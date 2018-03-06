Тереза Мэй провела заседание нацсовета по безопасности в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери

Британский премьер Тереза Мэй провела заседание нацсовета по безопасности в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Как сообщили источники в британском правительстве, премьер-министр пока воздержится от поспешных выводов до завершения расследования.



Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил жесткими ответными мерами, если подтвердится причастность России к этому отравлению.

Как заявила «Эху Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Джонсона – это «дикость», надо дождаться окончания расследования.

Каким веществом отравились Сергей Скрипаль и его дочь, до сих пор не установлено. В прессе пишут, что это мог быть фентанил. По сведениям «Радио Свобода», именно это вещество использовали российские спецслужбы во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002-м году.

Оба пострадавших остаются в больнице в критическом состоянии. Расследование ведет антитеррористическое управление Скотланд-Ярда, хотя власти еще не назвали случившееся актом террора.