Дмитрий Медведев заверил, что всем, кого затронула трагедия с крушением Ан-26 на базе Хмеймим, будет оказана помощь
Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что всем, кого затронула трагедия с крушением Ан-26 на сирийской базе Хмеймим, будет оказана помощь.
Напомним, по уточненным данным Минобороны, в результате крушения погибли 39 российских военнослужащих. Предварительная причина – техническая неисправность. Огневого воздействия по самолету не было. Все обстоятельства сейчас выясняет комиссия Минобороны.
Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр обращает внимание, что, судя по предыдущим аналогичным инцидентам, сначала военные нередко дают неполную информацию.
Павел Фельгенгауэр добавил, что сам не раз летал на Ан-26 и, по его оценкам, это хоть и медленный, но вполне надежный самолет.
Комментарии45
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
morganafata 06 марта 2018 | 22:06
А в самолете они погибли или это консервы? У этих может быь все что угодно
s_talker002 06 марта 2018 | 22:33
*ГП «Антонов» — украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолётов серии «Ан». Входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».*
Наследие *хохлоавиастроения*, пора бы уже сделать выводы и снять с эксплуатации *незалежное железо*.
yakov18 06 марта 2018 | 22:38
s_talker002: А разбившийся над Сочи Ту 154-чьим наследием был?
Путин ради брата Асада губит свой народ десятками и сотнями-так же как и в Украине-вот это его наследие, как и разоренная Россия ставшая сырьевым придатком Запада-и есть и современное и будущее путинское наследие...
s_talker002 06 марта 2018 | 22:43
yakov18:
*С 26 мая 1975 года по 14 октября 2017 года по неофициальным зарубежным данным было потеряно 142 самолётов Ан-26. В катастрофах погибло 1366 человек.*
Летайте самолетами Ан-26, .......
morganafata 06 марта 2018 | 22:41
s_talker002: Вы хотите сказать что военные там были с тех времен? Я думала что это легализуемые "вагнеровцы"
pushok1971 06 марта 2018 | 22:46
s_talker002: Согласен, пора осваивать рогозиские батуты. Нюхнул мидовского кокса, и - полетели!
aleko_1 Александр Королев 07 марта 2018 | 00:01
morganafata: Налогоплательщики оплатят
trans 06 марта 2018 | 22:09
"Замоскворецкий суд Москвы постановил выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда матери жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Демидова — он был застрелен полицейским в служебном кабинете." - Кому-то миллионы, кому-то подачку.
pushok1971 06 марта 2018 | 22:40
trans: Всё равно жизнь самого паршивого негра в проклятой Пендосии при гибели в авиакатастрофе стоит в 10-20 раз больше жизни россокосмонавта...
grishakras 06 марта 2018 | 22:13
Ах вот зачем нужен Дмитрий Медведев!
sveklotron_7 06 марта 2018 | 22:14
Эту тему не закроют от комментов.
gonduras_on_kolima 06 марта 2018 | 22:21
sveklotron_7: // Эту тему не закроют от комментов. //
Поехали за длинным рублём убивать других, но так вышло, что зажмурились сами.
С какого бодуна закрывать такую тему от каментов?
nestor199 06 марта 2018 | 22:31
sveklotron_7: Да пусть веселятся ................ .
Господи, прости ублюдков, поскольку не понимают, что творят.
pushok1971 06 марта 2018 | 22:43
nestor199: Их не простит, летели убивать сирийцев, боженька решил - хватит это терпеть!
nestor199 06 марта 2018 | 22:47
pushok1971: И Вас, как и прочих ублюдков, Господь простит.
student_ru_ru 06 марта 2018 | 22:50
nestor199: Господя нет.
nestor199 06 марта 2018 | 22:58
student_ru_ru: Нет? Ну, ну тогда радуйтесь.
student_ru_ru 06 марта 2018 | 23:00
nestor199: А если бы он был - то мне надо было бы печалиться. Так вас понимать?
nestor199 06 марта 2018 | 23:12
student_ru_ru: У Вас нет поводов для печали. Господь Вас, как и прочих ублюдков, простит.
student_ru_ru 06 марта 2018 | 23:15
nestor199: Аа. А это он вас уполномочил от своего имени раздавать ярлыки? Он вам лично это передавал? Когда он с вами разговаривал, у вас было обычное обострение или необычное? И часто с вами такое бывает?
nestor199 06 марта 2018 | 23:59
student_ru_ru: Я ярлыки не раздаю. Я просто констатирую факт: ну кто Вы есть? Вы конченая мразь и ублюдок.
antiputin_antifa 06 марта 2018 | 22:39
sveklotron_7: Эту тему не закроют от комментов.
НЕТ! Мы обсуждаем как издохли путинские наёмники-убийцы во имя миллиардов Путина и его банды
niko1268 06 марта 2018 | 22:14
продайте своих уток и купите воякам новое самолеты.
andy66 06 марта 2018 | 22:17
На что спорнем, что самым пострадавшим окажется Минобороны РФ?
kaplan911 06 марта 2018 | 23:45
andy66:
\\ На что спорнем, что самым пострадавшим окажется Минобороны РФ? \\
Минобороны лыка не вяжет.
То 32 человека погибло, то 39........ТУГОДУМЫ. Прям как в Госдуме.
pravdatut 06 марта 2018 | 22:18
Самолет шел на снижение, летел низко, могли и сбить.
gostrax 06 марта 2018 | 22:28
pravdatut: Российские самолеты сбить не возможно!
abbc 06 марта 2018 | 22:36
gostrax: Наши самолеты падают только от технических неисправностей.
zemljanka 06 марта 2018 | 22:18
Гниды. Врут. Воруют. Воюют.
Соболезнования всем жертвам безумных правителей.
goshka 06 марта 2018 | 22:19
Этот дебил не понимает, что такие трагедии "затрагивают" всех россиян!
malanoff 06 марта 2018 | 22:25
А можно помощь оказывать за счет виолончелиста и за счет уточек Медведева. Всё равно впереди атомная война и уже ни виолончели ни уточки не будут нужны никому.
aleks12 06 марта 2018 | 22:26
хорошая отвлекаловка от кокаинового дела
antiputin_antifa 06 марта 2018 | 22:51
aleks12: хорошая отвлекаловка от кокаинового дела
Кокаиновое Дело Путина и его банды только началось.
И это не только Аргентина! Путин с подельниками Лавровым и Патрушевым доставляли кокаин из многих стран
shtirlitz77 06 марта 2018 | 23:29
aleks12: "...хорошая отвлекаловка от кокаинового дела..."
Что-то у нас получается, как в сказке про "Репку".
Крушение АН-26 - отвлекаловка от кокаинового дела.
Кокаиновое дело - от санкций против пригожинских хакеров.
Санкции против пригожинских хакеров - против разгрома пригожинской же ЧВК.
И т.д., тут уж таких "отвлекаловок" поболе персонажей сказочной "Репки" наберется.
vladimirgornitsky 06 марта 2018 | 22:28
Министерство обороны будет до последнего стоять на том, что самолет не сбит, а упал сам. Оно понятно, если самолет упал сам по себе, в этом очередной раз обвинят летчиков, плохую погоду, какую-нибудь роковую случайность. И начальство сильно наказывать не будут. А вот если к самому аэропорту подпустили диверсанта с ПЗРК, вот тут начальству может не поздоровиться. Так что МО будет до конца стоять на версии технической неисправности или ошибки пилотов.
ginbin_ 06 марта 2018 | 22:28
Боевые лазеры дедушки в действии.
abbc 06 марта 2018 | 22:46
Очередной "ансамбль" к 8 марта? Хватит нам войн и связанных с ними катастроф. Никакой охраны аэродрома нет. Все прозевали балбесы. Не умеете воевать - не позорьтесь и убирайтесь! И не делайте проблем ни семьям погибших, ни себе. А мне - все равно, какая власть будет в Сирии. Начинать нужно со своей страны, с поднятия производства и роста экономики, а не с демонстрации ракет и пропаганды пустого надутого патриотизма.
mixanazarov 06 марта 2018 | 22:46
Надёжный самолёт. Это идиот писал ? Самолёты сами не летают . Я вот в метро 30 лет летал и тоже сообщаю , всё тоже надёжно.
pushok1971 06 марта 2018 | 22:48
Почётнавя грамота, и благодарность с занесением в учётную карточку!
mixanazarov 06 марта 2018 | 22:50
Тут сомневаться не приходиться , жертвы ТУ -154 по пять лимонов получили . Это не в метро когда подорвут , тут рты надо родственникам заткнуть.
zurrog_ 06 марта 2018 | 23:00
Взять помощь из рук Медведева - всё равно, что принять оскорбление.
svenik 06 марта 2018 | 23:12
Помощь ?! Оккупантам животики чпок...чпок
denisevropeets 06 марта 2018 | 23:31
Они там какими-то идиотскими авантюрами занимаются, из-за которых у них люди гибнут десятками и сотнями, а помощь оказывают опять из нашего кармана.
kaplan911 06 марта 2018 | 23:43
\\ Дмитрий Медведев заверил, что всем, кого затронула трагедия с крушением Ан-26 на базе Хмеймим, будет
оказана помощь. \\
Самая лучшая помощь - это вернуть россиян из Сирии.... ДОМОЙ.
edun1952 07 марта 2018 | 00:09
Кандидат в президенты №1 как обычно в позу страуса.