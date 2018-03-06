Крупнейший российский независимый архив судебных решений «Росправосудие» объявил о закрытии проекта

При заходе на сайт появляется соответствующая заглушка с обращением его создателей. Авторы сайта подчеркивают, что размещали у себя только официально опубликованные решения судов. Копия сайта была создана в сети Тор.

Ранее сообщалось, что на работу проекта неоднократно жаловались лица, упомянутые в опубликованных судебных документах. В адрес «Росправосудия» неоднократно приходили угрозы.