентов по всему миру, тогда как российские агенты в полной безопасности.
Пример с Родченковым: по программе защиты свидетелей, все поменял-изменил, в бронежилете на интервью и все равно в постоянном страхе возмездия.

boseal 06 марта 2018 | 22:22

abuvgrobu: Родченков поэтому и в страхе, ибо все поменял-изменил, а его снова на интервью).

vladimirgornitsky 06 марта 2018 | 22:13

Возможно, эта история добавит Путину популярности среди совсем уж отмороженных "патриотов". Какое-либо другое объяснение этой дикой истории придумать трудно. Очередной раз ради мелкого тактического успеха Путин проигрывает стратегически, очередной раз ставя страну под удар. На этот раз англичане вряд л смогу сделать вид, что ничего особенного произошло. Один раз - куда ни шло. Но второй раз на том же месте - это чересчур.

estamp 06 марта 2018 | 22:42

vladimirgornitsky: А вы я смотррю ах-хрененный спец в пмар-технологиях и тактических успехах. ;)))

hi_kitty 06 марта 2018 | 22:20

англичанам впору уже магазин ядов для русских кэгэбэшников открывать - прибыль обеспечена...

edyunia 06 марта 2018 | 22:23

hi_kitty: \\магазин ядов для русских кэгэбэшников открывать\\
КГБшники со своим приходят.

nanaryfive 06 марта 2018 | 22:22

Зачем жечь бензин? Его русские хакеры отравили полонием-шмелонием.

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