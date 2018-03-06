Захарова: Вопрос о плановой ротации посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня

Вопрос о плановой ротации посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня. Однако замена нынешнего посла Виктора Коронелли не зависит от внешних обстоятельств и истории с контрабандой кокаина. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Посол Коронелли даже на этот вопрос — хотя он никогда не обсуждается самими послами — сказал, что есть плановая ротация, что он там находится более 6 лет, и само собой вопрос на повестке дня стоит, потому что послы назначаются исключительно президентом на 4-5 лет в «больших точках». Это может быть и более длительный срок, но, например, для Аргентины 6 лет — это как раз тот срок, после которого начинается вопрос о ротации посла», — сказала она.

М.Захарова отметила также, что претензий у МИДа к В.Коронелли нет, более того, МИД подчеркивал в своем заявлении «успешно проведанную спецоперацию, в которой принимал участие наш посол». «Какая может быть дана еще оценка?» — добавила она.