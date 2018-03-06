Дмитрий Медведев заверил, что всем, кого затронула трагедия с крушением Ан-26 на базе Хмеймим, будет оказана помощь

Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что всем, кого затронула трагедия с крушением Ан-26 на сирийской базе Хмеймим, будет оказана помощь.

Напомним, по уточненным данным Минобороны, в результате крушения погибли 39 российских военнослужащих. Предварительная причина – техническая неисправность. Огневого воздействия по самолету не было. Все обстоятельства сейчас выясняет комиссия Минобороны.

Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр обращает внимание, что, судя по предыдущим аналогичным инцидентам, сначала военные нередко дают неполную информацию.

Павел Фельгенгауэр добавил, что сам не раз летал на Ан-26 и, по его оценкам, это хоть и медленный, но вполне надежный самолет.