Захарова: Вопрос о плановой ротации посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня
Вопрос о плановой ротации посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня. Однако замена нынешнего посла Виктора Коронелли не зависит от внешних обстоятельств и истории с контрабандой кокаина. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Посол Коронелли даже на этот вопрос — хотя он никогда не обсуждается самими послами — сказал, что есть плановая ротация, что он там находится более 6 лет, и само собой вопрос на повестке дня стоит, потому что послы назначаются исключительно президентом на 4-5 лет в «больших точках». Это может быть и более длительный срок, но, например, для Аргентины 6 лет — это как раз тот срок, после которого начинается вопрос о ротации посла», — сказала она.
М.Захарова отметила также, что претензий у МИДа к В.Коронелли нет, более того, МИД подчеркивал в своем заявлении «успешно проведанную спецоперацию, в которой принимал участие наш посол». «Какая может быть дана еще оценка?» — добавила она.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 06 марта 2018 | 21:51
ЗаКОКСОхарова проговорилась )))
ac_dc 06 марта 2018 | 21:56
gvs: Какой может быть вопрос при ПЛАНОВОЙ ротации?
Менять - не менять что ли?.
ОПЯТЬ темнят дипломаты
pro_hanov 06 марта 2018 | 22:01
ac_dc: Всё идёт по плану Путина. Министерству Иностранных Дел для полноты картины вернут историческое название: "НАРКОмат Иностранных дел".
el_borz 06 марта 2018 | 22:05
Эвакуировывают.
Сидят два наркота в камере.
Один другому говорит: давай слиняем отседова.
Тот спрашивает как? Это невозможно.
А говорит..давай коксу закинемся.травки накуримся.
Закинулись, накурились.
Ты меня видишь?
Нет.
И я тебя тоже.
Здорово мы слиняли.!
el_borz 06 марта 2018 | 22:08
Пусть Коронелли возместит государству стоимость кокаина за проваленную доставку.
zemljanka 06 марта 2018 | 22:14
Захпрова попросила Венидиктова вести передачу. А не Кобаладзе. И светлане не дали задавать вопросы.
Очевиднл, что не отмыться от сотен килограммов наркотиков. Но стараются...
nikitin43 06 марта 2018 | 21:57
gvs: типо дядя принёс на режимный объект кучу чемоданов и сказал пусть полежат.
wrongway1 06 марта 2018 | 21:54
Ни одного внятного ответа...факты...фото..записи переговоров назвала всё фейком...
Это враньё стало кремлёвской политикой
ringmenn 06 марта 2018 | 22:05
Не оправдал оказанного, вЫсокого доверия!!
mamiluk 06 марта 2018 | 22:06
Не означает ли это,что кокаин теперь будут возить в Россию из посольства Уругвая?...))))
grishakras 06 марта 2018 | 22:07
Вопрос ротации в России очень интересен. Период может быть от нескольких месяцев до десятилетий. . Вот , например , вопрос ротации Захаровой связан только с ротацией Лаврова. А вопрос ротации Лаврова связан- ну сами знаете - с бесконечностью.
shmuel63 06 марта 2018 | 22:07
Эк, удивила. "Из прослушки переговоров стало известно, что после того, как у Ковальчука произошла ссора с Коронелли, он через некоторое время сказал заместителю посла РФ по безопасности Олегу Воробьеву, что посодействует тому, чтобы в июне 2018 года Коронелли отстранили от обязанностей посла РФ в Аргентине. " - так что ротация - действительно плановая.
ringmenn 06 марта 2018 | 22:08
И у Захаровой работа не сахар и даже не мука!! Опять перед картелем оправдываться!! А вдруг не поверят и плановую ротацию проведут???
foma1eremabiatlon 06 марта 2018 | 22:09
как удачно совпало, просто зашибись
koshkairina 06 марта 2018 | 22:15
Главное теперь (поскольку задача перекрыть наркотрафик уже выполнена) - сохранить жизнь послу Виктору Коронелли.
Во-первых, он, так или иначе, пошел против самого опасного и могущественного врага - наркомафии; во-вторых - это потомок одного из древнейших в мире аристократических семейств (а в России, видимо, вообще древнейшего), прослеживающего прямую родословную со времен императора Карла V.
Можно себе представить, в какой опасности находится посол. Возможно, огласка этой истории уже сделала бессмысленной расправу с ним, но месть мафии никто не отменял. Дай Бог, чтобы он не оказался жертвой безусловно очень могущественных бандитов, которым он помешал.
aleks12 06 марта 2018 | 22:28
Вопрос о плановой ротации посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня
==============================================
слились
volkov_25 06 марта 2018 | 22:36
Послу жить после ротации пару недель максимум. 400 кг. кока-колы ни ху.... собачкин.
amderma 06 марта 2018 | 22:39
Ну понятное дело, что чумаданы здесь ни ни...все по плану!
План не выполнил, сняли!
edun1952 07 марта 2018 | 00:14
Не обеспечил трафик.