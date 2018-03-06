Крупнейший российский независимый архив судебных решений «Росправосудие» объявил о закрытии проекта
При заходе на сайт появляется соответствующая заглушка с обращением его создателей. Авторы сайта подчеркивают, что размещали у себя только официально опубликованные решения судов. Копия сайта была создана в сети Тор.
Ранее сообщалось, что на работу проекта неоднократно жаловались лица, упомянутые в опубликованных судебных документах. В адрес «Росправосудия» неоднократно приходили угрозы.
Комментарии6
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nikitin43 06 марта 2018 | 21:39
беззаконие плодит бандитизм . во что вован превратил в россию .власть боится правды , она ворует и убивает своих граждан ....
nanaryfive 06 марта 2018 | 22:06
nikitin43: Ты даписывай не бойся...он изнасилвывал настю рыбку и у него триста дворцов межигорий...
alalrom 06 марта 2018 | 21:40
Баранам незачем знать о правосудии.
Баранов надо резать или стричь
ivar1964 06 марта 2018 | 21:44
"Росправосудие"! ... Оксюморон!
grishakras 06 марта 2018 | 22:00
Вопрос только времени. Это называется дамоклов меч.
varangian2011 06 марта 2018 | 22:03
Закрыли потому что там было полно противоречивой судебной практики. По одним и тем же вопросам российские суды выносят совершенно разные судебные решения. Потому что все в наших судах решается либо по звонку, либо за бабло, а по закону - на 10-м месте.