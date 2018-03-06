Петербургский горсуд рассмотрит апелляцию на повторный арест координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова

Санкт-Петербургский городской суд в среду рассмотрит апелляцию на повторный арест координатора местного штаба политика Алексея Навального — Дениса Михайлова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

Заседание начнется в 12.00.

Как напомнил А.Помазуев, в январе Октябрьский районный суд Петербурга назначил координатору местного штаба Алексея Навального Денису Михайлову наказание в виде 30 суток ареста, признав его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП – «Повторное нарушение порядка проведения митинга».

Михайлов был повторно арестован 2 марта 2018 года. Суд дал ему еще 25 суток в изоляторе за участие в протестной акции «Забастовка избирателей» 28 января 2018 года. В общей сложности Михайлов проведет под арестом 2 месяца.