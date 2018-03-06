ФАС признала новые тарифы «Мегафона» в национальном роуминге экономически обоснованными
Как передает ТАСС, оператору не станут выдавать предписания в связи с добровольным устранением нарушений, а дело против «Мегафона» по международному роумингу ФАС вообще прекратила в связи с отсутствием нарушений.
Комментарии1
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proxit 06 марта 2018 | 21:57
Капитализм - это сила.
Только так можно держать в узде животных, выпущенных в 1917-м на Свободу большевиками.